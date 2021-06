Nenechte nic náhodě a přečtěte si v červnové řadě našeho seriálu, jak nejlépe se starat o svou pleť a vlasy či které módní trendy budou letos v kurzu. Odborníci vám poradí, jak a čím dosáhnout osobní pohody, a pomůžeme Vám také vyřešit otázku, zda a jakou letní dietu má smysl držet.

A co takhle setřást strach z otužování? Bez potíží se domluvit anglicky na dovolené? Umět vypěstovat oblíbenou zeleninu a ovoce? To vše si mohou dopřát předplatitelé webů denik.cz napříč ČR díky řadě seriálů, které jsme pro vás už letos připravili.

Kde je najít?

Šlápněte do pedálů

Víte, že Česká republika je protkána 40 tisíci kilometry značených cyklotras? A že na kole alespoň občas jezdí minimálně každý třetí Čech? Nejen proto jsme zvolili jako květnové téma cyklistiku. Seriál s názvem Šlápněte do pedálů vám přiblíží přes 50 ověřených oblíbených tras, na kterých si vychutnáte krásu české krajiny, poznáte zajímavá místa a díky přiložené mapě se souřadnicemi GPS na nich nezabloudíte. Nezapomínáme ani na tipy na cyklovýlety vhodné s dětmi a podíváte se s námi i do zahraničí. Samozřejmě jen trasy stačit nemohou, dozvíte se proto další zajímavosti a rady, jak správně vybrat kolo, jak se správně obléct a zda třeba časté vyjížďky mohou mít vliv na apetit. Více ZDE.

Zhubněte do plavek

Seriálům Předsevzetí se věnujeme už od ledna, kdy na našem webu máme pro vás připraven rozsáhlý seriál o hubnutí. Ve spolupráci s uznávanými nutriční specialisty ze společnosti STOB zde najdete množství kaloricky vyvážených receptů, řada odborníků poradí, jak získat motivaci a jak tělu vrátit kondici. Chybět nebudou ani návodná jednoduchá cvičení, která k hubnutí rovněž patří. Stačí se podívat ZDE.

Naučte se anglicky

Spolu s odborníky z jazykových kurzů Tandem.cz a Univerzity J.A.Komenského jsme vybrali čtyři základní životní situace, v kterých se vám bude hodit konkrétní slovní zásoba a ověřené fráze. První okruh se věnuje momentům na dovolené při ubytování, ať už v hotelu, apartmánu či kempu. Druhý okruh je zaměřený na návštěvu restaurace či kavárny a třetí nákupům pohonných hmot, nebo třeba skipasu. Čtvrtý okruh je specifický a zaměřuje se na kritické situace jako je moment, kdy jste se dopustili dopravního přestupku, nebo jste účastníky nehody. Vše pohromadě najdete ZDE.

Pečujte o své zdraví

Spoustě lidí se příčí se ponořit do ledové vody, nebo se potit u rozžhavených uhlíků. Případné pochybnosti vám pomůže rozmělnit seriál Pečujte o své zdraví, který se věnuje právě fenoménu otužování a saunování. Ani zde nechybí skvělé recepty a tipy, jak prospět svému tělu i duši. A opět ve na jednom místě v přehledných sekcích ZDE.

Vypěstujte si jaro

Snad nevyčerpatelné poznatky a zkušenosti přináší prostředí zahrad, záhonků i domácích květin. Na oblíbenou činnost milionů Čechů je zaměřen seriál Vypěstujte si jaro. Ať už na balkonech či terasách, či před vašim domem. A jsou libo léčivé bylinky? I o nich najdete spoustu zajímavostí a rad. Více ZDE.