Poplatek za výrobu respektive recyklaci slevových letáků, který plánuje ministerstvo životního prostředí, pořádně nadzvedl tuzemské tiskaře. Právě oni by měli odvádět 2500 až 3500 korun za každou tunu slevových letáků, které vytisknou. Tiskaři si myslí, že zvýšené náklady obchodníci následně přenesou do cen na zákazníky a pokud bude poplatek takto vysoký, ohrozí to i samotný provoz tiskáren v ČR.

Vladimír Hranička (vlevo) a Zdeněk Sobota ze Svazu polygrafických podnikatelů | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Už dnes se totiž část letáků tiskne v zahraničí, případně na papír, který nevlastní tiskaři, ale samotné řetězce. Z očekávaného zisku tak státní pokladna podle tiskařů získá jen minimum peněz a „vítězem“ se stanou tiskárny v německém příhraničí.

O tom, zda má v digitální době cenu tisknout letáky na papír, a proč jsou na rozdíl od jiného odpadu ekologické, Deník hovořil s prezidentem Svazu polygrafických podnikatelů Zdeňkem Sobotou a členem prezidia Svazu Vladimírem Hraničkou.

Kdy jste vůbec dozvěděli o tom, že MŽP plánuje zavedení recyklačních poplatků?

Poprvé to bylo z médií. První článek vyšel před prázdninami, hned jsme na to reagovali dopisem adresovaným na pana ministra Petra Hladíka, ve kterém jsme ho upozorňovali na hlavní problémy takového návrhu. Na základě toho nás pozvali na ministerstvo, kde zatím proběhlo jedno jediné jednání s vrchním ředitelem odboru, který to má na starosti. V té době v médiích kolovalo, že poplatek za tunu papíru bude asi sto euro (cca 2500 korun – poznámka redakce), pak nám byla slíbená i další schůzka, ale k té zatím nedošlo.

Ministerstvo tvrdí, že nový recyklační poplatek je tzv. ekologický. Vysvětlili vám na oné schůzce, proč ho navrhují a co s penězi zamýšlejí udělat?

Oznámili nám, že letáky zpoplatní tak, jako další odpad, který je ve sběrných popelnicích. Dnes se platí za lepenku (typicky krabice z e-shopu - pozn. red.), co ale zpoplatněné není, jsou tiskoviny, kam patří i letáky obchodníků. Snažili jsme se dozvědět, z čeho se bude při konstrukci poplatků vycházet, ale zatím to nevíme. Rozhodně to není tak, že by modré popelnice byly zahlceny reklamními letáky. Ostatně to dokládají i oficiální čísla, se kterými operuje ministerstvo.

Zdeněk Sobota ze Svazu polygrafických podnikatelůZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Kolik letáků tedy v modrých kontejnerech končí?

Údaje má k dispozici oficiální sběrný systém EKO-KOM, kterému čísla dodávají jednotlivé technické a svozové služby, a ta data jsou kvartální podle ročních období a dokonce se rozlišuje i to, zda jde o sídliště, nebo zástavbu domů. Letáky představují zpravidla dvě až čtyři procenta obsahu a jen v posledním kvartálu roku, kdy jsou Vánoce či často bývají volby s volebními letáky, to vyskočí až na 11 procent. Ale průměru je u všech sběrných míst tak kolem pěti procent u celého obsahu modrého kontejneru.

Pokud letáky tvoří jen kolem pěti procent obsahu kontejneru, jaký poplatek by pro vás byl „akceptovatelný“?

Když vezmeme jeden kontejner, tak 70 procent tvoří lepenka, a s tou už dále nelze nakládat, není recyklovatelná a končí ve spalovně či na skládce. Když ale vezmete leták, noviny či časopisy, tak to je jiný materiál. Je stoprocentně použitelný pro další recyklaci. Všechny tyto papíry včetně odřezků, které vzniknou v tiskárně, skončí jako druhotná surovina v papírnách. Jednoduše se to slisuje do balíků a prodá se to zpět do papíren, kde z toho udělají nový papír. Z hlediska životního prostředí to není odpad, z letáků či novin se prostě vyrobí další papír. Na rozdíl od lepenky…

Jaký je životní cyklus letáků, kolikrát ho lze recyklovat a udělat z něj leták nový?

