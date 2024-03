“Vinařství v České republice prochází dramatickými změnami. Kdo chce přežít náročnou dobu, musí se přizpůsobit,” říká Vlasta Lecián, provozní ředitel Vinařství Neoklas Šardice a Vinařství Mutěnice. V době, kdy řada vinařů ztrácí nebo dokonce končí, se této skupině daří velice dobře.

Vlasta Lecián, provozní ředitel Vinařství Neoklas Šardice a Vinařství Mutěnice | Foto: se svolením Vlasta Lecián

V reakci na slabší poptávku spotřebitelů se v supermarketech už od loňska prodávají více levnější vína a omezuje se sortiment. Vám se přitom daří, za rok 2023 jste zaznamenali až třicetiprocentní nárůst obratu. Jak to?

Naše tajemství úspěchu spočívá v tom, že disponujeme všemi typy stáčecích linek. Jinými slovy umíme na trh dodat všechny typy produktů - od malých lahví až po velké bag in boxy. A umíme zpracovat všechny typy vína - z dovozu, moravská zemská a přívlastková, ovocná vína, svařák. Právě ovocná vína a svařák byly našimi bestsellery. Nikdo jiný v Česku nemá takovou šíři záběru. A nikdo jiný také nevsadil na to, že Češi budou pít levnější víno.

Ovocné víno, lidově čůčo, se pilo běžně za minulého režimu, ale od devadesátých let to bylo spíš synonymum pití pro ty nejchudší spotřebitele. Jak je tomu dnes?

Ovocné víno, jehož kvalita je ostatně přísně kontrolovaná státem, takže opravdu nejde o žádné patoky, už dávno není nápojem pro chudé. Od konce roku 2022 registrujeme stále větší poptávku supermarketů. Dnes prodáváme ročně několik milionů litrů a to číslo stále roste.

Takže největším trendem v supermerkatech je zlevňování?

Dá se to tak říct. Začalo to už na konci roku 2022. Tehdy jsme si uvědomili, že ekonomická situace v České republice na běžné konzumenty opravdu dolehla a začali jsme čím dál větší část naší produkce směřovat k produktům s příznivou cenou. Dnes mohu říct, že se tato strategie vyplatila. Prostě jsme dobře odhadli ekonomický cyklus. Přijde doba, kdy lidé zase zbohatnou a budou chtít dražší vína, ale momentálně jsme v situaci, kdy zákazníci preferují zemské před přívlastkovým, nakupují ve větších a ekonomičtějších baleních, neváhají sáhnout po ovocném vínu a v zimě si oblíbili levný a přitom dobrý svařák, který se také nakupuje v čím dál větším balení. I supermarkety musí chtě nechtě dělat vše pro to, aby cena byla co nejnižší, takže se obecně - nejen ve vínu - jedou akce. Nemá smysl zavírat oči před tím, že hlavním trendem je snaha lidí ušetřit.

Kdysi se víno prodávalo jen ve skle a ovocné víno jako krabicák. Jak je to dnes?

V Šardicích a Mutěnicích máme stáčecí linky, kde vlastní víno z našich vinic nebo víno od ostatních moravských pěstitelů vinné révy případně víno z dovozu z Jihu Evropy stáčíme do všech myslitelných typů obalů. Od skleněné lahve objemu 0,185 l, ze které se pije v letadle či ve vlaku, přes 0,2 litrové lahve na ledová vína, dále sedmičky a litrovky až po pětilitrový skleněný soudek. Soudek je mimochodem hit, protože si ho lidé nechávají v domácnosti a používají ho na další účely. Také máme linku na tetrapacky plus linku na bag in boxy v třílitrovém objemu do retailu a pětilitrové pro B2B segment. Naše stáčecí linky v Mutěnicích jsou upravené i pro svařené víno, které je posledních dvou letech opravdu hitem. Dále máme samozřejmě linky na 1,5 litrové a dvoulitrové petky, které vyrábíme z malých preforem.

Proč vlastně dávat víno do petek?

Za prvé je to ekologičtější. Protože petka, pokud je vytříděná, je téměř stoprocentně recyklovatelná. A za druhé je taková nádoba lehčí a bezpečnější. Proto se do petek už dávno nestáčí jen levné víno, ale klidně i přívlastkové. Petky třeba poptávají aqaparky, kde nesmí být sklo nebo horské penziony, kam se víno musí vynášet a každé kilo navíc se počítá.

A jak odhadujete vývoj do budoucnosti?

Vidíme to tak, že v roce 2024 a i v dalším roce poroste poptávka po velkoobjemových obalech obecně, bude se dál víc prodávat ovocné víno a poroste obliba svařáku. Ovocné víno navíc nespadá do návrhu na spotřební daň na tiché víno, čili pokud dojde k zavedení spotřební daně, ovocňák dál poroste. A to výrazně.

Jak vinaři přizpůsobují nové poptávce po levnějším vínu svoje vinice?

Na našich 500 hektarech, kde pěstujeme vinnou révu, jsme museli zavést ekonomičtější provoz. Když se zaměříte na zemské víno místo přívlastkového, tak vinici i jinak ošetřujete. Jinak keře stříháte, nemusíte hrozny tolik redukovat a sbíráte je při nižší cukernatosti. Musíte mít levnější provoz, protože na levnějším vínu máte nižší marži.

Kolik vaše vinařská skupina prodává vína celkem?

Oproti roku 2022 jsme narostli obratově o zhruba 30%. Náš celkový roční obrat v retailu se blíží miliardě korun. Za rok 2023 jsme narostli obratově o sto milionů korun, a to je opravdu skvělý výsledek, když uvážíte, že zbytek trhu spíš stagnoval nebo klesal. Ročně prodáme téměř dvacet milionů litrů vína. Zpracováváme hrozny z vlastních vinic, jsme již šestým rokem největším výrobcem svatomartinského vína, což je dnes největší prodejní akce pro moravské vinaře. Dále máme prvenství jako výrobci ovocného vína a svařáků. Patříme také mezi nejvýznamnější importéry vína z Evropy. Přijíždí k nám v cisternách a na našich linkách se stáčí a prodává dál do supermarketů nebo do restaurací, hotelů a dalším B2B partnerům.

Kolik lidí u vás pracuje?

Máme přes sto kmenových zaměstnanců a na sezónu bereme další desítky brigádníků.

Budete expandovat?

Ano, chceme růst. Ale bohužel situace v našem státě není dobrá z pohledu legislativy. Chystá se spotřební daň na tiché víno, která podle posledních informací bude 23 korun. Taková daň naprosto změní vinařství v Čechách a na Moravě. Mnozí vinaři to nepřežijí, jiní se budou muset radikálně změnit. Nejde ale jen o zavedení daně, jde i o to, že vláda není schopná rozhodnout jasně a dostatečně rychle. Je vlastně šílené, že podnikatelé v březnu 2024 stále neví, zda a jaká bude daň od roku 2025. Stejně tak nevíme, jak velké budou dotace. V takové situaci nemůžete plánovat expanzi. Navíc se stále dost hýbou bankovní úvěry, což je další klíčový element. Takže současnou situaci vidíme jako příležitost, ale musíme vyčkat, až bude přehlednější.