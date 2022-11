Na začátky s výrobou vzpomíná s humorem. „Na psací stůl v obýváku jsem uplacírovala zásobníky na korálky přes celou zeď. Byly to takové ty kutilské, kovové, sytě červené, co si muži dávají na ponk v garáži,“ vzpomíná Jana.

Pracovat s hromadou korálků a drátků začala při druhém těhotenství, když v noci nemohla spát. Inspirací jí byl internet, kde lze najít návod na vše.

Jana vyrábí také kladívkem tepané šperky z ocelových drátů. Dostala se i k vysněné práci s cínem a sklem. Mimo nich nyní zdobí minerální kameny nebo korálky do cínu. Své tvůrčí vzdělání rozšířila těsně před pandemií ještě o výrobu šperků z modelovacího stříbra.

Covidová přestávka

Samozřejmostí je i vlastní punc, který jí přidělil puncovní úřad. Podívat se na výrobky nebo si některé objednat mohou lidé na facebookové stránce Srdeční záležitosti. Do budoucna Jana chystá i vlastní web.

Před pandemií měla v plánu vše rozjet naplno. Jenže pak přišlo zavření školek a škol a Jana zůstala doma se dvěma dětmi. Výrobu musela na dva a půl roku odložit. Nyní se k ní konečně vrací.

Každý šperk, který Jana Šteffelová vyrobí, je jedinečný. Nikdy nejsou dva kusy naprosto stejnéZdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Největší podíl z dosavadní tvorby mají sklenění andělé. Zdobení bývá tematické, inspirované povoláním, zájmy, nebo výslovným přáním zákazníka. „Občas se někdo zeptá, jestli bych nesvedla koně, psí siluetu nebo třeba miminko v náručí. Proč ne?´Je to vždycky výzva. Pravda, často to udělám dost po svém, ale zákazníkům se to líbí,“ říká Jana Šteffelová.

Nejvíc ji při práci naštve, když jí přímo pod rukama praskne řezané sklo. S murphyovskou jistotou to vždy bývá to nejdražší růžové nebo červené. A když občas spadne celé plato s korálky, které se pak rozkutálí do každičké škvírky v ateliéru? To by se červenal i kdejaký otrlý dlaždič, jak Jana u sbírání nadává. Často prý baví sama sebe.