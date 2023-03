Budu dělat svíčky! Tohle byla myšlenka, která původním řemeslem kadeřnici Zuzanu Rothovou z Dobřan napadla a usadila se v její hlavě před deseti lety – v lednu roku 2013. „Šla jsem zrovna z oběda zpátky do práce a tuhle totálně nepromyšlenou větu jsem prakticky ihned uvedla do pohybu,“ začíná vzpomínat na zrod dnes už známých Čakrových svíček.

Čakrové svíčky jsou pro Zuzanu Rothovou splněným snem | Foto: Deník/Martina Burda

Zuzka o sobě říká, že odmala byla vždycky tvořivé dítě. „Malování, vyšívání, pletení a háčkování, to vše se mě moje máma snažila naučit. Údajně jsem od třetí třídy říkala, že budu kosmetička. Nevím kde se stala chyba, ale nakonec jsem se vyučila kadeřnicí. Měla jsem ale pocit, že chci víc. Víc všeobecných informací, které jsem si myslela, že se u křesla nenaučím,“ říká Zuzka.

Dodělala si dálkově o víkendech maturitu s ekonomickým zaměřením a nakoukla tak do různých kancelářských oborů. Ať už ale pracovala kdekoli, vždycky, když přišla domů, ihned jako první tvořila svíčky.

Na kadeřnický obor ale nezanevřela. Aktuálně pracuje už šestým rokem u plzeňského velkoobchodu s vlasovou kosmetikou jako obchodní zástupce pro kadeřnické salony. A „druhou směnu“ si pak prý dává u výroby a balení svíček. „Kdo může říct, že má dvě práce, které ho baví? Já,“ směje se.

Formy a barvy na svíčky se postupem času kupily a teď po 10 letech nabízí Zuzka přibližně 70 druhů tvarů a kolem třicítky barev. „Když neseženu barvu, kterou bych chtěla, musím si ji sama namíchat, k tomu se mi právě hodí ty základy colorimetrie z práce. Vždycky se snažím tvořit nápady ve své hlavě a být něčím originální,“ dodává Zuzka s tím, že největší oporou na její cestě tvořením byla rodina, tedy rodiče, bratr a nyní i manžel Vilda.

První svíčku vyrobila 29. ledna 2013. Toto datum prý nikdy nezapomene. „V létě toho roku jsem si pak udělala živnostenský list, abych mohla tvořit i oficiálně a mé výrobky prodávat. Už ani nespočítám, do kolika měst po naší republice a na Slovensku jsem posílala moje svíčky. Děkuji hlavně za moje úžasné klientky, které jsou se mnou od samého začátku a stále je moje tvoření baví, a děkuji i za každého nového zákazníka, který si k mé práci najde cestu,“ říká Zuzka.

A jak vlastně vznikl název Čakrové svíčky? „Podle mě jsem byla natolik natěšená tvořit dokonalé sedmibarevné svíčky podle sedmi základních čakrových barev, že jsem střelila název facebookové stránky od boku a nedomyslela jsem, že to pro někoho to může být zavádějící. U mě si ale lidé mohou koupit krásné a ručně dělané svíčky, jimž během tvoření věnuji stoprocentní pozornost a energii, když je tvořím. Jejich výroba mě baví a do každé z nich dávám hlavně pozitivní energii,“ vyznává se na závěr příběhu Čakrových svíček jejich autorka Zuzana Rothová.