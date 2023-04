Osudová náhoda. Psal se rok 1998, nebylo jí ani třicet, a se svým dnes už bývalým manželem vyrazila z Prahy do Loučně u středočeského Nymburka k přátelům na grilovačku. Padla řeč na místní zámek, který byl na prodej. Šli se tam podívat a byla to láska na první pohled. „Koupíme ho,“ špitli oba. Utekl rok a půl a Kateřině Šrámkové začal loučeňský zámek říkat „má paní“.

Kateřina Šrámková před lety koupila zámek Loučeň na Nymbursku. Impulsem ji byla grilovačka u přátel, kam se vypravila s dnes už bývalým manželem. Když se dozvěděli, že tu je zámek na prodej, šli si ho prohlédnout. Když se vrátili, měli jasno, že ho koupí | Foto: se svolením K. Šrámkové

Byla úspěšnou daňovou poradkyní, řídila velkou advokátní kancelář. Po koupi zámku a zahájení rekonstrukce (2004) daňové poradenství tlumila, až s ním skončila úplně. Naplno začala žít zámkem.

Padesátka zaměstnanců, vloni 170 tisíc návštěvníků. Kromě zámku do areálu spadá zahrada, hotel, restaurace, konají se zde firemní akce, svatby, stánkový prodej. Oblíbený je Příběh vánočního stromečku. Za vším stojí mraky práce. Zámek byl při koupi v udržovaném stavu, ale pro dnešní potřeby nevyužitelný, bylo třeba změnit vnitřní dispozice, stavební konstrukce. To vše stálo peníze.

„Starost o zámek stojí veliké úsilí, ale rozhodně se to vrací. Je za vámi vidět kus práce, spokojení návštěvníci. Zůstává po té dřině něco, co tu bude navěky. Jsem spokojená a šťastná. Tady a teď. To, že vše stojí velké peníze, rodinné úspory, evropské dotace, úvěr, je jasné. Jedna věc jsou ale peníze, druhá vynaložené úsilí a energie, kterou si se zámkem vzájemně vracíme,“ říká zámecká paní.

Zámek Loučeň na NymburskuZdroj: se svolením K. Šrámkové

Při pohledu do dětství Kateřina Šrámková spojitost s historií nenachází. „Když jsme ale zrekonstruovaný zámek otevírali, bylo to 7. 7. 2007, pořídila jsem si krásné šaty podle předlohy zdejší kněžny Marie von Taxis. V těch šatech se širokou sukni se jinak chodí, jinak se v nich sedí, než jsme my ženy zvyklé. A najednou jsem v těch šatech měla pocit, že tohle jsem už někdy zažila. Jen mě napadlo, že to nemohlo být v tomto životě. Kdo ví,“ usmívá se.

Majitelka i průvodkyně

Denně řeší provozní záležitosti, je možné spatřit ji i jako průvodkyni. „Prohlídky si ordinuji za odměnu. Já tady totiž někdy straším, vlastně provázím jako Bílá paní a moc si to užívám,“ vypráví Kateřina.

„Celý areál je moje srdce, ale jsou místa, kde cítím energii více než jinde. Třeba v bývalém svatebním místě za mostem v parku cítím silnou, až tryskající energii. Oblíbený mám i kamenný labyrint. Já ale svůj zámek miluji na každém kroku. Silné okamžiky prožívám na konci prohlídky, kdy lidé tleskají,“ říká.

„A pak mi život tady přináší krásné okamžiky, kterým říkám světelná pohoda. Dostává mě večerní příjezd do zámku, kdy je vše osvětleno. Silný okamžik, na který se každý rok těším, je, když zapadá slunce o letním slunovratu přesně za zámeckou branou a poslední paprsky osvětlují věž kostela. To mám husí kůži a uvědomuji si, jak tu šly dějiny,“ dodává.

Kateřina Šrámková je také předsedkyní výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek, založené v roce 2021. „Máme 27 členů, hlavní myšlenka je, aby si kompetentní orgány a instituce uvědomily, že tady jsme a aby bylo o nás slyšet,“ uzavírá zámecká paní.