Chodily do práce, podnikaly a hlavně měly domov. S prvními raketami, které dopadly na jejich zemi, se ale jejich život obrátil vzhůru nohama. Marketingová odbornice Ksenia Konovalova, majitelka kavárny Olena Zhurakovka a architektka Ksenia Ryntovt patří mezi tři sta tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří po ruské invazi našli nový domov v České republice. Rády by navázaly na své dřívější pracovní úspěchy a zkusily podnikat v Česku.

Olena Zhurakovka (vlevo) ve své kavárně Stories In Holeshovice v Praze. | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Nejdřív ale musí porazit pověstného byrokratického šimla. Zatímco na Ukrajině se už před válkou firmy zakládaly pomocí mobilní aplikace, u nás čeká tři zmiňované ženy klasické úřední kolečko. Aby ho zvládly, využívají i mentorský program DoToho!, který už několik let pomáhá začínajícím živnostníkům v rozjezdu podnikání.

Jaké to je začít v Česku od píky, popsaly tři budoucí živnostnice reportérce Deníku.

Na Ukrajině založila firmu za den, přes aplikaci v mobilu

Ksenia Konovalova pochází z Doněcku a žila v Kyjevě, kde provozovala marketingovou agenturu FeedBack Studio. Před rokem odešla kvůli válce do Česka, nyní se sem snaží převést svou marketingovou firmu. Překvapila ji hlavně zdlouhavost a složitost zdejší byrokracie. Vysvětluje, že na Ukrajině existuje už pátý rok aplikace Business Diia.

„Všechny úřady v podstatě máte v mobilu a založení živnosti si můžete naklikat během jednoho dne, aniž byste někam museli jít. Ověříte si identitu a vše podepisujete elektronicky. Tady v Česku to trvá několik týdnů, pořád musíte obíhat další a další úřady, což je pro Ukrajince trochu nepochopitelné,“ podivuje se.

Když začala válka, odpadli jí všichni ukrajinští klienti. Zůstalo jen deset procent evropských, kteří jí pomohli přežít nejsložitější období. „Výhodou marketingu je, že k tomu potřebujete jen zaměstnance, nápady a klienty,“ pochvaluje si. Jde ho navíc dělat mezinárodně v podstatě odkudkoliv. Nyní se chystají v Česku otevřít fyzickou pobočku s kancelářemi a nabírají nové zaměstnance z řad Čechů i Ukrajinců. „A ráda bych tu ukázala, jak se dá využívat Instagram k prodeji a reklamním účelům. Přijde mi, že to tady ještě tolik nefunguje,“ míní.

Vlastnila penzion v Chersonu. Nyní má kavárnu v Praze

Olena Zhurakovka pochází z Chersonu. Do Česka se přestěhovala s manželem a se svými dětmi už v roce 2019. Podnikala však v Chersonu. Než ho okupovali Rusové, šlo o vyhlášené letovisko. Vlastnila zde penzion a restauraci, a na letní sezonu se proto vracívali pracovat na Ukrajinu.

Po ruské okupaci se však jejich byznys ocitl v troskách, a tak se rozhodli začít od nuly v Praze a podnikat v gastronomii, k níž mají nejblíže. S manželem si otevřeli kavárnu Stories In Holeshovice v pražských Holešovicích. Specializuje se na ukrajinskou a středomořskou kuchyni, připravuje i česká jídla. Pořádá zde setkávání ukrajinských uprchlíků a také podporuje ukrajinské umělce, jejichž díla tu vystavuje.

Olena Zhurakovka provozovala v Chersonu penzion a restauraci. Po vypuknutí války a ruské okupaci si otevřela kavárnu v Praze.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

V Česku si udělala kuchařské kurzy, aby si zvýšila kvalifikaci a dozvěděla se, co Češi rádi jedí. Oceňuje program DoToho!, protože se díky němu dozví všechny informace potřebné k podnikání. „Jinak si je totiž předává ukrajinská komunita mezi sebou, jenže i s chybami, když někdo něco špatně pochopí,“ líčí. Důležitá je podle ní i psychologická podpora. „Cítíte, že na to nejste sami,“ uzavírá Olena.

Truhláři i výrobky zůstali na Ukrajině. Architektka začne znovu

Ksenia Ryntovt pochází z Charkova, kde s manželem vlastní architektonicko-designérskou firmu. Zabývají se hlavně designem luxusního nábytku z masivního dřeva, třicet let se věnují ekologickému designu, jenž zohledňuje dopad výrobku na životní prostředí. Vystavovali v Miláně, Eindhovenu či Paříži. Jenže většina hotového nábytku i drahého masivního dřeva v Charkově byla zničena. Měli také pobočku v Kyjevě na výrobu sériového nábytku, ale ani ta už nefunguje. Někteří jejich truhláři jsou na frontě, ale ani ti, co nenarukovali, nemohou opustit Ukrajinu. „Většina našeho týmu je v ohrožení života. Nové zakázky nemáme. Část výrobků a dřeva se nám podařilo přestěhovat na západ země, ale leží zatím ve skladě,“ přibližuje Ryntovt.

Nyní by ráda navázala partnerství s českými firmami. „Chtěla bych ukázat, že Ukrajina má nejen tradiční design, ale že umí nové technologie,“ přeje si. Nejdříve si ale musí dát do pořádku osobní věci. Stále ještě totiž nemá české vízum. Z Charkova chtěla utéct do Česka, kde bydlí její dcera, rovněž architektka. Nakonec se ale ocitla ve Španělsku, takže o uprchlické vízum požádala zde. Přesun do Česka je proto komplikovaný. Složité také podle ní bude dostat se z Česka k ukrajinskému dřevu, z něhož byli zvyklí vyrábět.

„Ale co, rozhlédneme se po českém trhu, navážeme kontakty a zjistíme, jak naše podnikání přizpůsobit,“ uzavírá odhodlaně.

Program DoToho!



Mentoringový program DoToho! vznikl před dvěma lety během covidu, aby radil českým firmám, jak zachránit byznys. Programem prošly přes čtyři stovky firem. Nyní DoToho! přichází s projektem, jenž má pomoci Ukrajincům rozjet podnikání v Česku. „První šok z války a útěku odezněl a my bychom jim teď rádi pomohli postavit se na vlastní nohy a být soběstační,“ vysvětluje ředitel programu Martin Mára.



Pomoci jim chtějí hlavně s převedením byznysu a také s pochopením zásadních rozdílů v ukrajinské a české administrativě. Ta ukrajinská je totiž jednodušší a také zdigitalizovaná. Každý zúčastněný Ukrajinec získá svého „buddyho“, přítele a rádce, který mu pomůže se založením a rozjezdem živnosti.