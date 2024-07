Co přišlo na řadu jako první? Museli jsme identifikovat těla. Takže jsme obcházeli sousedy, takzvaně se vytěžovali oznamovatelé. Zjišťovali jsme, co se mohlo či nemohlo v domě odehrát. Kdo tam bydlí, kdo do toho domu dochází. Tak jsme došli na to, že mají na návštěvě nějakého občana Ameriky, který je jejich příbuzným, že je to vlastně syn sestry poškozené.

Takže už bylo jasné, že to nebude jen případ pro hasiče. Kdy jste přijali oznámení a jakým způsobem jste tehdy reagovali? Já jsem se o případu dozvěděl ve chvíli, kdy v Brně probíhalo opatření v rámci nějakého fotbalového zápasu. Nevím, jestli to byla Zbrojovka s Baníkem, nebo se Spartou (šlo o Spartu, kterou tehdy Zbrojovka porazila 3:2 – pozn. red.). Všichni, kteří jsme se účastnili opatření, jsme se okamžitě přemístili k domu. Samozřejmě byl povolán i krajský výjezd. Museli jsme zjistit, co se tam odehrálo.

Co se vám, ostřílenému detektivovi, vybaví, když dnes slyšíte jméno Kevin Dahlgren ? Výjimečný případ, který jsme vyřešili. Ojedinělý i tím, že zde došlo poprvé a od té doby i naposled k vydání amerického občana k trestnímu stíhání do České republiky.

Za jak dlouho od vstupu do domu jste věděli, o koho se jedná?

Jedna věc je tušit a druhá věc je vědět. Soudní pitvy zemřelých, při nichž s identifikací pomohl jeden ze sousedů, potvrdily, že ten Američan mezi mrtvými není. My jsme přitom měli jakési tušení, že tento člověk by v tom mohl mít nějakým způsobem prsty. Prostě se pro nás stal podezřelým číslo jedna.

close info Zdroj: se svolením Policie ČR zoom_in Mrtvá těla tří příbuzných odtáhl vrah do sklepa, zaházel je hadry napuštěnými benzinem a zapálil.

Takže jste hledali téměř neznámého cizince?

Zjišťovali jsme, kdy a kdo ho na místě viděl naposledy. Asi to byla poštovní doručovatelka, jež tam přišla s nějakou písemností pro Harokovy. Otevřel jí mladý muž, který mluvil anglicky, a řekl, že nikdo není doma. Pak podepsal písemnost, která byla do vlastních rukou. Díky tomu jsme tedy věděli, že přesně tehdy a tehdy se v domě nacházel.

A klíčové bylo také zjistit, kam se vydal, když dům opustil.

Ano, zjišťovali jsme, kde by mohl být. Nějaké informace se nám podařilo získat přes Facebook, něco jsme ověřovali v rámci cizinecké policie. Přišli jsme třeba na to, že tady prováděl jako rodilý mluvčí nějakou soukromou výuku anglického jazyka. A skládali jsme si prostě střípky dohromady. Důležité také bylo, že se nám přihlásil taxikář s informací, že dotyčného vezl do Vídně na letiště. Ještě předtím sousedé mluvili o tom, že podle informací ze sociální sítě se podezřelý chystá zpět do Ameriky.

Takže jste měli několik vodítek, které vám dávaly dohromady skládačku.

Ano. Jenže jsme jen věděli, že je to nějaký Kevin, ale neznali jsme přesně jeho iniciály. Ty se nám vlastně podařilo ověřit až cestou mezinárodní policejní spolupráce. Když už jsme měli ve věci jasno, vyhlásili jsme pátrání. Vydal se evropský a mezinárodní zatýkací rozkaz a my jsme začali ověřovat odlety letadel z Vídně. Následně jsme zjistili, že se ten mladík opravdu vrací do Ameriky. Letadlo už v té chvíli bylo ve vzduchu.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Šéf oddělení vyšetřování vražd na jižní Moravě Luděk Blahák.

To byla prekérní situace. Podezřelý míří za oceán – co teď?

Pilota o tom samozřejmě informovali. On se ale obával, že kdyby změnil směr nebo kdyby dotyčný věděl, že o něho projevují zájem bezpečnostní složky, mohlo by se na palubě něco stát. Tak se rozhodl nepřistávat. Tehdy byl myslím nad Velkou Británií a usoudil, že prostě poletí dál do Ameriky.

Česká policie a státní zastupitelství mezitím horečně jednaly. Reálně hrozilo, že Američan zmizí v nenávratnu.

V době letu do USA musely být připraveny veškeré podklady. Museli jsme tedy zahájit trestní stíhání a realizovat jednotlivé příkazy. Všechno bylo třeba přeložit do angličtiny a odeslat do Ameriky. Podařilo se. A v okamžiku přistání letadla ve Washingtonu na obviněného již čekali agenti FBI.

Znamená to, že shromážděné důkazy musely být velmi pádné, když se díky nim podařilo aktivizovat americké bezpečnostní složky?

