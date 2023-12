Mezi vládou a hendikepovanými lidmi se opět rozhořel spor o příspěvky, které na zaměstnávání lidí s různým druhem postižení dostávají jejich zaměstnavatelé. Přestože by v příštím roce měla „zdravým lidem“ opět vzrůst minimální mzda, na hendikepované zaměstnance se zatím nedostalo.

Předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR Josef Šulc | Foto: se svolením AZZP ČR

Pomyslné nůžky mezi minimální mzdou a příspěvkem na jejich zaměstnávání se budou dál rozevírat. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR) spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi proto napsaly otevřený dopis premiérovi a vládě a žádají je o jednání. Kolik míst je ohroženo a jaké jsou náklady na jednoho zaměstnaného člověka proti tomu, kdyby byl „na dávkách“, popsal v rozhovoru pro Deník předseda AZZP ČR Josef Šulc.

V minulosti vaše Asociace usilovala o to, aby se hendikepovaní zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé nemuseli neustále doprošovat o zvýšení příspěvku, ale aby ten rostl automaticky v návaznosti na minimální mzdu. Proč se to dosud nepodařilo, chybí vůle politiků?

Je pravdou, že zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením (OZP), které naše Asociace zastupuje, jsou nespokojení a mnozí z nich mají opravdový strach o svoji budoucnost. Situace ohledně navýšení příspěvku je v podstatě stále se opakující kolotoč, který nabírá na obrátkách při každém navýšení minimální mzdy. Dlouhodobě požadujeme uzákonění automatického valorizačního mechanismu příspěvku k minimální mzdě.

V současné době je náš návrh na 0,95násobku minimální mzdy. Tento požadavek je ale pro ministerstvo práce velkým strašákem, protože pak by se příspěvek stal mandatorním výdajem rozpočtu.

Na stole jsou zatím od odborů dva návrhy na růst minimální mzdy, a to o 1600 či 2100 korun, jak se k nim stavíte?

Odborové svazy požadují minimální mzdu ve výši 0,5násobku průměrné mzdy. My si myslíme, že už hodnota 0,4násobku je hraniční. Pro příští rok zatím není reálné počítat s valorizací minimální mzdy ani příspěvku podle těchto mechanizmů a tak nám nezbývá, než opět zase handlovat o navýšení příspěvku. My navrhujeme zachování minimální mzdy na současné výši, a to hlavně z důvodu propadu české ekonomiky o 0,4 procenta.

Proběhla vůbec nějaká jednání s politiky od poslední změny příspěvku na OZP?

Za Asociaci jsem byl od loňského zvýšení příspěvku přítomen na čtyřech jednáních pracovní skupiny na takzvané Sekci 4 Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslední jednání proběhlo v červenci, kde nám bylo přislíbeno, že budeme zapojeni do připomínkového řízení, jakmile bude nachystané paragrafové znění změn, které jsme i my sami navrhli. Jedná se zejména o omezení nadužívání zvýšeného příspěvku na asistenty a provozní zaměstnance. V tomto směru vycházíme ministerstvu vstříc a doufáme ve férové jednání. Bohužel do dnešního dne jsme paragrafové znění neobdrželi. Je tedy jasné, že plánovaná účinnost změn od 1.7.2024 se už jen velmi těžko stihne prosadit.

Obsahuje návrh nějaké sporné body?

Velkým tématem a jakýmsi jablkem sváru, je v chystané novele zrušení podpory takzvaných osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Ministerstvo práce předpokládá, že OZZ najdou uplatnění na volném trhu práce a že vlastně ani nehrozí propouštění z chráněného trhu práce, protože se budou i nadále započítávat jako znevýhodnění tedy do tzv. 50%+, pouze na ně nebude poskytován příspěvek. V kombinaci se vzrůstajícím počtem případů, kdy je hendikepovaným lidem lékařskou posudkovou službou snižován, nebo přímo odebírán invalidní důchod, je z našeho pohledu tento návrh zcela nepřípustný.

A samotný příspěvek na zaměstnání lidí s hendikepem?

