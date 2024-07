Podcast

Zabil všechny. Vlastní sestřenici Veroniku (†46), jejího manžela Martina (†50) a jejich syny Davida (†17) a Filipa (†23). Hrůzného činu se Američan Kevin Dahlgren dopustil ve středu 22. května 2013 po třítýdenním pobytu v Brně u svých příbuzných. Ti za to, že jej přijali pod svou střechou, aby mohl začít nový život, zaplatili nejvyšší cenu.

„Když jsme tehdy přijeli na místo činu, měli jsme dům, měli jsme těla a řadu protichůdných informaci. Jedna z nich zněla, že je tam na návštěvě příbuzný z Ameriky. My však vůbec nevěděli, kdo to je a jestli není také mezi mrtvými,“ vzpomněl šéf brněnské mordparty Luděk Blahák.

Podezřelý je ve vzduchu

Policistka Petra Ledabylová měla v osudný den dosahovou službu a na místě činu byla mezi prvními. „Informace byly zpočátku všelijaké, rychle se vyvíjely. S poznáním těl obětí hodně pomohli sousedé a podařilo se nám v okolí rychle vyslechnout i další svědky. Někteří říkali, že pachatel mohl odjet na motorce. Když jsem pak šla v noci domů, otáčela jsem se pomalu po každém motocyklu v Brně, jestli na něm nesedí někdo podobný možnému pachateli,“ popsala policistka.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Policistka Petra Ledabylová, která měla dosahovou službu, byla jednou z prvních na místě činu.

Dahlgrenův případ byl zároveň první velkou kauzou pro Leoše Tržila v čele jihomoravské policie. „Nastoupil jsem v dubnu a hned v květnu se to stalo,“ poznamenal. „Byla to výjimečná vražda s mezinárodním kontextem. V okamžiku, kdy jsme ustanovili podezřelého, on byl už ve vzduchu v letadle. My pak museli reagovat hrozně rychle, během pár hodin,“ uvedl.

O tři roky později Američan dostal u Krajského soudu v Brně doživotí a 11. ledna 2018 spáchal ve věznici ve Valdicích sebevraždu. Jestli si v té chvíli alespoň vzpomněl na to, co v osudný den provedl, nikdo neví.

Případ, který je předmětem druhé série projektu Příběhy zla Jiřího Nováčka, je zajímavý i bezchybnou a rychlou prací české policie, státních zástupců a soudů. Jen díky ní se podařilo vraha dopadnout, usvědčit a předat spravedlnosti. Dahlgren se zároveň stal prvním a dosud posledním Američanem, kterého Spojené státy vydaly ke stíhání do České republiky.

Z údajného playboye skutečnou troskou

Dříve se navíc o čtyřnásobném vrahovi Dahlgrenovi v Česku nevědělo zhola nic. Sociální sítě sice existovaly, ale ne v takovém rozměru jako dnes. K dispozici byly jen dvě tři fotografie z mladíkova Facebooku, kde se Američan stylizoval do role tvrdého, neohroženého chlapíka. Nic přitom nebylo dále od pravdy.

Reportér Václav Lang, který dlouhodobě žije v Mexiku a podařilo se mu v reportážích proniknout až do nitra latinskoamerických kriminálních gangů, nezastíral na začátku soudního procesu v Brně při pohledu na čtyřnásobného vraha překvapení. Toho jsme si totiž v Česku zvykli znát z pouze z oněch pár fotografií, které od osudné události až do soudního líčení kolovaly v médiích.

„Vypadal na nich jako prototyp amerického playboye z 90. let. Sympaťák s uhrančivým pohledem, výraznými lícními kostmi, sebevědomým, ale nijak povýšeným výrazem. Pokaždé, když jsem fotku viděl, jsem si říkal, že mu holky v Česku musely padat k nohám. Když teď vstoupil do soudní síně v plandajícím obleku, baculatý v obličeji, obtloustlý a s přerostlými vlasy, padajícími do jeho nepřítomného výrazu, nemohl jsem ho poznat,“ přiznal reportér.