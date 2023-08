Nejdůležitější období v roce začalo pro Tomáše Šedivého a jeho dceru Bohdanu z Vidova na Českobudějovicku. Před patnácti lety totiž Tomáš rozjel se svou manželkou Romanou takzvaný bedýnkový prodej ovoce a zeleniny. V současné době zásobují svými výpěstky na dvě stě odběratelů z Jihočeského kraje.

Tomáš Šedivý, který je strůjcem myšlenky, se tehdy inspiroval v Rakousku.

„Vždycky jsme měli větší zahradu a řešili, jak obstát v zemědělství, kdybychom to chtěli dělat. Jednou z možností byl bedýnkový prodej, který funguje na západ od nás, v Německu a Rakousku. Tehdy byla k dispozici také metodika ministerstva zemědělství pro malé zemědělce, kterou jsme se inspirovali,“ vypráví s tím, že nejprve to byly bedýnky jen pro kamarády, dnes už mají pravidelnou klientelu.

Zpočátku na to byl jen sám s manželkou, dnes to má na starost hlavně jeho dcera Bohdana. On sám se podniku věnuje již pouze na vedlejší úvazek. S brigádníky se tak starají o sedm hektarů půdy, na níž mají zhruba dvě desítky plodin. Během sezony se pak zapojují ostatní členové rodiny.

„Máme letní i zimní bedýnky. V zimě v bedýnkách bývá červená řepa, zelí, cibule, jablka nebo třeba česnek. V létě tam bývají saláty, cukety, ale i drobné ovoce, například třešně,“ přibližuje Bohdana Šedivá obsah bedýnek.

Kromě vlastních surovin, jako jsou třeba brambory, patizon nebo například jahody, do zásilky dávají i ty od jiných lokálních zemědělců.

Zákazníci? Dnes už i studenti

V současné době je k odběru jejich bedýnek trvale registrovaných dvě stě padesát zákazníků, týdně od nich odejde sto devadesát objednávek. Za roky existence se skladba zákazníků, kteří od nich bedýnky berou, poměrně proměnila.

„Dříve to byly hlavně maminky, které chtěly vařit zdravě. Dneska už máme mezi zákazníky mladé lidi, studenty, kteří chtějí kvalitní produkty,“ poukazuje na vzrůstající poptávku po lokálních produktech. Ty svoje hnojí navíc maximálně koňským hnojem.

V praxi to podle nich vypadá tak, že na polích seberou jejich plodiny, k tomu přivezou ty nakoupené od lokálních dodavatelů. „Všechno dovezeme k nám do technického podlaží domu, tady je rozčleníme do řad, řekneme si, že teď budeme dávat například řapíkatý celer a už jedeme,“ přibližuje Bohdana Šedivá jednotlivé kroky.

Recyklují i plastové krabičky

„O design bedýnek se stará dcera, důležité je nejen, aby se do nich vše vešlo, ale aby to bylo i hezké na pohled,“ říká Tomáš Šedivý. To, co lidé dostanou, je ale překvapením. „Lidé si mohou vybrat dvě tři plodiny, které opravdu nechtějí, ty vyřadíme a nahradíme něčím jiným tak, aby to cenově odpovídalo,“ vysvětluje.

Nic nazmar u nich nepřijde. Zákazníci jim vrací nejen bedýnky, u Šedivých recyklují i malé plastové krabičky, v nichž mají zákazníci ovoce, nebo papír, který je vespod bedýnek.

„Mně se na tom líbí, že je to komplexně dobré pro všechny. Pro mě, protože se hýbu a jsem na vzduchu. Pro volně žijící zvířata, která mají díky nám lepší podmínky pro život. Pro planetu, o kterou se někdo stará také jinak než chemií. A pak pro lidi, kteří dostávají dobrou zeleninu a ovoce,“ prozrazuje Šedivá.

V současné době trvá jejich sezona od července do ledna, do budoucna by ji chtěli prodloužit. Pomoci má nový sklad, který by měl vyrůst v příštím roce. „Když připravujeme bedýnky na středu, tak musíme s brigádníkem třeba kadeřávek sklízet den před, protože by nám jinak zvadl. Až bude sklad, budeme moci uchovávat zeleninu déle a díky tomu nám například brambory vydrží v chladu až do března,“ říká Šedivá.

Jejím snem jsou také skleníky. „Chtěla bych se naučit pěstovat rajčata a lilky,“ dodává.