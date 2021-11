Rodinná firma Koulier manželů Šrámkových vznikla na Oflendě v Mrákotíně na Chrudimsku teprve v září, ale úspěšně dobývá trh s ručně vyráběnými a foukanými vánočními ozdobami. Jak ukázal den otevřených dveří v minulém týdnu, lidé mají o jakékoliv variace i tvary ozdob obrovský zájem.

Pod rukama šikovných foukačů a malířek vznikají krásná ručně vyráběná dílka. | Foto: Deník/Romana Netolická

Na každý rok jsou oznamovány trendy barev, do kterých by se mohly stromečky zahalit. Letos by to měla být červená a zlatá. Ale velmi zajímavá je i novinka inspirovaná vánoční pohádkou Tři oříšky pro Popelku.