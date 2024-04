Záhadná, Sníh padá nebo Zeď nářků – to jsou některé z hitů, které má na svém kontě karlovarský rodák Zbyněk Drda. Tomu změnila život soutěž Česko hledá SuperStar, kterou na konci roku 2006 tehdy jako devatenáctiletý mladík vyhrál. Od té doby se zpěvem a hudbou živí. Nedávno se přitom vrátil z Prahy zpět do rodného města a založil tam kapelu s názvem Zbyněk Drda a Band.

Zbyňkova nová kapela teď pravidelně zkouší a zpěvák chystá i zbrusu nové písně. Oživuje i hru na piano. | Foto: se svolením Jany Doležalové

„V Praze jsem už několik let zůstával jen kvůli práci. Nikdy jsem se tam necítil jako doma,“ vysvětluje k návratu. Strach ze založení kapely v Karlových Varech neměl. Jak říká, je důležité, s jakým záměrem do čehokoliv člověk jde. „Slyšel jsem a slyším dodnes, jak zde u nás nejsou pracovní příležitosti, nebo jsou špatně finančně ohodnoceny. Ano, to je fakt, ale všude je něco a je třeba se snažit, když se člověk k nějakému zásadnímu kroku rozhodne,“ říká Zbyněk.

O názvu kapely nemusel dlouho přemýšlet. Zbyněk má za sebou bohatou a zajímavou historii a bylo tedy logické stavět značku na jeho jméně. Vznikl tedy Zbyněk Drda a Band. „Určitě nechci, aby to vyznělo egocentricky a sebestředně, ale i z hlediska marketingu nebo prodeje je to podle mě nejlepší možná cesta,“ vysvětluje.

Z nenápadného kluka se stal známý zpěvák:

V roce 2006 zvítězil v SuperStar. Zůstat svůj byl a je základ, říká Zbyněk Drda

Zbyněk měl při zakládání nové kapely štěstí. Vše šlo, takříkajíc, jako po másle. „Prakticky od rozhodnutí to trvalo asi měsíc. Kamarád, baskytarista v kapele Radek Laurin, navrhl kluky, dali jsme seznamovací zkoušku a bylo jasno, že to půjde,“ říká šťastně zpěvák.

Nejdůležitější však je, aby si v kapele rozuměli. Jasně, že si čas od času vymění názory, každý si k problému řekne své. Ale všichni jsou skvělí muzikanti a co je nejdůležitější, lidsky si rozumí. Často se nasmějí a mají podobný styl humoru.

Jak ale takový byznys vlastně funguje? Jde o souhru hned několika faktorů. Nestačí pouze složit kapelu a nazkoušet repertoár. „Člověk musí budovat brand. Ať už jde o sólistu či skupinu, je třeba věnovat se marketingu, PR, řešit rádia a hledat nové cesty, jak být vidět,“ říká Zbyněk Drda.

Za svou dosavadní úspěšnou kariéru měl i sponzorskou pomoc. Většinu aktivity si ale financoval vždy sám. Ať už nahrávání alba, studiovou práci, propagaci, nebo honorovanou práci textařů a hudebníků. „V dnešní době není vůbec levná záležitost vydat desku nebo natočit kvalitní videoklip. Díky bohu mám dnes již kolem sebe dobrý tým profesionálů a kamarádů,“ zmiňuje s úlevou.

Kvalitní produkt je základ

Aby kapela mohla vystupovat a byl o ni zájem, je nezbytně nutné mít vždy kvalitní produkt. V případě Zbyňka jsou to kvalitní písně s dobrým a třeba i chytlavým textem. Skladbu podle něho vždy podpoří dobrý videoklip a i to, když se daná píseň hraje v rádiích.

Kapela se rozjela a s ní i koncerty.Zdroj: se svolením Jany Doležalové

Pro Zbyňka je důležitou stránkou i živé vystupování. „Avšak sehnat muzikanty, nazkoušet repertoár, mít kvalitní promo materiály a věnovat se agenturní části, aby se program prodal, není vždy úplně lehké,“ říká.

Zpěvačka, autorka a muzikantka, historicky první vítězka soutěže Česko hledá SuperStar, si letos připomíná dvacet let na hudební scéně:

Zpěvačka Aneta Langerová: Ivan Král mi řekl, že stojí za to být autentická

Zbyněk se vrací ke hře na piano. Chce více skládat hlavně vlastní autorské věci. „Zatím jsem vždy spolupracoval na melodických linkách. Skládání je proces, kdy máte na příklad nějakou melodickou linku a vše se dále aranžuje a dolaďuje,“ vysvětluje.

Kapela se už rozjela, repertoár je složený jednak ze Zbyňkových písní, tak ze známých hitů. Důležitá je dynamičnost, ale na Zbyněk Drda a Band se dá i „zaploužit“ na nějakou tu romantiku. Koncerty jsou nejen pro klubovou scénu, městské nebo obecní akce, ale i na soukromé. Líbit se můžou i dětem. Zpěvák k tomu dodává: „Děti jsou vždy skvělým publikem, ale hlavně nikdy nic neodpustí.“