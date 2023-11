“Zahraniční výrobce svařáku před pár lety zdražil svařák a tehdy nás z obchodních řetězců oslovili, jestli bychom jim nemohli dodat kvalitní svařené víno české výroby. Dlouho jsme pracovali na receptu a hledali tu správnou chuť, ale nakonec se to povedlo nad naše očekávání," popisuje Tomáš Šupa, obchodní ředitel vinařství Mutěnice a Neoklas Šardice, jak se Mutěnicím podařil možná největší hit v oblasti alkoholických nápojů posledních let.

Tomáš Šupa, obchodní ředitel vinařství Mutěnice a Neoklas Šardice | Foto: se svolením Tomáš Šupa

Kolik letos prodáte svařáku?

Letos to bude výrazně nad milion litrů. Je to ještě lepší než loni. Pokrýváme celý trh, hlavním kanálem jsou obchodní řetězce, část je i nezávislý trh a vietnamští obchodníci.

Kupní síla obyvatel vzhledem k inflaci spíše klesá, přesto se vám prodej zvyšují?

I v této těžké recesi ho vyrábíme stále více. Dodáváme ho přes Makro a další B2B kanály v desetilitrovém balení, tzv. bag in boxu ma vánoční trhy, do hospod či do hotelů. Pro koncové zákazníky pak máme třílitrový a litrový tetrapack a dvoulitrovou PET lahev.

Ty poslední jsou označeny zkratkou OAN. Co to znamená?

To je "ostatní alkoholický nápoj". Takže nápoj v petce se vyrábí z ovocného vína, ostatní obaly obsahují produkt z révového vína. To je samozřejmě kvalitnější, takže i český svařák se dělí podle kvality.

Podle prodejních čísel roste hlavně prodej toho révového?

Ano, mohli bychom říct, že Češi se v posledních letech naučili kupovat si svařák v obchodech, místo aby si ho dělali doma a zároveň se učí pít ten kvalitnější svařák. Což je určitě dobrá zpráva, protože jinak v obchodních řetězcích levná vína kvůli ekonomické recesi válcují ty kvalitnější.

Kdy se svařák pije nejvíc?

Je to sezonní produkt, v obchodech se nachází jen od října do prosince. Prodej kulminuje o Vánocích, pak spotřeba svařáku prudce klesá. Svařák, to je prostě ta krásná chuť a vůně spojená s časem adventu. Nicméně i po svátcích se ještě kupuje - na horách. Tam se pije do února nebo do března, podle počasí. Pro nás ale ta hlavní sezona končí vypnutím vánočních stromků v obchoďácích. Konzumenti přestávají mít Štědrým dnem o svařák na regálech zájem.

Stane se, že svařák je vyprodaný?

Jako sezonní produkt se vyrábí jednorázově, takže naši klienti z řad obchodních řetězců si ho objednávají dlouho v předstihu. Když by mi teď na podzim někdo řekl "už jsem to prodal, dovezte ještě kamion", má prostě smůlu. Veškerý vyrobený svařák už má dávno svého kupce.

Když si člověk dělá svařák doma, je hotový hned. Jak dlouho ale trvá uvařit milion litrů?

Šest týdnů až dva měsíce. V tancích o objemu 100 tisíc litrů musí víno několik týdnů odpočívat.

Dnes Svařák z Mutěnic dominuje trhu, ale ještě nedávno tento segment ovládali zahraniční firmy…

Trh dlouho ovládali výrobci z Německa. Více méně diktovali i ceny. V poslední době často zdražovali a letos přitom ještě navíc snížili obsah alkoholu z deseti na 8,8 %. To je pro konzumenta docela podstatná informace. Je to rozdíl asi jako mezi desítkou a dvanáctkou pivem.

A proč jim česká konkurence nezačala šlapat na paty dříve?

Česká vinařství nemají vybavení na takové specifické produkty. Svařák totiž nelze "tahat trubkami" jako klasické víno, protože by pak museli celá zařízení po skončení svařákové sezony vypařovat a čistit. Musíte mít opravdu obrovské výrobní kapacity, a to máme v Česku asi jen my v Mutěnicích. Mutěnice ročně dovezou více než deset milionů litrů z jihu Evropy a vyrábíme z nich tichá vína pro český trh. I ten náš český svařák je z evropského vína, byli bychom rádi, kdyby byl z moravského, ale to není cenově konkurenceschopné.

A jak jste přišli na nápad orientovat se na výrobu svařáku?

Popravdě řečeno, jeden z obchodních řetězců nás k tomu vyzval. Řekli nám: ”Vy jste takoví šikovní, nechcete dodávat stejnou kvalitu za nižší cenu?" Sedli jsme si, vyzkoušeli vlastní recepturu, tři měsíce jsme si ji testovali metodou pokusu a omylu. Obchodní řetězec náš svařák opatrně vyzkoušel, ale okamžitě to začalo fungovat. Dnes je nás svařák každý rok vyprodaný.

Čekali jste takový start?

Ne, to bylo obrovské překvapení. Nenapadlo nás, že by svařák mohl být až takový byznys. Měli jsme za to, že si ho lidé dělají doma sami. Ale očividně si jej chtějí kupovat.

Je to tím, že to neumí?

Ani nevím, jestli to neumí, nebo je to prostě nebaví. Každopádně jsme nečekali, že prodej vyroste až na milion litrů. Vždyť jsme to nikde neinzerovali, nedělali jsme žádné PR, žádnou reklamu. V tomto případě opravdu platí, že dobré zboží se prodává samo.

Nepomýšlíte na export?

Měli jsme sjednaný export do Ruska, ze známých objektivních důvodů z toho sešlo, až bude mezinárodní situace příznivější, vrátíme se k vyjednávání se zahraničními partnery. Produkt má určitě exportní potenciál.

Můžete ještě více růst v Česku?

Asi ano. Potíž je v tom, že nevíme, jaká bude zima, takže se obtížně plánuje. Počasí spotřebu svařáku ovlivní, to už víme. A spousta distributorů se nás ptá, zda k tomu nemáme nějaká trička, mikiny, prostě merchandising. Já se přitom na začátku bál, jestli takový obyčejný produkt jako svařák pro lidi nebude příliš laciný. Ale dneska je svařák z Mutěnic hotový love brand!