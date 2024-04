Vždycky ho bavilo dělat se dřevem a jako malý si pořád něco vyřezával. Na střední škole začal Martin Šupka vyrábět dřevěné brýle, pak začal pracovat jako tesař. A přitom už rozvíjel i své podnikání. Až dospěl do bodu, kdy vlastní firma a značka Wood Style dostaly přednost před vším ostatním.

Martin Šupka vyrábí v Uherském Hradišti poměrně široký sortiment – dřevěné brýle, motýlky, balanční desky, řemeny, peněženky, sešity v dřevěných deskách a mnoho dalšího. Dřevo jako materiál a vyrábění z něj – to ho bavilo vždycky.

„Od malička jsem si vyřezával nějaké sošky, totemy, s babičkou praky a tak dále,“ vzpomíná s tím, že svou firmu Wood Style začal rozjíždět už v roce 2012, když studoval ve Valašském Meziříčí nábytkářskou a dřevařskou výrobu. Motivem ke startu podnikání bylo podle něj to, že měl během studií po škole dost volného času.

„Měl jsem ve Valašském Meziříčí pronajatý byt, kde jsem byl po škole sám. Přemýšlel jsem, co by se dalo dělat, a když jsem se jednou zadíval na plastové brýle, řekl jsem si, že by se daly dělat i ze dřeva. A od té doby jsem je začal kreslit, zkoušet, co by šlo,“ popisuje své začátky.

Při studiu tedy zkoušel dělat prototypy dřevěných brýlí. „Obíhal jsem místní optiky, aby mi daly nějaké pantíky. A od té doby mě to drží. Jsem rád, že můžu dělat v dílně práci se dřevem,“ vysvětluje Martin Šupka.

Nejprve se ale své firmě věnoval při práci. Dělal totiž jako hlavní činnost tesařinu a do toho pak své dřevěné výrobky. Podnikání se mu ale začalo postupně rozjíždět. „Pak se to začalo překlápět a já už jsem trošku nestíhal, takže jsem si řekl, že je pro mě lepší dělat na svém než pro někoho stavět střechy,“ podotýká Martin Šupka.

Manželé zajímavě propojili výrobky ze dřeva a z kůže.Zdroj: se svolením Wood Style

Ke dřevu se potom přidala také kůže. To bylo po fúzi se značkou Megs. „Bylo to takové spojení, kdy jsme se potkali s mou manželkou. Já jsem dělal čistě jen dřevěné výrobky a ona dělala pod svojí značkou Megs, protože se jmenuje Magda, věci z kůže. Pak se nám narodil syna už to nešlo držet pod dvěma značkami, a tak jsme to dali pod jednu, která byla nějakým způsobem více rozjetá. A spojili jsme dřevo s kůží,“ vysvětluje, proč se Wood Style věnuje zrovna těmto dvěma materiálům.

Ohleduplnost k přírodě

Jeho výrobky jsou inspirovány přírodou. A k té se snaží být maximálně ohleduplný. „Co se týče dřeva, nepoužíváme nějaké ohrožené druhy. Jsou to přímo dřeva, která jsou určena pro kácení. Třeba dřevěná prkénka, která máme v nabídce, jsou udělaná z ořechu, který jsem sám kácel, protože se ho kamarád potřeboval zbavit. Co se týče usní, které zpracováváme, máme je všechny certifikované, pocházejí z chovu pro maso. Není to tak, že by se chovala zvířata jen pro tu kůži,“ vysvětluje Šupka.

Sortiment má pestrý, vyrábí motýlky, brýle, opasky, šperky a mnoho dalšího. A co je největším hitem?

„Od brýlí jsme trošku přesedlali. Jsou náročné na výrobu a hůř se prodávají přes e-shop, protože každý si potřebuje vyzkoušet, jak mu sedí. Ale jinak je to takové různorodé. Dodáváme do patnácti obchodů po celé republice a každý z nich to má trošku jinak. U dámských věcí ale obecně vedou kabelky a u pánských opasky, motýlky a manžetové knoflíčky. Dodáváme i do sportovních obchodů a tam jsou to balanční desky,“ vyjmenovává.

Jeho výrobky lze koupit na e-shopu, ale také v prodejnách v Praze, v Brně i v Olomouci, v podstatě po celé republice. A věří, že jednou se prosadí i v cizině. Ostatně proto na začátku vybral své firmě anglický název.