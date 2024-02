Z obyčejných míst dělá ta s jedinečnou atmosférou. Řeč je o „Budějčandě“ Zuzaně Novotné. Právě ona stojí například za podobou i provozem populární českobudějovické restaurace Paluba, ale také za působivými interiéry mnoha dalších podniků, kaváren či hotelů nebo třeba za Make-up kanclem, což je prý její srdcovka.

Podepsaná je Zuzana Novotná nejen pod restaurací Paluba a Citro v Českých Budějovicích, ale také například pod interiérem hotelu a kavárny na Masarykově třídě v Hluboké nad Vltavou penzionem a restaurací Štilec | Foto: se svolením Zuzany Novotné

Zuzana Novotná přiznává, že za interiérovou designérkou se označuje nerada. „Protože to nemám vystudované. Jenom skládám hezké věci k sobě,“ říká pokorně s tím, že z původního koníčku se nakonec stala její profese.

„Nejdříve mě oslovovali s prosbou o radu lidé, kteří viděli náš dům a líbil se jim můj styl. A pak za mnou po čase přišel můj kamarád, architekt Martin Vojtíšek s tím, ať se tím živím, že to umím a to, co dělám, vypadá dobře. On mě tehdy na tu myšlenku vlastně přivedl. Jen si to dovolit, připustit si, že by to bylo možné a bylo,“ dodává sympatická dáma.

Výzva ji nevybičuje

Na její práci se architektovi líbilo, že dokáže do profesionálního prostředí vnášet svoje neučesané prvky. Ukázalo se, že to dohromady skvěle funguje. Dnes už si jako maminka dvou dětí a majitelka restaurace projekty, kterým se bude věnovat, vybírá.

„Nejsem člověk, kterého vybičuje nějaká výzva. Spíš potřebuji mít sama v sobě jistotu, že to dokážu. Jsem v tom sama za sebe, nelze se za nic schovat. Je to moje jméno a já,“ zdůrazňuje.

Dobře ví, co umí, a co zase tolik ne. „Blízký je mi boho styl, na druhou stranu zase vím, že se nemohu například pustit do interiéru, který je minimalistický. Když nějaká taková nabídka přijde, tak se omluvím s tím, že to není pro mě. Ti lidé mají nějaký sen, který by si měli splnit, proč se tak pouštět do něčeho, co neumím a nebojím se to přiznat,“ přibližuje svou životní filozofii.

Štěstí má, že jí oslovují lidé, kteří jsou naladěni na stejnou strunu. „Vznikají pak spolupráce s krásným výsledkem, a to mě těší,“ říká.

Má volnou ruku

V praxi to podle ní funguje tak, že za ní lidé přijdou, řeknou, co potřebují, nebo o jaký prostor se jedná. „Většinou dělám komerční prostory a tam se to odvíjí od toho, jak má prostor fungovat, co má splňovat,“ přibližuje svou práci. „Pracuji trochu jinak. Nedělám vizualizace, jednak mě to zdržuje, jednak se nerada striktně držím nějakého plánu. Věci se přirozeně nějak vyvíjí, a tak je mi líto držet je, jsme pak svázaní tím, že je to naplánované,“ uvádí.

Místem s jedinečnou atmosférou je českobudějovická restaurace Paluba, jejíž interiér Zuzana Novotná coby majitelka navrhovalaZdroj: se svolením Zuzany Novotné

Lidé jí tak nechávají většinou volnou ruku. „Máme koncept, vizi, jak to bude vypadat. Pak ale pokračujeme podle vývoje. Uděláme podlahy a bavíme se dál. Jaký bude nábytek, jaké bude vybavení, jak budou vypadat stěny, dáme tapety, vymalujeme nebo to nakombinujeme? Lidé nemají takovou představivost, ale získávají ji tím, jak se to postupně otevírá. Vlastně tak nějak učesávám myšlenky lidí, kteří mají spoustu nápadů, inspirací a nedokážou se v tom zorientovat,“ říká Zuzana Novotná. Největším potěšením je pro ni, když splní představu klientů a vytvoří funkční prostor.

Restaurace i maringotky

Podepsaná je nejen pod restauracemi Paluba a Citro v Českých Budějovicích, ale také například pod interiérem hotelu a kavárny na Masarykově třídě v Hluboké nad Vltavou, penzionem a restaurací Štilec nebo její srdcovkou – Make-up kanclem nebo několika podniky v Prachaticích a na Šumavě.

„S mnohými z míst, která jsem navrhovala, jsem spjatá dál. Ta místa je třeba neustále revitalizovat, už je tam nějak daný můj rukopis. Když tak majitelé něco tvoří, volají mi a spolu to vymýšlíme, aby to na sebe hezky navazovalo,“ uvádí.

Coby majitelka restaurace je si dobře vědoma, jak důležité je, aby se v ní lidé cítili dobře. „Snažím se tak peníze do podniku neustále vracet. Nekupuji za každou cenu levné věci jenom kvůli tomu, že je to pro kšeft. Snažím se kupovat vkusné věci, které nejsou primárně určené do gastro provozu, ale já si jejich funkčnost trošku poupravím,“ říká s úsměvem.

V její restauraci Paluba funguje projekt s názvem Křeslo pro hosta, což jsou besedy se zajímavými hosty, které moderuje Petr Nárožný mladší. Kromě toho má Zuzana Novotná ještě další vlastní projekt, a to Bohemian soul, což jsou stylové originální maringotky, které pronajímá na různé akce.

Stylové originální maringotky pronajímá na různé akceZdroj: se svolením Zuzany Novotné

Má sama nějaké pracovní sny? „Pracovní ne, tam to nechávám tak plynout. Spíš cestovatelské,“ přiznává a po chvíli doplňuje.

„Jeden sen ohledně bydlení přeci jen mám. Je jím stará továrna, kde by byl otevřený prostor, velká okna, maximálně místnosti přepažené závěsem nebo sklem. Autem klidně zajíždět dovnitř a výtahem do patra, kde by byl dominantou velký křišťálový lustr,“ uzavírá Zuzana Novotná.