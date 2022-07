Podorlicko není zrovna typická vinařská oblast, stejně tak jako střední Evropa není místem, kde běžně vznikají vína 8000 let starou technologií kvevri původem z Gruzie. Název způsobu výroby vína přírodní cestou daly právě kameninové nádoby - kvevri.

V altánu ve vinohradu má Šimonová zapuštěné v zemi dvě kvevri, obě byly vyrobeny přímo v Gruzii. Jedna má objem 450 litrů a druhá 350 litrů. Než začalo stáčení, menší z amfor byla zcela zaplněná vínem z odrůd tramín červený, tramín bílý a tramín kořenný. Poté, co sejmuli víko z kvevri, altán provonělo víno. Tekutinu jantarové barvy přečerpali do plastového barelu a z něj víno putovalo do připravených lahví.

Pro výrobu vína technologií kvevri se nehodí každá surovina, hrozny by podle Šimonové měly být dostatečně vyzrálé a zdravé. „Nejlépe se jeví aromatické odrůdy, ale není to pravidlem,“ řekla ČTK. Většinou se v kvevri vyrábí vína z bílých odrůd. „Potřebné množství vhodné suroviny ze svého vinohradu zatím nemám, proto nakupuji hrozny pro výrobu kvevri na jižní Moravě. To bych ale chtěla změnit, jsme v Čechách, takže budu mít místní surovinu,“ řekla ČTK Šimonová.

Spontánní fermentace

Na podzim kvevri asi ze tří čtvrtin objemu naplnila odstopkovanými a lehce pomletými hrozny, aby při kvašení nepřetékaly. „Fermentace se uskutečňuje spontánně deset až 20 dní a během ní je matolinový klobouk několikrát denně ponořován. Po ukončení kvašení se klobouk samovolně rozpadá. To je okamžik pro doplnění kvevri po okraj a její uzavření víkem. Víno se pak nechá ležet na slupkách, semenech a kalech minimálně půl roku,“ uvedla.

Upozornila, že během celého procesu výroby vína nejsou použita žádná aditiva jako kvasinky, enzymy, čiřidla a jedná se o čistě přírodní produkt. „Tato vína jsou zpravidla suchá nebo s velmi nízkým obsahem zbytkového cukru a naopak vyšší hodnotou alkoholu. Kvevri vína mohou také vyhovovat lidem, které pálí po bílém víně žáha,“ řekla Šimonová.

Kvevri vína jsou podle ní velmi odlišná od těch běžných, a to nejen v chuti, ale i vůní či barvě. „Vína z kvevri buď milujete nebo nenávidíte a já jsem v té první skupině. Vína v kvevri vznikají divoce, přirozeným způsobem, a to vše si nesou ve své DNA. Jsou zkrátka jiná,“ dodala Šimonová. Kromě kvevri vín vyrábí s přítelem také klasická tichá vína, v menší míře šumivá, ta jsou již z vlastní produkce.