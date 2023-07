Psal se rok 2002, když Lucie Marečková z Plzně začínala vést samoživitelský život s desetiletou dcerou. S vlastním bydlením, ale s kontokorentem mínus 10 tisíc korun na účtu. Věděla, že pokud má vše zvládnout, musí se spolehnout hlavně sama na sebe. A tak si k práci přidala brigády a pak se pustila přímo do vlastního podnikání. Stala se z ní úspěšná výživová poradkyně.

Výživová poradkyně Lucie Marečková: Řídím se heslem, že nic není nemožné | Video: Martina Burda

Ten příběh si zaslouží uznání a může sloužit jako inspirace. Když zůstala Lucie Marečková před dvěma desítkami let se svou dcerou sama, bylo jí 32 a pracovala druhým rokem jako učitelka odborných předmětů na Hotelové škole v Plzni. Do toho začínala studovat Vysokou školu hotelovou v Praze a její dcera navštěvovala soukromou základní školu v Plzni, takže utáhnout domácnost a studium obou pro ni bylo velice náročné.

„Tehdy jsme neměly ani auto a na nákupy chodily pěšky s batohem na zádech, dcera téměř neměla kapesné. Abych vše zvládla, začala jsem ještě při učení a studiu pracovat jako uklízečka na střední škole a jeden rok o prázdninách jsem vyjela na měsíc pracovat do zahraničí,“ vzpomíná Lucie na dobu, kdy musela pořádně plánovat domácí rozpočet.

Od učení ke knihám. Zkušená lektorka píše úspěšné publikace o rozvoji dětí

A jak vždycky říká – pán Bůh viděl, že se snaží a její situace se začala postupně zlepšovat. „Díky brigádě jsem se vymanila z kontokorentu a účet začal mít plusové hodnoty. Můj tatínek nám po dvou letech koupil auto a začaly jsme trochu žít. Protože celý můj život je o nastavování si cílů a plnění snů, tak jsem v roce 2009 po ukončení vysoké školy začala operovat s myšlenkou vlastního podnikání,“ přibližuje paní Lucie počátek své dnes už rozjeté kariéry výživové poradkyně.

Ve svém poradenství si paní Lucie zakládá na jednoduchosti a udržitelnosti. Pokud by celý systém redukce byl náročný, klienti by prý v hubnutí nevytrvali. Jak sama poradkyně říká, má samé šikovné lidi, kteří se drží jejích rad a srovnávací fotky pořízené Zdroj: Se svolením Lucie Marečkové

Jako samoživitelka věděla, že státní zaměstnání ve vzdělávání je jakousi jistotou a že její nový job musí být něco, co zvládne při její práci. A jelikož jedna z jejich aprobací byla výživa, rozhodnutí bylo jasné.

„Absolvovala jsem akreditovaný kurz nutričního poradce a v roce 2009 si otevřela v Plzni Poradnu pro výživu a redukci váhy Nutriella. Nejprve jsem svou praxi provozovala v pronajaté místnosti suterénu našeho bytového domu, ale po třech letech se mé poradenství rozběhlo natolik, že jsem se přemístila do ordinace ve Zdravcentru Skvrňany, kde sídlím již 10 let,“ říká.

Firmy mají zájem o improvizované lekce tance i o jógu smíchu, říká taneční mistr

Klienti její služby vyhledávají hlavně proto, že při redukci váhy nepoužívá žádné doplňky stravy, ani speciální potraviny. „Klient si prostě nakoupí běžné základní suroviny a z nich si připravuje pokrmy energeticky přizpůsobené jeho výdeji a životnímu stylu na základě mnou vytvořeného jídelníčku,“ vysvětluje odbornice přes stravu a zdravý životní styl, která je navíc pro svůj vzhled sama sobě živoucí reklamou.

Ve svém poradenství si paní Lucie zakládá na jednoduchosti a udržitelnosti. Pokud by celý systém redukce byl náročný, klienti by prý v hubnutí nevytrvali. Jak sama poradkyně říká, má samé šikovné lidi, kteří se drží jejích rad a srovnávací fotky pořízené před redukcí a po ní hovoří jasnou řečí.

Ve svém poradenství si paní Lucie zakládá na jednoduchosti a udržitelnosti. Pokud by celý systém redukce byl náročný, klienti by prý v hubnutí nevytrvali. Jak sama poradkyně říká, má samé šikovné lidi, kteří se drží jejích rad a srovnávací fotky pořízené Zdroj: Se svolením Lucie Marečkové

Následujte své sny, radí poradkyně

„To, že je redukce pro klienty jednoduchá, vnímám díky skvělým výsledkům, kterých dosahují, a na základě referencí. Dalším, pro klienty příjemným zjištěním je, že je nenutím cvičit nad rámec toho, co je jim příjemné. Doporučuji pravidelné procházky, pokud ale klient dlouhodobě sám cvičí, redukční příjem je tomu přizpůsobený. V mém redukčním programu mám též zahrnuté tzv. Proměny, kdy srovnávám snímky klienta před a po s tím, že závěrečné fotce předchází ještě zásah vizážistky. Spolupracuji též s klienty na dálku on-line, kdy jsem redukovala například s klienty z Egypta, Itálie, Rakouska, Německa i po celé ČR,“ přidává zahraniční rozměr svých úspěchů Lucie.

A protože její touha po další seberealizaci u ní zkrátka celoživotně nebere konce, oslovil ji v roce 2018 svět realit. „Svět, kde můžu maximálně využít svoje organizační schopnosti, kreativitu, empatii a komunikaci s lidmi. Je to druhý svět, ve kterém jsem šťastná. Proto jsem loni opustila školství,“ říká s klidem v hlase žena, které by málokdo věřil, že je už trojnásobnou babičkou.

„Tato má zpověď by měla být ode mě taková zpráva pro ty, kteří se v určitý úsek svého života ocitnou v bodě nula tak, jako já s dcerou před 21 lety. Já si ale tenkrát řekla, že pro nás vybuduji lepší zítřek. Někdy to nebylo úplně jednoduché, ale myslím, že jsem to dokázala. Jak mám vytetováno na pravém předloktí: Následuj své sny, změň svůj život! Držím všem palce, nic totiž není nemožné,“ uzavírá nutriční terapeutka Lucie.