Řeznické řemeslo se v rodině traduje od roku 1974. „Firma byla založena Alfrédem Latoněm v roce 1991, v roce 1992 pak vznikla společnost Latoň a Wieder. A od roku 2019 jsem převzal firmu já a přejmenoval ji na ŘEZNICTVNÍ A UZENÁŘSTVÍ LATOŇ a dál pokračuji v tradici,“ říká Roman Latoň.

Společnost má celkem pět prodejen – v Opavě vedle bývalého obchodního domu Breda, dále v části Kateřinky u restaurace Astron, poté ve Velkých Hošticích, Oldřišově a také v Chlebičově, kde se nachází její hlavní sídlo. Je zde situována i samotná bourárna masa a výroba.

Ruční výroba, vysoký podíl masa

Roman Latoň z Řeznictví a uzenářství Latoň.Zdroj: se souhlasem společnosti Řeznictví a uzenářství LatoňSpolečnost klade důraz především na spokojenost svých zákazníků, soustředí se na ruční výrobu masných výrobků s vysokým podílem „Dodržujeme jak staré původní receptury, tak i naše vlastní. Nebojíme se ale ani nových trendů. Zákazník má dnes mnoho možností, kde nakoupit, konkurence je veliká. Vepřové i hovězí maso máme z lokálních chovů, bouráme a upravujeme si jej podle potřeby sami, tudíž jde o velmi krátkou cestu ke spotřebiteli. Výrobky děláme tak, jak se má. To znamená z masa bez škrobu a jiných náhražek a dochucovadel, koření si mícháme převážně sami. Dáváme i nižší obsah soli, aby byly výrobky vhodné také pro děti. My jsme řezníci, ne chemičtí inženýři, jinak by nás to ani nebavilo,“ vypráví s úsměvem Roman Latoň.

Zároveň si u „Latoně“ zakládají na osobním přístupu. „Je pro nás důležité, aby se u nás zákazník cítil spokojeně. Našich holek v prodejnách si velice vážíme, jak za jejich práci, tak právě za jejich milý přístup k zákazníkům,“ pokračuje.

Uzená paštika je krajskou regionální potravinou

Žebříček nejoblíbenějších výrobků ovládá salám vysočina. „Dále jsou to Delikates párečky a vysokoprocentní šunky – Delikates šunka, Pečená šunka, Hovězí šunka. Letos jsme získali také ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje, a to u naší Uzené paštiky. Velice oblíbené jsou i naše klobásy, kterých máme široký výběr. Také tlačenky, jitrnice a jelita,“ vyjmenovává Roman Latoň.

Kromě masa, salámů a dalších masných výrobků si mohou zákazníci objednat třeba i kýty na rožeň, pečená kolena, obložené mísy, párty prkna nebo dárkové balíky. Na prodejnách v Opavě a ve Velkých Hošticích se nachází navíc i teplý pult se sortimentem tradiční české kuchyně, nejčastěji si lidé dopřávají výpečky se zelím a knedlíkem.

Podpora a spolupráce

Řeznictví a uzenářství Latoň spolupracuje i s obcí Chlebičov. „Snažíme se podpořit spolky, díky kterým je v naší vesničce veselo. Pravidelně se podílíme sponzorským darem také na akcích Charity Opava, každoročně se snažíme podpořit i dobrovolný spolek rodičů ve Velkých Hošticích při pořádání vyhlášeného a úžasného Dne dětí. Jsme rádi, že nejen bydlíme, ale i pracujeme v naší krásné obci. Velice si vážíme našich spoluobyvatel za jejich podporu,“ dodává Roman Latoň.