Ten průměr je podle odborníků z papíren až kolem dvaceti recyklací. U zcela nového papíru vyrobeného z buničiny či dřevoviny je to i víckrát. Záleží na poměru, kolik k novému papíru přidáte onoho recyklátu.

Když to dovedu ad absurdum: tiskárny by platily i dvacetkrát poplatek za ten samý, byť recyklovaný papír. Pletu se?

To je správná otázka, ale odpověď nevíme. Když tiskárna kupuje papír, většinou ví, jaký je v něm podíl recyklátu a kolik je v něm zcela nového papíru, ale jestli to bude nějak zohledněno v poplatku, těžko říci. Musíme počkat na paragrafové znění zákona. Bohužel totiž zaznívají i různé částky, které se mají platit. V médiích zaznělo, že budeme platit sto euro za tunu (asi 2500 korun – pozn. red.). Na tiskové konferenci, která k tomu byla pro novináře, ale pan ministr operoval částkou 2500 až 3500 korun, což je víc než oněch původních sto euro. Nejdříve to vypadalo, že poplatek by platily jen velké tiskárny, které tisknout na rotačkách a je jich v Česku pár. Podle ministerstva to půjde lépe vybírat. Při našem setkání na ministerstvu nám ale sdělili, že nakonec se poplatek může týkat i celé polygrafie, tedy i malých tiskáren, které dělají třeba letáky do divadel, na sport a možná i knih. Zatím ale opravdu nevíme, jak to dopadne, navíc je tam i jedno legislativní úskalí.

Jaké?

Poplatky chce ministerstvo řešit podle zákona o obalech, přestože leták není obal, ovšem ministerstvo to bude řešit jen jako přílepek k zákonu obalech. Kdyby poplatek měli úředníci definovat v zákoně o odpadech, vznikla by další agenda a vybírání poplatku by to prodražilo.

Zpět k samotným letákům. Na které typy těchto tiskovin by to dopadlo?

Leták není jen ten, který známe od velkých řetězců, vlastní letáky si dělají i malí obchodníci, divadla, lokální kina a mimo jiné do toho spadají i letáky politických stran. Hlavně před volbami jsou to miliony kusů.

Tušíte, jak se by se ten poplatek prakticky odváděl? Zda podle faktur při nákupu papíru nebo až podle faktury za vytištěné letáky?

Netušíme, ale jsou s tím spojeny velké praktické problémy. Když leták pro českého zákazníka vytiskne česká tiskárna, je to relativně jednoduché. Jenže část letáků se tiskne v zahraničí, na Slovensku či v Německu. Tyto letáky sem dorazí už hotové, roznesou se a skončí v modrých kontejnerech a z takových stát žádný poplatek nezíská. Navíc mnoho tiskáren tiskne letáky na papír, který fakticky není jejich. Po covidu totiž papír chyběl, byl extrémně drahý, a tak si ho řetězce v cizině sháněly a koupily samy a do tiskáren ho přivezly na pouhý tisk. Tak to funguje do dneška, takže my fakturujeme jen tu samotnou tiskařkou práci, ale papír fakticky nevlastníme, je zákazníka. Tedy opět nebude z čeho ten poplatek odvést.

Jak velký to je objem – letáků, které tiskárnám fakticky nepatří?

Do dnešní dnů je to polovina produkce. Jde o papíry, které patří obchodníkům, nikoliv tiskárnám.

Už je jasné, jaká bude sankce, pokud byste poplatek za letáky neodvedli, nebo to udělali špatně?

