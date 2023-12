Jak z ženy vytvořit o dvacet let mladší bohyni? Co podle stylistů sluší manželce českého prezidenta? Jaké zásady dodržuje o svátcích cukrářka Slavíková, aby nepřibrala? Kdo je nejhezčí středoškolačka? A co prozradil o jídelníčku královny Alžběty její šéfkuchař? Tato témata patří mezi ty, která vás letos v naší rubrice ženy velmi zaujala.

K mistryni proměn přicházejí ženy bez sebevědomí a odcházejí sebevědomé bohyně. | Foto: se svolením Martiny Odstrčilové

Na proměnu se stojí fronta

Kadeřnice Martina Odstrčilová, která se už dvakrát stala finalistkou světové kadeřnické soutěže, dokáže z ženy vytvořit o dvacet let mladší bohyni. Stačí, aby vás poznala blíž, a hned vidí krásu, která je uvnitř vás a někdy i hluboko schovaná. Z jejích proměn, na které se stojí fronta, vám spadne brada. Nadšenou kadeřnici, která svou práci miluje, sleduje na instagramovém profilu přes 82 tisíc lidí.

Její klientky jí mládnou pod rukama. Foto: se svolením Martiny OdstrčilovéZdroj: se svolením Martiny Odstrčilové„Nejvíc mě baví ta šance někomu pomoci s jeho sebeláskou. Zbožňuji sledovat, jak se díky vnější proměně změní žena i uvnitř. Osobní růst žen, které ke mně chodí, mohu sledovat i v horizontu let, jelikož ke mně pak docházejí pravidelně. Je fascinující, jak se někdy dokáže osud stočit někam, kam by to člověk nečekal, jen kvůli vzhledu,“ nadšeně mluví o vysněné práci úspěšná kadeřnice a majitelka salonu Martina Odstrčilová.

Eva Pavlová v růžové

Film Barbie zaplnil kinosály a v módě znovu zvýraznil růžovou barvu. Tento módní trend podpořily i celebrity, protože řada z nich si růžovou velmi oblíbila. Například manželka českého prezidenta Eva Pavlová, jejíž oblékání stylisté hodnotí velmi vysoko, růžovou do svého šatníku zařazuje a vypadá v ní skvěle.

Růžovou barvu Eva Pavlová zvolila při druhém kole prezidentské volby. Sytě růžový kašmírový kabát neměl chybu.Zdroj: Profimedia„Vytvořila jsem několik návrhů a paní Evě Pavlové se zalíbil právě model, který si pak vzala na inauguraci, což mi ukázalo, že je velmi kreativní, moderní a že se nebojí, nechce úplnou klasiku,“ řekla Deníku návrhářka Štěpánka Pivcová. „Je osvěžující, že žena jejího věku sahá po barvách a nebojí se být výrazná, což dává i výrazný signál společnosti,“ dodala.

Jak o svátcích nepřibrat

Uznávaná cukrářka, Mirka van Gils Slavíková, vydává knihu plnou léty prověřených vánočních receptů. Sama, pokud čas dovolí, připravuje až patnáct druhů cukroví. I přes to si dokáže udržet svou váhu. Jak říká, je celoživotní zápasník s váhou a proto uplatňuje zásadu tři krát čtyři. Jedná se o tři sousta velká čtyři na čtyři centimetry. Ale musí být absolutně dokonalá.

Mirka van Gils Slavíková vyráží s každou svou knihou po Česku. Ráda jezdí za svými fanoušky.Zdroj: Deník/Jiří Louda„Přes svátky nepřiberu. Když na Vánoce nakupuji, procházím obchodem s větou: „Nesníš víc než v běžné dny.“ Navíc nejsem milovník přežírání, ani mi to nedělá dobře. Konstitučně jsem velká ženská. Snažím se udržovat, abych vydržela, jak říkají moji kluci, ještě pětačtyřicet let. (smích) Myslím, že je potřeba se v tomto ohledu na sebe koukat,“ říká Mirka van Gils Slavíková.

Miss OK 2023

Studentka Střední zdravotnické školy v Hradci Králové Alžběta Křížová se stala absolutní vítězkou prestižní soutěže krásy Miss OK.

Tři nejkrásnější. Miss OK se stala Alžběta Křížová (uprostřed). Jako I. vicemiss se umístila Anna Harbichová (vpravo), II. vicemiss se stala Veronika Horáková.Zdroj: Se svolením organizátorů Miss OKStalo se tak v Olomouci, kde se finálový večer konal. Galavečer stylizovaný do 20. let minulého století moderovala dvojice Eva Decastelo a Petr Šimek. „Finalistky soutěže krásy Miss OK dostaly poprvé v historii soutěží Miss otázky generované umělou inteligencí,“ zmínil ředitel soutěže Roman Štěpánek.

Kdy královna Alžběta téměř nejedla

V kuchyni hradu Windsor se po staletí vaří, griluje a peče pro anglickou královskou rodinu. Šéfkuchaři jednoho z největších kulinářských center světa nechali nahlédnout pod pokličku a prozradili hned několik zajímavostí. Proč královna Alžběta II. během hostin téměř nejedla a čím udivil její manžel, princ Philip, místní kuchařská esa?

kralovna Alzbeta II.Zdroj: Profimedia„Královna Alžběta milovala jídelní lístky ve francouzštině. Vždy jsem jí je posílal ke schválení. Pokud jsem se spletl v názvu, napsal něco špatně, hned se ozvala. Neuniklo jí nikdy nic,“ zavzpomínal královský šéfkuchař Mark Flanagan na bývalou nadřízenou.