Iron Maiden, AC/DC, Led Zeppelin nebo Deep Purple. Mít v šatníku tričko se svou oblíbenou kapelou bylo vždy snem každého pořádného hudebního fanouška. Své o tom ví Vítězslav Tomeš z Vítkova v Moravskoslezském kraji, který jako vášnivý obdivovatel „tvrdé muziky“ začal taková trička na český trh sám dodávat.

Vítězslav Tomeš je majitelem e-shopu www.musicwear.cz. | Foto: se svolením Vítězslava Tomeše

Své první metalové tričko s potiskem skupiny Metallica získal Vítězslav Tomeš už v roce 1988, kdy mu ho přivezli babička s dědečkem ze západního Německa. Dlouho o něm snil, protože u nás se takové neprodávalo.

„Pro mě bylo ve čtrnácti letech něco fantastického nosit svou oblíbenou kapelu na tričku. Metallica byla tehdy moje nejoblíbenější skupina, byť se její tvorba někam posunula a už to dnes vnímám jinak,“ vzpomíná na dobu, kdy byl díky dárku prarodičů mezi spolužáky ve třídě za hvězdu.

Vítězslav Tomeš (na snímku dole) se svým prvním tričkem skupiny Metallica, které mu pořídili prarodiče. Snímek je z roku 1993.Zdroj: se svolením Vítězslava Tomeše

Hudba zesiluje emoce

Muzika mu učarovala už v mládí, zejména rocková a metalová. Dodnes ji v práci poslouchá téměř každý den. „Když je mi špatně, ale i když je mi dobře, dokáže hudba pozitivní emoce zesílit. Proto je pro mě je muzika v podstatě životní potřeba. Nedokážu si představit, že bych zůstal bez hudby,“ říká.

Nejdražší desku jsem prodal za 13 tisíc korun. Bylo to album Ozzyho Osbourna, říká v rozhovoru pro Deník majitel obchodu s gramofonovými deskami:

Prodejce gramofonových desek: ABBA se dnes špatně shání už i ve Švédsku

Když před dvanácti lety skončil po mnoha letech ve svém předchozím zaměstnání v telekomunikační firmě, koketoval s myšlenkou, že zkusí podnikat do chvíle, než si najde nové zaměstnání. Protože měl blízko k hudbě, napadlo ho, že by mohl zkusit prodávat to, co mu v mládí udělalo radost – trička hudebních skupin.

Založil si proto specializovaný e-shop www.musicwear.cz, ve kterém nabízí potištěná trička, mikiny, čepice, hrnky, tašky, župany, ponožky, rukavice a drobnosti jako klíčenky, nášivky nebo přívěsky s motivy nejznámějších světových kapel. Některé vycházejí z toho, co celý život poslouchal on sám.

V jeho nabídce převažují skupiny rockové, metalové, ale zájemci mezi nimi najdou i kapely popové. Prodává i prémiový alkohol, pivo a víno, které jsou obrandovány slavnou kapelou – například rumy Rammstein, Judas Priest, KISS nebo Motörhead nebo pivo od AC/DC, Tequillu od Rolling Stones či AC/DC.

V nabídce mají 420 kapel

„Jsme e-shop, který je zaměřený na merch oblečení zejména pro hudební a filmové fanoušky. Máme v nabídce přes 420 kapel a až na jednu jsou to všechno zahraniční skupiny. Jedná se o oficiální oblečení, kdy mám pokaždé smlouvu s výrobcem, který je licencován pro danou kapelou. Všechno kupuji v Evropě, nejvíce v Anglii,“ vysvětluje.

Jedním dechem pak hned upozorňuje, že v České republice je velký počet neoficiálních prodejců, přičemž tento problém nikdo neřeší. Výjimkou v nabídce je česká kapela Lake Malawi, se kterou spolupracuje již téměř deset let a které se podařilo uspět na největší evropské hudební soutěži Eurovize v roce 2019, kdy obsadila sedmé místo. Tuhle soutěž sleduje až 200 milionů diváků po celém světě.

Nejvíce se podle Vítězslava Tomeše prodává zboží s kapelami, které fanoušci znají desítky let, jako jsou Pink Floyd, The Beatles nebo Rolling Stones. Velký zájem je také třeba o skupiny Metallica nebo Rammstein.

„Nakupují u nás jak mladí lidé, kteří obrážejí festivaly a koncerty, tak třeba babičky a maminky, které tyto věci pořizují svým dětem a vnukům. Máme i zákazníky mezi zpěváky a členy známých kapel,“ pochvaluje si Vítězslav Tomeš.

Jimmy Page, Jeff Beck nebo B. B. King. Podívejte se na přehled výjimečných kytaristů:

Page byl samouk, Hendrix průšvihář. Znáte nejuznávanější kytaristy na světě?

Když před lety začínal, myslel si, že bude e-shop provozovat takzvaně bokem při jiném zaměstnání. Brzy ale zjistil, že to byla z časových důvodů naivní představa. Žádné nové zaměstnání už proto nehledal a naplno se začal věnovat rozvoji e-shopu.

V současné době má jeho internetový obchod ve Vítkově dva stálé zaměstnance a během prodejních špiček pomáhají ve skladu brigádníci. Denně tu odbaví klidně i stovky objednávek. Původně Vítězslav Tomeš prodával jen v České republice, později rozšířil internetový prodej o nové domény také na Slovensku a v Polsku. Na jeho web chodí objednávky z celého světa. Nedávno poslal například skateboardová prkna s potiskem kapel až do Austrálie.

„Máme také doménu obleknisihudbu.cz, která se nám moc líbí. Dobře se pamatuje a je určena pro toho, kdo si není jistý, jak naši hlavní doménu musicwear.cz správně napsat, “ dodává vítkovský podnikatel.