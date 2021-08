Ačkoli se vyučili úplně něčím jiným, dnes jsou z nich švadlenky, prodavači, zásobovači… prostě tým, partneři. A také rodiče skoro pětiletého Damiána.

Vyučená servírka Veronika s šitím nejprve doma v Havířově pomáhala mamince, která se ale odstěhovala a ona na to zůstala sama. Dál šila pro radost a pro kamarádky. Honza, vyučený zedník, živící se také jako elektrikář, byl zvyklý na cihly, maltu, dráty a nejrůznější nářadí a dnes u šicího stroje předvádí svou trpělivost a preciznost.

„On to byl vlastně Honzům nápad. Tvrdil, že tohle naše snažení má velký potenciál, protože bylo hodně objednávek a několik měsíců mě přesvědčoval, že to bude fungovat. Já jsem zpočátku měla strach, že to finančně nevyjde, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme,“ vypráví usměvavá osmadvacetiletá dlouhovláska.

Jako samouk se naučila stříhat, šít a vše potřebné. „Učila jsem se na jednoduchých dekoračních polštářcích. Maminky se pak začaly ptát, zda bych zvládla hnízdečko. A povedlo se. Jedno, druhé… a už to šlo,“ vypráví mladá maminka.

Švadleny-samouci

„Manželka je moc šikovná a zákazníci jsou z jejích výrobků nadšení. Chtěl jsem se to naučit a přiznávám, že mě šití baví,“ říká devětadvacetiletý Honza.

Jeho žena připomíná, že šijí na zakázku, na přání maminek, se kterými ona komunikuje přes sociální sítě, po telefonu, ale i osobně, pokud se u nich v dílně zastaví.

„Od ‚Dobrý den‘ až po ‚Na shledanou‘ spolu všechno předem probereme. Posílám jim fotky, o všem diskutujeme. Všechno je šité na přání maminek. Ony mě inspirují, ony si řeknou, co chtějí a já to ušiju. Není to tak, že něco ušiju a pak to nabízím. Ne, je to přesně naopak,“ dodává. Vše, co je v jejich dílně aktuálně k vidění, je už prodané.

Pastrňákovic společný podnik se jmenuje Vše pro miminka. Sortiment tedy obsahuje mantinely, kapsáře, zavinovačky, kojící polštáře, deky, prostěradla do autosedačky, dekorační polštářky a mnoho dalšího.

Brzy přibude obchod a e-shop

Protože zákazníky nemají jen v Orlové, odkud pocházejí, ale po celé republice, v Německu, Anglii a dokonce i ve americkém Texasu, objednané zboží zasílají poštou. Také z tohoto důvodu chtějí co nejdříve spustit e-shop.

„Nejprve bychom rádi z části prostor dílny vytvořili pěkný obchůdek, kde by si naši zákazníci mohli zboží prohlédnout a vybrat. V budoucnu bychom rádi rozšířili sortiment i o dětské oblečení,“ přibližuje plány Honza.

Protože mladí podnikatelé mají pětiletého syna, musejí se otáčet. Když se předběhnou v objednávkách, mohou zpomalit. „Až budeme otevírat obchod, bude to jiné, budou přesné hodiny, zatím je to jen dílna. Pracujeme, jak potřebujeme, abychom stíhali termíny. Není to stres za každou cenu,“ říká Veronika.