Michaela Ochotská navštívila krnovskou nemocnici. Předala vánoční dárek

Bývalá moderátorka hlavní zpravodajské relace televize Nova Michaela Ochotská se do svého rodného Bruntálu stále ráda vrací. Při posledním návratu do svého rodiště dorazila také do nemocnice v Krnově. Po setkání s ředitelem SZZ Krnov Ladislavem Václavcem se vydala na novorozenecké oddělení, aby zde předala milý předvánoční dárek pro miminka. Tři velké krabice plné dětských plen vyrobených z přírodních a obnovitelných materiálů.

Michaela Ochotská | Foto: DENÍK

„Jako ambasadorka organizace Helpin, o. p. s. už druhým rokem pomáhám potřebným, především maminkám v nouzi, které jsou samoživitelky. Tentokráte moje pomoc směřovala do krnovské nemocnice na novorozenecké oddělení, pro které jsme společně s firmou Kolorky, zajistili dětské pleny právě pro novorozence," sdělila Michaela Ochotská. Zástupcům nemocnice udělala radost milá návštěva i dárek. „Moc děkujeme za skvělý dárek. Plenky se nám samozřejmě hodí, navíc tento druh je skutečně kvalitní," sdělil při přebírání daru Josef Lhoťan z dětského oddělení SZZ Krnov. Organizace Helpin od roku 2020 působí v celém okrese Bruntál Poskytuje služby typu sociální a dluhová poradna nebo rodinná asistence. Provozuje také rodinnou asistenci také pro Moravský Beroun. Hlavním principem této služby je setkávání s klienty v jejich přirozeném prostředí. Cílem je zlepšit jejich rodinnou situaci.