Na každém jednání byl vznesen dotaz, jak to vypadá s navýšením příspěvku a jeho případnou valorizací. Na tyto otázky nám bylo vždy odpovězeno, že výše příspěvku není v gesci zmínění Sekce 4 MPSV, a jde o politické rozhodnutí. I z tohoto důvodu došlo k sepsání dnes už dvou dopisů pro předsedu vlády, ministra práce a pro další zapojené politiky. Na první dopis jsme dostali od ministra Mariana Jurečky odpověď, že je připraven o zvýšení příspěvku jednat, pokud se projeví nějaké problémy. Nám je samozřejmě jasné, že ve chvíli kdy už dojde k problémům, je pozdě na jakékoliv řešení. A to i s ohledem na to, že příspěvek je vyplácen čtvrtletně zpětně.

Jaká je vlastně nyní situace na trhu práce hendikepovaných lidí, kolik je u nás OZP a kolik volných míst je pro ně k dispozici?

Co se týká celkového počtu OZP, kteří mohou pracovat, můžeme jen odhadovat podle dostupných dat z několika různých statistik a evidencí. OZP v produktivním věku je v Česku cca 450 tisíc. Z toho zaměstnaných na chráněném trhu práce je cca 73 tisíc, na volném trhu práce je to asi 70 až 90 tisíc. V evidenci Úřadu práce (ÚP) je zhruba 40 tisíc lidí. Dále jsou tu OZP ve 3. stupni invalidity, kteří nejsou vedeni v evidenci ÚP a neznáme jejich počet. Z těchto čísel vyplývá, že by mělo být nezaměstnaných zhruba čtvrtmilionu OZP v produktivním věku. Bohužel nevíme, kolika z těchto lidí dovoluje jejich zdravotní stav pracovat. O volných místech pro OZP bohužel nemáme žádné statistiky.

Hendikepovaní lidé u nás nejčastěji pracují jako úklid či ostraha objektů, na druhém místě figuruje distribuce letáků do schránek. I tam ale pravděpodobně nastane problém. Ministerstvo životního prostředí chce letáky „zdanit“ recyklačním poplatkem a tiskárny se bojí odlivu zakázek, což se následně projeví v propouštění distributorů. Řádově může jít o stovky až tisíce lidí. Co o na tohle chystané opatření MŽP říkáte?

Jakékoliv ohrožení pracovních míst pro OZP je pro nás nepřijatelné. Chystaná novela je opět tlakem na trh, který by si s případným „ekologickým problémem“ letáků, které jsou v naprosté většině tištěné na recyklovaném papíře, poradil sám. Zde vidím snahu státu, zalátat nějakou mezeru v rozpočtu dalším příjmem z nepřímé daně. Jako člověk vnímám ekologii citlivě, ale je potřeba se dívat na problém globálně. Po letácích existuje poptávka, a proto se tisknou a distribuují.

Pokud budou lidé nabádáni k ekologickému smýšlení a postupně dojde ke snížení poptávky, věřím, že s tímto pozvolným tempem nedojde k ohrožení pracovních míst ve větším měřítku. Skokové snížení poptávky díky tlaku na spotřebitele formou recyklačního poplatku, ale jistě dojde ke zrušení pracovních míst, což je pro OZP často velmi traumatizující.

Pokud hendikepovaní lidé přijdou o práci a novou neseženou, skončí na dávkách. Existuje odhad, jaké jsou náklady na jednoho hendikepovaného člověka „na dávkách“ proti tomu, když je zaměstnán a stát na něj „jen“ přispívá?

Na jedné straně máme celkem přesná čísla, která uvádí náklady na jednoho nezaměstnaného ve výši asi 380 tisíc korun za rok a náklady na jednoho OZP na chráněném trhu práce, které se průměrně pohybují ve výši 140 tisíc korun a rok. Je ale potřeba započítat ještě další faktory. Z příspěvku podle § 78a se odvádí 47 procent do státního rozpočtu formou odvodů a dalších 13 až 15 procent formou ostatních daní. Zaměstnaný člověk na chráněném trhu práce tak stát přijde na zhruba 84 tisíc korun ročně.

Při počítání nákladů na zaměstnanou OZP ale musíme také zohlednit lepší zdravotní stav, tedy úsporu na veřejném zdravotním pojištění, mnohem lepší finanční „kondici“ a v neposlední řadě psychický přínos, kterým bezesporu možnost pracovat je. Jsou to samozřejmě nespočítatelné položky, jejich pozitivní přínos je ale neoddiskutovatelný. Myslím, že odvážné tvrzení by mohlo být takové, že zaměstnaná OZP stát nic nestojí.