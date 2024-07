Už pět let Veronika Jedináková úspěšně provozuje e-shop Jediwear.cz, kde své výrobky prezentuje. Když byla na mateřské dovolené s první dcerou, měla potřebu dělat něco kreativního. Proto začala šít na stroji a navštěvovat kurzy šití.

Lákalo ji také ušít si vlastní boty. Nejdříve zkusila obuvnické kurzy a aby se ještě více zdokonalila, během druhé mateřské dovolené absolvovala rekvalifikační kurz v obuvnickém učilišti ve Zlíně. Časem podala výpověď v zaměstnání a vrhla se do podnikání.

Jejím specifikem jsou originální výšivky

„Výroba bot je náročný obor a vlastně už jako by oficiálně u nás není. Je těžké se do toho odvětví vůbec dostat. Je to uzavřený kruh lidí,“ vysvětluje původně vystudovaná inženýrka ekonomie, kterou vždycky lákalo dělat věci po svém.

Proto vždy preferovala, aby její oblečení i boty vypadaly jinak. „Takže mým specifikem už od začátku byl vyšívací stroj a vyšívání tak, aby na mých věcech byly nějaké zajímavé originální výšivky.“

Také její boty jsou nepřehlédnutelné. Jsou to takzvané barefooty – široká obuv, většinou nemá žádný podpatek a respektuje tvar nohy. Zákazník si nejdříve přesně změří chodidla a domoradovická řemeslnice mu pak ušije boty přímo na míru.

Nohu na boty si změříte i doma

Pokud zájemce o její boty nemá možnost osobně přijet do její dílny, dostane návod, jak si má nohu změřit. Většinou se doma postaví na papír, vezme si tužku, obkreslí si chodidlo a změří si obvod přes klouby a další parametry. Informace pak pošle do domoradovické dílny e-mailem. Zajímavé třeba je, že někteří lidé mají každou nohu jinou, což Veronika Jedináková umí zohlednit.

close info Zdroj: Deník/Radim Šlezingr zoom_in Boty vyrobené v dílně Veroniky Jedinákové.

„Moje specifikum je vyšívání. Říkala jsem si, že výšivka i na botu je prostě zajímavá, originální. A opravdu podle toho poznám každou botu, jako že je moje a že není nikoho jiného. Chtěla jsem vyrábět něco, ať je to jedinečné a nemá to každá druhá sousedka. Prostě boty, které si nekoupíte někde ve velké prodejně,“ vysvětluje.

I když lidé mohou na jejím webu vidět hotové oblečení a boty, na sklad vyrábí minimálně. Boty skoro vůbec ne, postrádá to smysl. „Když je dělám na míru, tak je nemůžu dělat na míru na sklad. Jen když jedu někam na jarmarky, trhy nebo se chodím někam ukázat, tak mám vzorky,“ říká.

Zákazníci se k ní rádi vracejí

Zatímco boty šije sama, při výrobě oblečení jí pomáhá další švadlena. Paní Veronika nejdříve vyřídí komunikaci se zákazníkem, potom látky nastříhá, vyrobí výšivky a konečné šití nechá na své kolegyni.

O co je v současné době mezi zákazníky největší zájem? O oblečení. Přece jenom boty si lidé nekupují tak často, navíc dělané na míru. Lidé proto většinou oslovují Veroniku Jedinákovou s tím, že si chtějí vyzkoušet, jaké je to mít od ní šaty. Pak třeba zjistí, že se jim to líbí a stanou se věrnými zákazníky. To ji velmi baví.

Svého rozhodnutí pustit se do podnikání rozhodně nelituje. „Je to určitá svoboda, že mám možnost udělat něco, co se mi líbí. Tedy vyrobit si svůj konkrétní produkt, který je personifikovaný tím, že vypadá tak, jak chci já nebo zákazník. A tak to vlastně nabízím i lidem. Já nechci dělat žádné sériové kusy nebo rozstříhat celou roli látky a udělat třicet stejných šatů. Sice bych mohla a bylo by to pro mě možná ekonomicky jednodušší, ale zpravidla se ke mně lidi vracejí, protože opravdu vědí, že si nechají udělat to, co se jim líbí,“ dodává s úsměvem.