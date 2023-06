I ve všedních dnech nemusejí zákazníci odcházet s prázdnou, když je majitelka květinářství třeba u lékaře. Za uvázané kytice, hrnečky, svíčky, mšenský med a další zboží přitom lze platit dvěma způsoby.

„Lidé mohou hodit peníze do připravené kasičky nebo zaplatit prostřednictvím QR kódu,“ vysvětluje Květa Živná.

Být cvičenou opičkou ženu nebavilo. Otevřela si neobvyklé květinářství

Za čtvrt roku, kdy je skříň v provozu, se s většími krádežemi nebo vandalismem nesetkala. „Jen jednou mi chybělo 120 korun, ale s tím člověk musí počítat. Tady v krámě se mi taky určitě sem tam něco ztratí a ani si toho nevšimnu,“ přiznává podnikatelka, která nechává vystavené zboží před květinářstvím i v době, kdy jde na oběd. „Kdo by tady ve Mšeně kradl,“ říká.

Květiny si na mšenském náměstí mohou lidé koupit i v bezobslužné skříni, která patří k obchůdku Květy od Květy.Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

Nápad na samoobslužnou skříň si přivezla před pár lety ze zahraničí. „Jezdili jsme do Holandska se synem na závody a mají to tam na každém rohu. Veškeré přebytky nabízejí u domů - marmelády, medy - a vedle nich je kasička na peníze,“ vzpomíná, „když začala doba covidová, napadlo mě, že by to mohlo být super. Lidé by si koupili, co potřebují, a nepotkali se.“

Hledání vhodné skříně

Problémem bylo najít vhodnou skříň. „Nechtěla jsem, aby byla skříň moderní. V zimě jsem začala hledat, ale tu správnou skříň se mi podařilo najít až po pár měsících. S přestavbou mi pomohl manžel, jen nebyl tak rychlý, jak bych si představovala, takže i to nakonec otevření pozdrželo," směje se s poznámkou, že to byly pro jejich manželství trochu těžké časy.

Žena vyrábí kytice z čokolády, ovoce, sýra či uzenin. Inspiraci našla v Turecku

Květa Živná žije ve Mšeně na Mělnicku, kam se přivdala, od roku 1989. Tehdy netušila, že bude časem podnikat, natož v květinářství. Až na mateřské dovolené začala pracovat na zahradě a zjistila, že ji to hodně baví.

„Chtěla jsem vědět co nejvíce a naučit se vázat květiny. Kamarádka ze základní školy mě vzala k sobě do květinářství a ukázala mi, jak se s květinami pracuje. Pak jsem si udělala takový rychlokurz a v roce 2000 jsme společně se sestrou otevřely první květinku,“ vypráví podnikatelka.

„Měnila se místa, až jsem se nakonec usadila tady na náměstí, tentokrát už sama,“ dodává s tím, že v obchůdku na náměstí sídlí sedmý rok.