V zastavárně pracuje Ludvík Povýšil už několik dekád. „Začal jsem pracovat v zastavárně po střední škole. Bavilo mě to, a tak jsem si otevřel vlastní zastavárnu. To bylo s kamarádem, s kterým jsem hrával basketbal, v Olomouci v Masarykově ulici. Potom jsem udělal další v rodném Prostějově,“ vzpomíná na začátky Povýšil.

Trvalo to jen rok a už šlo o největší zastavárnu ve městě. „Tehdy jsme to spojili s mobilními telefony, které měly velký boom. Časem jsme k tomu přidali zlato, elektroniku a další věci. K tomu zajišťujeme také servis, v případě šperků také jejich úpravy,“ podotýká. „Telefony máme pořád, i když v tomto segmentu je jiná situace, už to není tak lukrativní zboží, mobily lze dnes koupit v každém supermarketu,“ říká.

Obě pobočky si zakládají na tom, aby nabízely hezké, moderní a komfortní prostředí. „Sledoval jsem, jak pracuje konkurence. A vždycky jsme byli o krok před ní. Také jsme chtěli mít zastavárnu na úrovni, aby to prostředí bylo pro zákazníky opravdu příjemné,“ vysvětluje Povýšil.

A jeho podniky čistotou a organizací připomínají obchod, který televizní diváci znají ze seriálu Mistři zastavárny.

O zlato je zájem

„Je důležité se v těch věcech vyznat. Dnes je to jednodušší než v době, kdy jsme začínali. Tehdy ještě nebylo všechno na internetu, takže bylo nutné studovat katalogy, chodit po obchodech, aby člověk věděl, kolik co stojí, jakou to má hodnotu. Dnes už se dá všechno zjistit pohodlně přes web. Občas se stává, že někdo přijde s nějakou neobvyklou věcí, po které musíme trošku více pátrat,“ říká Povýšil.

Největší zájem je o zlato. „Lidé to v nejisté době berou jako jistotu. Hodně lidí třeba loni na začátku války na Ukrajině kupovalo zlato, protože nevěděli, co bude s korunou nebo eurem,“ podotýká.

Spider zastavárna OlomoucZdroj: Deník/Petr Pelíšek

Důležitá je pro zastavárnu bezpečnost. A nejen při volbě vhodného zboží, ale i pro celkové fungování. „Musíme si to hlídat. Pokud je chování zákazníka zvláštní, že třeba nemá vůbec tušení, co za typ telefonu přinesl nebo je to třeba někdo náctiletý a přijde s nějakou drahou věcí, třeba s větším množstvím zlata nebo luxusní televizí, tak to samozřejmě musíme odmítnout. Protože pokud si pro to pak přijde policie s tím, že to pochází z trestné činnosti, tak nám potom ty peníze už nikdo nevrátí. To riskovat nechceme a ani se takové věci nestávají v poslední době příliš často,“ vysvětluje.

Ve vitrínách je spousta šperků a cenných věcí, což láká zloděje a lupiče. „Bohužel, i nepříjemnosti se občas stanou. Před lety mě přepadli, to bylo v Prostějově, přišli s pistolí a nožem. To nebylo úplně příjemné. Ale druhý den jsem šel do práce, abych ten strach překonal. Jinak bych to nemohl dál dělat. Nedávno nás vykradli, ještě se soudíme s pojišťovnou. Takže musíme myslet na dobré zabezpečení,“ podotýká.

Jiní zákazníci

I na použité zboží, které si člověk v zastavárně koupí, je záruka. „Je to tak. Máme například svého servisního technika, který se věnuje telefonům, počítačům, elektronice. Zákazníkům umíme pomoci, za zvýhodněnou cenu, i v případě, že už je po záruce,“ vysvětluje.

Spider zastavárna OlomoucZdroj: Deník/Petr Pelíšek

Přes všechna zmíněná rizika by ale neměnil a práci má rád. „Den není nikdy stejný. Vždycky přijdou nějací jiní lidé, mají nějaké jiné historky. Ale spektrum zákazníků se poslední dobou mění, po covidu začali chodit hodně lidé, kteří chtějí půjčit peníze nebo prodávají rodinné zlato, byť nevypadají, že by to zrovna potřebovali. Ne, že by to chtěli udělat, ale musejí,“ uzavírá Povýšil.