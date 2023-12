Kariéru v zahraničí a práci ve Švýcarsku obětoval Milan Řeřicha kvůli podnikání v Kraslicích. Klarinetová osobnost české i zahraniční hudební scény dnes vlastní jednu z top firem pro výrobu dřevěných dechových hudebních nástrojů na světě.

Pro Milana Řeřichu jsou klarinety a jeho firma celý život. | Foto: Deník/Lucie Bukovjanová

Virtuóz Milan Řeřicha z Kraslic hrál jako malý nejdřív na klavír. Jenže v sedmi letech se chopil klarinetu a bylo to. Studoval v Teplicích, Praze, New Yorku, Paříži a učil třeba i v Luganu. Dnes je tomu už pár let, co se věnuje vedení vlastní firmy na výrobu dřevěných hudebních nástrojů.

Po poměrně komplikovaných začátcích, kdy se k podnikání dostal náhodou po tom, co ho oslovil bývalý společník, Řeřichu výroba nakonec zcela pohltila a firmu RZ Woodwind Manufacturing s fantastickým týmem vynikajících odborníků zcela převzal. „Shánět finance bez kapitálu, na poli neoraném, bylo obtížné,“ vzpomíná na nesnadné začátky. Pomohlo jediné a to, že byl po světě známý.

Hynek Pavlů vyrábí kytary pro amatéry i profíky:

Muž vyrábí kytary pro začátečníky i profíky. Dřevo shání po celém světě

Dnes je na tom jeho firma tak, že má klientelu po celém světě, na jeho ručně vyrobené klarinety hrají desítky slavných klarinetistů z celého světa. Nejdůležitější je pro podnikatele a klarinetistu spokojenost zákazníků. „Když na výstavách nebo různých prezentacích vidíte to nadšení, ten feedback, radost a spokojenost těch, jenž na naše nástroje hrají, je to ta nejlepší odezva,“ říká hrdě. Samozřejmě velké dík, jak zmiňuje, patří celému týmu skvělých zaměstnanců, odborníků, bez kterých by to nešlo.

Odlišit se je důležité

Firma Milana Řeřichy se od jiných výrobců hudebních nástrojů liší řadou inovativních řešeních i použitím unikátních materiálů a nových technologií při výrobě. Disponuje několika CNC stroji. Ty používá mimo jiné na vygravírování kovové značky do dřeva, vlepí do něj kovová loga. „Díky tomu vydrží a nikdy se nesetře. Děláme ale i klasickou gravuru, která se zatírá zlatou barvou,“ říká.

Každý nástroj je jiný.Zdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Na výrobu klarinetů se používá Grenadilla, druh ebenového dřeva, které je velmi pevné ale ne těžké a pochází ze severní Afriky, Jižní Ameriky nebo z Mozambiku.

Tam se dřevo těží a podléhá vývozním povolením tzv. Cites. Zabraňuje se tím vzniku černého trhu, a tudíž Řeřicha kupuje dřevo pouze certifikované. Pět procent z ceny jde zpět na obnovu pralesů nebo na vzdělání tamních lidí.

Podívejte se, jak se vyrábí klavíry světoznámé značky Petrof:

Jak se vyrábí světoznámý klavír Petrof? Nástroj vzniká stejně dlouho jako dítě

RZ Clarinets vyrábí třináct modelů klarinetů. Od základního studentského až po top produkt. Výroba jednoho kusu se liší, ale v průměru trvá jeden měsíc. Dnes má největší klientelu v USA a v Jižní Americe. Jeho klarinety má řada vynikajících umělců.

Cena za kus? Třeba 150 tisíc korun

Klarinety si u RZ mohou lidé pořídit třeba „jen“ za jedenáct tisíc, to stojí ten základní, studentský. Vrcholné nástroje se pak vyšplhají třeba až na sto padesát tisíc korun. To už ale mluvíme o ceně za ten nejvíc top kousek. „Klarinety a vše kolem, to je moje srdce, moje duše, můj život dodává virtuóz Milan Řeřicha.