Ráda líčí známé tváře. Vizážistku nastartovala soutěž krásy Pretty Woman

Iveta Zahálková Vítková chtěla být učitelkou, ale život ji nasměřoval do zcela jiného oboru. Život a rozhodnutí, co vlastně bude dělat, ovlivnila soutěž Pretty Woman. Jako malá přitom neměla ani tušení, že profese vizážistky existuje. Děti v jejím věku měly zcela jiné sny a ona chtěla učit. Díky soutěži Pretty Woman, jíž se účastnila, získala odvahu a zapsala se do make-upové školy. A její životní cesta takzvaným beauty světem začala.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Iveta Vítková si líčení zkouší i sama na sobě | Foto: Deník/Lucie Bukovjanová