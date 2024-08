Rodinná konzervárna Via Delicia, kterou založil Olin Bezchleba, funguje v Zábřehu už třináct let.

Hana Masaříková dnes 06:20

Láska k jídlu, inspirace francouzskými lokálními trhy, bohaté pracovní zkušenosti nabyté po celé Evropě a také nález staré knihy o zavařování. To vše vedlo k tomu, že se Olin Bezchleba rozhodl založit rodinnou konzervárnu, která funguje pod značkou Via Delicia v Zábřehu už třináct let.