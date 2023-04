Málokdo má takové štěstí, že ho jeho koníček živí. A snad každý otec si přeje, aby jej jeho syn v řemeslu následoval, případně, aby mu mohl jednou svůj dobře rozjetý podnik předat a v klidu odejít do důchodu.

Rybář Martin „Habakuk“ Hrdý přebírá podnikatelské žezlo po tátovi | Video: Deník/Martina Burda

Jiřímu Hrdému, zakladateli sítě prodejen rybářských potřeb U Habakuka, se to povedlo. Jeho syn Martin chytá už od čtyř let a spolu s dalšími kolegy se účastnil celé řady světoznámých závodů v rybolovu. Ve firmě působil už dlouhé roky a teď už i naplno převzal podnikatelské žezlo od svého sedmdesátiletého táty, který prý konečně bude mít zase víc času chodit na ryby.

Firmu Rybářské potřeby U Habakuka založil Jiří Hrdý na jaře 2004 v Rokycanech a první prodejnu otevřel v tamní Plzeňské ulici. Ta si ihned našla velké množství zákazníků z celého okolí.

„Druhou prodejnu otevřel táta v Plzni, protože k němu do Rokycan začali dojíždět i rybáři z Plzně. Táta se vždy snažil našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc a splnit jejich různá přání. Díky jeho přístupu a tomu, že je naše prodejna svým výběrem největší v celém Plzeňském kraji, k nám začali jezdit i rybáři z okolních okresů. Proto jsme pak otevřeli naši třetí prodejnu v Domažlicích a čtvrtou v Tachově,“ přibližuje postupný růst značky Martin Hrdý, kterého také znají všichni rybáři pod přezdívkou Habakuk.

Expandovali i do zahraničí

V roce 2008 přibyla pobočka v Plzni na Slovanské třídě, kde si přišli na své milovníci takzvaného muškaření. „Tento sortiment začal být totiž velmi žádaný a v Plzni naprosto chyběl,“ pokračuje Martin Hrdý s tím, že na konci července roku 2009 vyslyšeli přání rybářských přátel z Klatov a otevřeli tam už šestý obchod. Rok nato dokonce expandovali do zahraničí a otevřeli prodejnu ve městě Schwarzenfeld v Německu.

Postupně se se svými prodejnami dočkali i řady ocenění. V červnu 2013 byly Rybářské potřeby u Habakuka vyhodnoceny světovým časopisem Tackle trade World jako nejlepší maloobchodní prodejna v České republice.

„Z počátku jsme tomu vůbec nevěnovali pozornost, ale postupem času, a hlavně při komunikaci se zahraničními partery, kteří nám blahopřáli k tomuto ocenění, jsme si začali uvědomovat, že devět let práce celého kolektivu šlo dobrým směrem,“ doplňuje Martin Hrdý.

Otevření osmé prodejny

Své podnikatelské aktivity chtěli rozvíjet i nadále, a tak otevřeli již osmou prodejnu – Kaprařskou speciálku, kde zákazníci najdou opravdu obrovské množství věcí určených výhradně kaprařským nadšencům. „Vše je vystaveno s možností vyzkoušení. Bivaky, lehátka, spacáky, židličky, čluny, motory, kaprařské oblečení, ale také vařiče, nádobí, stolky, tašky, vážičky, stojany a mnoho dalšího,“ vyjmenovává Martin Hrdý.

Další pobočku pak vybudovali ještě v Berouně, tu v Německu ale nakonec zavřeli. „Začalo být náročné to pravidelně objíždět a táta už z toho byl unavený. Aspoň jsme si ale vyzkoušeli, jaké to je podnikat v Německu. Mají to podstatně jednodušší. Žádná obchodní inspekce a další kontroly. Když si získáte svou prací a slušností zákazníky, tak vám to také rybáři vrátí svou přízní. Nikdo si nedovolí šidit, protože by okamžitě zkrachoval,“ shodují se otec se synem.

Rybář Martin „Habakuk“ Hrdý přebírá podnikatelské žezlo po tátoviZdroj: se svolením Martina Hrdého

Aktuálně mají rybářské potřeby U Habakuka pět poboček a e-shop, který patří mezi trojici největších v tomto oboru v ČR. A co si dal nový majitel za cíl? „Budu se snažit dále rozšiřovat výběr našeho zboží pro zákazníky. Zakládám si totiž na tom, co mne od malička učil můj táta: Nelži a chovej se ke všem lidem slušně a ono se ti to vrátí,“ uzavírá Martin Habakuk, který již k rybařině vede i své děti.