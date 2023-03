Láska k jednomu místu přivedla před lety Václava Valentu k tomu, aby založil vlastní rodinnou zemědělskou společnost. Letos tomu bude třicet let, kdy se ze snu stala realita. Václav se chov skotu a péči o krajinu snaží dělat trošku jinak.

Firma začínala v roce 1993 podnikat na 896 hektarech pronajaté zemědělské půdy přímo v oblasti Milné. V současnosti hospodaří na 1704 hektarech v devíti katastrálních územích | Foto: se souhlasem Farmy Milná

Kdybychom otočili knihu příběhu na samý začátek, museli bychom se dle slov kronikáře Františka Záhory vrátit do 90. let minulého století, kdy Václav Valenta pracoval na Statku Kájov. V té době se privatizoval Statek Frymburk, pod který spadalo i hospodářství Milná. Právě celoživotní práce v zemědělství na jihočeských pastvinách jej v roce 1990 přivedla k představě o vlastním soukromém zemědělském podnikání.

„Pan Valenta si tehdy podal vlastní privatizační projekt na provoz farmy a před komisí ministerstva zemědělství jej úspěšně obhájil,“ vyprávěl František Záhora s tím, že k 1. květnu roku 1993 uzavřel se statkem Frymburk nájemní smlouvu, vzápětí založil společnost Farma Milná a spolu s dcerou Galinou Valterovou se stali spolumajiteli.

Od počítače k bylinám. Z pražského designéra se stal bylinkář a zemědělec

Firma začínala podnikat na 896 hektarech pronajaté zemědělské půdy přímo v oblasti Milné s počátečním stavem 323 kusů skotu. V současnosti hospodaří v krásné krajině lipenské přehrady na 1704 hektarech v devíti katastrálních územích, z toho má vlastních pozemků 1306 hektarů. V průměru se na farmě chová 1300 až 1350 kusů dobytka včetně telat a kolem 20 kusů kvalitních plemenných býků.

Zaměření na odchov mastného skotu

Jako vystudovaný zootechnik toužil Václav Valenta po vybudování farmy specializované na odchov masného skotu. V současnosti je odchov masného skotu nejdůležitějším odvětvím a nosným produktem celého podnikání farmy.

„K dispozici je dvacet čtyři pastevních areálů, kde se dodržují veškeré ekologické zásady, v každém areálu je vždy pětatřicet kusů krav s telaty a plemenným býkem,“ přiblížil František Záhora, jak to zde funguje. Celkově na farmě pracuje 16 zaměstnanců, kteří pochází ze sedmi rodin.

Toužil zmizet. Učitel z Prahy se stal na venkově úspěšným hoteliérem

Proměnou prošly i všechny stáje. Jejich rekonstrukce začala v říjnu roku 2009 a ukončena byla jedenáctou stavbou v listopadu 2018.

„Pro zajištění welfare neboli životní pohody zvířat byly všechny stáje rekonstruovány na volné boxové ustájení s přístupem k venkovnímu zastřešenému krmišti. Systém odchovu nyní spočívá v půlroční pastvě a půlročním ustájení,“ vysvětloval František Záhora. Od roku 2000 je Farma Milná totiž držitelem certifikátu ekologického hospodaření.

V současné době se na farmě chová v průměru 1300 až 1350 kusů dobytka, včetně telat a kolem 20 kusů kvalitních plemenných býkůZdroj: se souhlasem Farmy Milná

Právě péče o krajinu a zodpovědné zacházení je to, co je pro majitele Farmy Milná důležité. V minulosti zde tak vyrostla bioplynová stanice, kde zhodnocují píci z pastvin pěti rekreačních oblastí, které nelze obvyklým způsobem spásat. Důležitým prvkem je i zvelebování prostředí.

V rámci revitalizace krajiny tak zaměstnanci farmy vysadili v okolí přes šest set stromů, vybudovali soustavu dvou rybníků a tří tůní a obnovují křížky a boží muka, které byly kdysi součástí krajiny.

Důležitým milníkem byl pro firmu loňský rok, kdy Václav Valenta předal podíl svému vnukovi a současnému majoritnímu vlastníku a provoznímu řediteli firmy Jiřímu Valterovi.

Rozvoj v pěstování biologického obilí

„Třicet let rozvoje firmy ukazuje správnost zvolené cesty jak z historického hlediska, tak i co se týče daných podmínek k hospodaření,“ řekl provozní ředitel farmy s tím, že by se tak v dohledné době nemělo nic měnit.

Olomoucké Mercatino. Nadšenec provozuje ráj „z druhé ruky“ s italskou inspirací

„Vývoj však probíhá dále, vyskytují se dílčí záležitosti, v poslední době zejména rozvoj v pěstování biologického obilí. Hospodaříme však v horské oblasti na trvalých travních porostech, jsme dobytkářskou farmou, a to je hlavní základ, který je předem daný. Záleží nyní na nás, jak dobře se s hospodařením vyrovnáme,“ dodal.