„Máme na to velmi robustní tým lidí. Jako světový lídr se staráme i to, aby se tento průmysl nadále vyvíjel,“ popisuje generální ředitel Michal Štěrba.

Zájem o vinylové desky, nebo chcete-li černý asfalt, jak se jim mnohdy také říká (i když dnes už se vyrábějí v celé řadě barevných odstínů i tvarů), každým rokem ve světě stoupá. Kupují si je starší i mladší generace. Z Česka letos zamíří na světový trh přes 28 milionů vinylových desek a Loděnická společnost pokoří historickou tří miliardovou hranici obratu.

Jedním z důvodů vzrůstající obliby je i nejspíše to, že vinylová deska je něco hmatatelného, co si mohou lidé vystavit, pochlubit se tím přátelům. To u forem internetového přenosu hudby, jakými jsou populární mobilní aplikace Spotify či Youtube, nelze. „I když zvuk z vinylové desky má řadu nedokonalostí, pro řadu lidí je to ale přirozenější zvuk oproti jiným alternativám,“ podotýká Štěrba.

Vše podstatné při výrobě vinylových desek se odehrává v budově v areálu loděnické společnosti, která původně sloužila v dobách minulých jako níťárna. V místnostech akustické výroby jsou nejprve pomocí softwaru, jenž si společnost rovněž vyvíjí sama, analyzována od zákazníka zaslaná data tedy zvukové stopy. Pomocí softwaru se zvuková stopa ladí, upravují se mimo jiné výšky basů či se odstraňují sykavky, ale také se hledají riziková místa v podobě přeskakování stopy či nečistého zvuku.

„Následuje simulace, kdy je vše přehráno se změnami. Pokud je vše v pořádku, dojde k uložení dat na server. Poté dochází k přepisu dat na měděný nosič, což je podložka z nerezové oceli se speciální vrstvou mědi. Nejprve jsou digitální data pomocí převodníku převedena na elektrický signál, ten putuje do takzvané přepisové aparatury a poté na diamantový nůž, který vytváří následně drážku v poměděném kotouči,“ vysvětluje vytvoření drážky Jiří Zita, vedoucí výroby elektroakustiky.

Poté se z kotouče vyrobí niklová matrice, což je negativ desky sloužící pro následný otisk v lisovacích strojích. Mezitím se v tiskárně vyrábí etikety do desek a samotné obaly. Pomocí pecí s teplotou přes sto stupňů jsou etikety dokonale vysušeny. Pokud by se tak nestalo, zbylá voda by mohla při lisování poničit drážky.

Vinyl musí vyzrát

Teprve poté začíná v lisovacích strojích výroba vinylových desek. Než však zamíří do finálních obalů, je u vybraných vzorků opět důkladně kontrolována zvuková kvalita. „Ani poté kontrole desky ještě neputují do obalů. Musí ještě takzvaně vyzrát, což trvá několik hodin,“ popisuje manažerka Jana Plotová.

V Loděnici u Berouna se vinylové desky (dříve pod názvem Gramofonové závody Loděnice) vyrábějí nepřetržitě od roku 1951, letos tedy oslaví sedmdesát let. Kromě desek je firma spojená s výrobou dalších hudebních nosičů – CD, DVD. Vinylové desky vyrábí GZ Media také ve svých pobočkách v USA či Kanadě. Firma původně uvažovala o expanzi na asijský trh, nicméně nakonec svůj plán přehodnotila.

Kromě vinylových desek tu firma vyrábí i obaly pro prodejce chytrých telefonů, alkoholu či známých francouzských parfémů. V současné době zaměstnává GZ Media v závodě v Loděnici více než 1 700 kmenových zaměstnanců.