Jeho tatínek Václav Poledne starší patřil po sametové revoluci v roce 1989 mezi první soukromé podnikatele na Opavsku. Před tím se tři desítky let staral o zahradnickou část školního statku v Opavě, takže když přišla možnost osamostatnit se, hned toho využil.

Na kraji Hradce koupil pole, buldozerem ho nechal srovnat a postavil na něm skleníky a další zázemí nového zahradnictví. Protože byl zkušený v oboru a sám se zahradnictví věnoval od patnácti let, začal pěstovat sazeničky a kytky. Během let si vychovával také svého nástupce, který by po něm firmu jednou převzal.

Pěstuje květiny i ovocné stromy

„Už od základní školy jsem tatínkovi pomáhal a on mě do toho řemesla zasvětil. Zalíbilo se mi to, byť jsem v té době tíhl spíše k autům, protože jsem byl kluk. Ale když jsem se dostal párkrát na dílnu, tak se mi to přestalo líbit,“ popisuje jeho syn Václav okolnosti, za kterých se rozhodl po základní škole věnovat oboru zahradnictví a po maturitě zůstat v rodinné firmě.

Po smrti svého otce před několika lety firmu převzal. V současné době v ní pracuje on a další dva stálí zaměstnanci, někdy vypomáhají i brigádníci a příbuzní. Jeho hradecké zahradnictví je klidné místo. Nachází se na něm několik velkých skleníků, ve kterých Václav Poledne pěstuje letničky, balkónové trvalky a další sortiment na osazení truhlíků.

close info Zdroj: Deník/Radim Šlezingr zoom_in Dekorační sušené květiny v zahradnictví Václava Poledne.

V sortimentu zahradnictví nechybějí ovocné stromy, keře, bylinky nebo na jaře sazeničky zeleniny. Velmi poptávané jsou také túje, které zákazníci využívají jako živý plot. Část produkce putuje do firemní prodejny, kde si zákazníci mohou koupit i další zahradní sortiment včetně hnojiv, postřiků, substrátů a různého nářadí. Samozřejmostí jsou i vázané kytice na počkání či na objednávku.

Zvládl krizi, covid i velký příval sněhu

Největší nápor zákazníků mají v zahradnictví na jaře a na podzim. Naopak během léta opravují a rekonstruují skleníky a po prázdninách začíná příprava na dušičky a zimu. „Dušičky, to je naše největší sezona. Také podzim, kdy se prodávají chryzantémy a ovocné stromy,“ vysvětluje majitel.

I když firma funguje více než tři desetiletí, Václav Poledne nezapomene připomenout, že v ní zažili i horší časy. Nerad vzpomíná třeba na rok 2008. „Je to sice už delší dobu, ale tenkrát nás to málem položilo, protože byla ekonomická krize. A tehdy v zimě ještě přišel těžký sníh, který nám zlámal skleníky. Jeden skleník už jsme ani neopravovali,“ vzpomíná.

Naopak dobu covidové pandemie zvládli v zahradnictví dobře, protože nemuseli zavřít ani na jediný den. I když byl nejtěžší lockdown, mohli díky nařízení vlády zůstat otevření stejně jako potraviny. Svou zásluhu měla v tomto období i Zásilkovna, jejíž pobočka v květinářství přinesla nové zákazníky díky boomu on-line nákupů.

A protože Václav Poledne chce, aby jeho zahradnictví dobře prosperovalo i v budoucnu, připravuje jeho další modernizaci, nové postupy výroby a rozšíření sortimentu o další druhy rostlin. Pěstování rostlin se totiž chce věnovat, dokud to půjde.

„Celý život jsem pracoval v rodinné firmě, takže si neumím představit, že bych o ni přišel a že bych musel dělat něco jiného. Asi bych se někam přestěhoval a od nuly začal zase budovat nějaké zahradnictví, protože tohle je prostě ve mně,“ uzavírá s úsměvem.