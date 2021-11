Robotické dojení vypadá tak, že dojnice sama projde čekárnou do boxu robota. Ten zaměří polohu struků statickým laserem, pomocí robotické ruky očistí struky a nasadí návlečky. Dojení začíná.

„Každá dojnice má svůj čip, takže ji robot přečte a ví, že například přišla Maruna,“ odlehčeně načrtl majitel velkofarmy. Díky senzorové technice rozpozná jaké je množství a kvalita jejího mléka a data přelévá do počítače. Pozná, kdy dojení zastavit, aby neprobíhalo nasucho, odhalí také přítomnost krve i zánět. I tehdy zastaví chod. Mléko proudí do tanku, kde se zchlazuje.

Merlina soukromník využívá necelý rok. „Tím systémem jsem nadšený. Nikdo ve stáji nemusí být, robot dojí ve dne v noci, jednou za dva dny si mlékárna přijede pro mléko a já s tím nemám starost,“ ocenil.

Robot takto obstarává sedmdesát dojnic. Do budoucna jich bude na tři sta, majitel pro ně chce do dvou let postavit robotickou stáj.

„Budou v ní čtyři dojící roboti a automatika na vyhrnování hnoje. Jedná se o automatickou lopatu, která pomalu projíždí chodby,“ popsal s tím, že lidská ruka bude zapotřebí jen při krmení nepočítaje služby zootechnika. Ušetří si tak starost se zaměstnanci. „Ti poslední roky nejsou a kvalitní už vůbec,“ uvedl na adresu současného pracovního trhu.

Jiří Kejř ve své stáji ve Všestudech.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Jiří Kejř se zemědělství věnuje už třicet let a stejnou dobu i stavebnictví. Oba podniky vybudoval svými silami od nuly. V čase největšího růstu měly až 150 zaměstnanců. Původně se přitom vyučil strojním zámečníkem.

„Když přišla revoluce, věděl jsem, že budu podnikat, jen jsem nevěděl v jakém směru. Dal jsem výpověď ve Válcovnách trub a hledal pro sebe cestu,“ prozradil. Pronajal si kus pole, vzal si půjčku, koupil starý kombajn a začal hospodařit.

Zemědělský a stavební podnik

Ve stejné době položil základy i své současné stavební firmy. Koupil vysloužilý bagr a začal s menšími zakázkami. „Tisíckrát jsem chtěl skončit, postupně jsem ale po drobných krůčcích vybudoval zemědělský a stavební podnik. Vždy když jsem vydělal nějaké peníze, koupil jsem další kus pole nebo stroj,“ zmínil.

Dnes obhospodařuje kolem 1400 hektarů půdy. Věnuje se rostlinné i živočišné výrobě a skot chová nejen pro maso, ale jako jeden z mála na Chomutovsku také pro mléko. Dodává ho Mlékárně Pragolaktos, kterou vlastní člen německé skupiny Müller.

Ještě silnější postavení má ve stavebnictví. Zkušenosti má se stavbou bytových domů, domovů pro seniory a sportovních hal. Přesto tíhne především k zemědělství.

„Současně se snažím vracet něco zpět přírodě. Původní velká pole jsem rozdělil na menší, vytvořili remízky, meze a tůňky v místech, kde dříve bývaly rybníčky. Vysázeli jsme také stovky stromů,“ nastínil. Do volné přírody také každoročně vypouští bažanty, které nechává vylíhnout.