Ne. Navíc není zřejmé, zda náhodou nebudou existovat i výjimky. Například zmiňované politické strany, které by se zpoplatnění svých letáků klidně mohly vyhnout. Vyřešit se ale musejí i radniční noviny, které obsahují reklamu a fungují i jako reklamní tiskovina. Prostě těch otázek je spoustu. Když to shrnu, za nás by poplatek za recyklaci měl být nulový, nebo co nejmenší.

Vladimír Hranička ze Svazu polygrafických podnikatelůZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Máte už nějaké reakce od obchodníků, budou omezovat tisk, nebo ho přesunou jinam?

Máme zkušenosti z dob covidu, když se zdražovalo kvůli nedostatku papíru a cenám energií. Naši zákazníci začali zmenšovat rozsahy. Při zavedení poplatků se ty náklady roznesou částečně na tiskárny a část vyšších nákladů pak obchodníci přenesou na zákazníky do cen zboží. Boj o zakázky je velký, v Česku jsou desítky větších a stovky menších tiskáren, které zaměstnávají zhruba 14 tisíc lidí. Ale máme hlavně tvrdou konkurenci v okolí: v saském i bavorském příhraničí je spousta tiskáren, které se o zakázky na úkor českých tiskáren snaží. Pokud u nás budou řetězce se zahraničními vlastníky platit poplatky a tiskárna v Německu to dokáže vyrobit za stejnou či dokonce nižší cenu, je jasné, že tisk zadavatelé přenesou jinam. Z očekávaných poplatků opět zbude jen minimum. Zničíme české tiskárny a letáky se sem budou vozit ze zahraničí, do kontejnerů se to bude házet dál a stát z toho nic mít nebude. Je to stejné jako s potravinami, když je lidé nekoupí u nás, jedou pro levnější za hranice a náš rozpočet z toho nic nemá.

Ale i tiskárny v cizině platí recyklační poplatky.

Ano, ale jsou to různé částky. Od menších po větší. Třeba na Slovensku je to 80 euro za tunu. U nás operujeme se 100 či 140 euro.

Bude to pro některé tiskárny znamenat útlum či propouštění?

Pan ministr životního prostředí v televizi řekl, že jeho cílem je snížit počet letáků a na otázku stran propouštění v tiskárnách dodal, že lidé z tiskáren mohou jít například pracovat do třídiček odpadu. To je ale nesmysl, protože ve třídičkách pracuje relativně málo lidí a v některých sektorech využívají k práci zejména na třídících linkách odsouzené z nápravných zařízení. Na kvalifikované tiskaře tam nikdo nečeká.

Jsou ale papírové vůbec potřeba? V dnešní době, kdy si velkou část informací najdeme na internetu nebo v mobilních aplikacích řetězců?

Pro některé kategorie zákazníků, třeba seniorů, samoživitelů a sociálně slabších jsou letáky velmi důležité. Kdyby nefungovaly, obchodníci by je netiskli. Potvrzují to studie z Česka, ale dokonce i za zahraničí. Slevové letáky u nás sleduje až 80 procent lidí a polovina z nich podle nich nakupuje. Navíc i podle statistiků třeba ve věkové skupině šedesátníků nemá chytrý telefon s aplikací skoro čtyřicet procent domácností. Doba není snadná a pro hodně lidí jsou informace o slevách důležité.

Když pominu poplatky, je něco, co by stát mohl pro české tiskárenství udělat?

Měla by se podporovat recyklace. My v Česku jsme mistři ve třídění odpadů a nosíme vše poctivě do barevných kontejnerů, ale třeba v případě papíru tu neexistuje zařízení, které by dokázalo vyhozený papír rozdrtit, zrecyklovat a udělat z něj papír nový. Všechen papír, který se u nás sesbírá v kontejnerech, se slisuje a veze se do papíren v Německu či Skandinávii, kde z něj opět vyrobí další papír. Poslední recyklační stanice bývala v severočeském Štětí, a to v dobách, kdy se tam vyráběl novinový papír. Ale s ukončením výroby tohoto typu papíru tam zanikla i recyklace. Dnes se ve Štětí vyrábí základ pro vlnitou lepenku.