V rámci vyšetřování jsme zkrátka nezjistili, že by se na tom skutku podílela nějaká další osoba. K tomu obviněnému směřovalo veškeré naše šetření, veškeré indicie, které jsme získali z místa. Svědci vypověděli, že byl v něčem - řekněme - divný, že se v noci pohyboval s nožem po domě, že prý chtěl vstoupit v Americe do legií, pak do armády a pak si to rozmyslel. A že se nějak hledal a sem přijel za poznáním sebe sama. Tady ani nešlo o to, jestli jsou naše materiály dobré, nebo špatné. Oni řešili otázku, jestli je to obvinění odůvodněné a jestli je v souladu se zákonem. Pak rozhodli, jak rozhodli.

Kdo v podobných případech přijíždí k vraždám jako první?

První je na místě vždy nějaká hlídka policie, která má to teritorium na starosti. Někdy je tam vyslána souběžně s městským výjezdem nebo s výjezdem územního odboru. Zde se jednalo o výjezd Městského ředitelství policie Brno. Když se zjistilo, že tam došlo k usmrcení více osob, přijel krajský výjezd. Ten byl rozšířen o další příslušníky z prvního správního oddělení policie krajského ředitelství. Na místě samozřejmě hned byli pracovníci kriminalistické techniky a expertiz. Tehdy jich bylo nasazeno víc, protože ten dům byl poměrně rozsáhlý. Ohledávaly se i přilehlé prostory sklepů a garáže, takže těžko říct, kolik lidí tam v kterém okamžiku bylo.

Nasazení ale každopádně bylo nadstandardní.

Samozřejmě, to šetření prováděl každý, kdo měl ruce a nohy. To není nikdy práce nějakého jednotlivce nebo jenom jedné výjezdové skupiny. Na tom pracuje celý tým lidí. Na druhý den ráno už na případu dělalo komplet celé oddělení. A pomáhali nám i pracovníci z městského ředitelství policie.

Kdo byl hlavním vyšetřovatelem a jak se vlastně takové případy přidělují?

Případ tehdy zpracovával kapitán inženýr Ivo Palička. V té době byl jedním z nejzkušenějších vyšetřovatelů na jižní Moravě (dnes již u policie nepracuje – pozn. aut.). Případy přidělují já. Jednotlivým vyšetřovatelům jsou dávány podle toho, jak jsou zatížení a kdo má vlastně službu během konkrétního výjezdu. Protože ten, kdo je na výjezdu od začátku, má vždy o případu nejvíc informací. Takže je škoda, aby případ zpracovával někdo, kdo nebyl na místě. Ví, jak to tam vypadalo, a dokáže se zeptat na věci, které by člověk neznalý místa činu nevěděl a nemohl se na to ptát.

Brzy bylo jasné, že čtyřnásobná vražda, a navíc spáchaná Američanem, bude veřejností i médii mimořádně sledovanou kauzou. Neměli jste z toho obavy?

Jsme profesionálové. My se žádného případu samozřejmě nebojíme. Jsou u nás nejlepší z nejlepších. Nějaký ostych nebo situace, že někdo nechce něco dělat, to u nás neexistuje.

V detektivkách bývá často popisována jistá nevraživost mezi detektivy a novináři. I když jde často o fikci, jak tomu bylo v případě Kevina Dahlgrena? Sehrála tady roli informovaná veřejnost?

Samozřejmě, že veřejnost pomohla při pátrání. Jeden brněnský taxíkář reagoval už zmíněným klíčovým svědectvím právě po tom, co uviděl výzvu v médiích. Prostě se přihlásil a řekl nám, kde se s dotyčným mužem setkal a že ho odvezl na letiště do Vídně.

Co si vlastně o Kevinu Dahlgrenovi myslíte?

Byl to člověk, který se hledal a měl určité problémy. Nevěděl, co se životem. Nevěděl, co se sebou. Oddálil nějaké své rozhodnutí o vstupu do armády s tím, aby si prostě nejdřív vyzkoušel něco jiného. To znamená, aby zkusil nějakou zemi, kde někoho zná, aby se pokusil o začlenění do nějakého pracovního kolektivu, aby byl schopný, aby byl soběstačný, aby se dokázal uživit a fungovat jako normální člověk. A to se mu nepodařilo. Zpočátku přitom u těch poškozených fungoval zcela bezproblémově. Pak tam ale začaly probíhat nějaké debaty o tom, co by měl a co by neměl dělat. Oni po něm chtěli, aby začal chodit do práce, aby začal nějakým způsobem fungovat, aby se zapojil do normálního života a jezdil s nimi třeba na nějaké jejich koncerty. Chovali se k němu, řekl bych, velice slušně. Měl zdarma jídlo a nocleh a pokud jde o to ostatní, chtěli po něm, aby si na to sám vydělal.

Myslíte, že to byl kámen úrazu?

Ale na něj nebyl vyvíjen nějaký nátlak. Těžko říct, co se v jeho mysli stalo. Popisoval, že se rozhodl už noc předtím, že měl nějaké myšlenky a sny a že to prostě musel udělat.