„S postupným omezováním a uzavíráním stravovacích provozů, do nichž jsme ROBI dříve dodávali, jsme museli naši tíživou situaci rychle řešit. Počet variant výrobku jsme snížili a vymýšleli jsme, jak bychom ztrátu alespoň částečně nahradili,“ popsal situaci spolumajitel firmy EUROBI Pavel Labský a doplnil ji čísly.

„V roce 2020 jsme šli s obratem průměru o 30 procent dolů a letos už to bylo o 36 procent! Že to takhle špatně dopadne, že mnoho restaurací úplně skončí, jsem nepomyslel. Až do června se uzavřely provozy, jako menzy a jídelny. A mnohé restaurace ani na podzim už neotevřely,“ smutně konstatoval.

Nakonec firma našla řešení v pečení vánočního čajového pečiva. „Díky tomu, že před lety dcera koupila ochrannou známku od svého dědy, tedy od Cukrárny od Mamlasů, pečeme pod touto známkou už druhým rokem před Vánocemi extra máslové čajové pečivo. Chceme tak překlenout těžkou kovidovou dobu,“ líčil Pavel Labský.

Čajové pečivo vyrábějí v EUROBI v baleních 300 g, 500 g a 1 kg. „Máme třináct druhů – klasické vanilkové rohlíčky, linecké pečivo, kuličky a další oblíbené kousky. Používáme osvědčené receptury našich babiček a receptury z cukrárny od Mamlasů. Cukroví dodáváme do celé republiky,“ nastínil Labský.

Mimořádnou nabídku letos mají pro zdravotníky. „Pro nemocnice máme speciální slevu 20 procent. Uvědomujeme si, jak je práce zdravotníků v této době náročná, že při tom přetížení nemají na pečení cukroví doma nejspíš ani pomyšlení,“ vysvětlil spolumajitel EUROBI.

Cukroví od Mamlasů se setkalo s velmi kladnou odezvou od zákazníků. „Můžeme se pochlubit, že letos jsme veškeré dárkově zabalené krabičky s tímto čajovým cukrovím, prodali,“ zmínil Pavel Labský s poznámkou, že začíná uvažovat o limitní výrobě této pochoutky každý měsíc, aby měli zákazníci možnost mlsat po celý rok.

Svůj stěžejní produkt ROBI nyní vyrábějí jen v menším počtu variant pro dodávky do sítě Globusu a Countrylife a odběratele, kteří se ještě snaží udržet na trhu. Oblíbenými výrobky firmy jsou například ochucené polotovary - ROBI oválky a ROBI ochucené nudličky. Jejich příprava je hotová raz dva.

„V době, kdy se mnozí zamýšlejí, jak upravit svoji životosprávu, je využití našeho ROBI vhodnou a zdravou alternativou masité stravy. Na výrobu používáme speciální koření, které dovážíme z Anglie. Soustředili jsme se na to, aby příprava jídla z těchto polotovarů byla velmi rychlá. Stačí je prohřát na rozehřáté pánvi do 1 minuty a můžete je servírovat,“ zmínil spolumajitel EUROBI. Z jejich ROBI lze sestavit i slavnostní tabuli pro vegetariány i vegany, což firma v minulosti předvedla na slavnostních rautech udílení Českého lva.

Recepty z ROBI pro slavnostní tabuli:



Základ pomazánek z Robi tvoří:

500 g mleté Robi

200 g pomazánkové máslo

200 g tavený sýr

Vegeta bez glutamanu na dochucení



Postup:

Mleté Robi vyšleháme s pomazánkovým máslem a taveným sýrem. Ochutíme vegetou bez glutamanu. Následně můžeme vše dochutit podle chuti například některou z těchto dalších přísad: rozetřenou nivou, rozetřeným česnekem, nastrouhaným křenem, kečupem.