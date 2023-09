Odstraňování chloupků se v péči o ženské tělo řadí na první příčky. Ať už se jedná o odstraňování chloupků v podpaží, holení nohou, či pubického ochlupení, jisté je, že chloupky jsou pro většinu žen nežádoucí. Někdy ale pravidelné holení vede k pálivé vyrážce, která vydrží i několik dní. Jak se zbavit svědění při holení, jak se mu vyhnout a jak správně holit nohy i intimní oblast? Jak si od vyrážky po holení ulevit a jak jí předejít?

Při holení je vhodné vždy nanést holicí krém a jemně odstraňovat chloupky ve směru růstu. | Foto: Shutterstock

Jak se zbavit nežádoucích chloupků pomocí kokosového oleje, mouky a vody najdete v tomto videu:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Co svědění po holení způsobuje

* Jak se holit bez podráždění

* Jak si správně holit nohy

* Třísla, intimní oblast, podpaží

* Jak zastavit svědění po holení

* Pomůže i sáček s čajem

Těm z vás, kteří už někdy vyrážku po holení měli, ji není potřeba dlouze představovat. Ostatní by ji však mohli zaměnit s obyčejným zapařením bez pochopení, co bolestivou rudou kůži způsobilo a donekonečna tak opakovat stejné chyby.

Vyrážka po holení, kterou poznáte podle silného svědění až pálení, zarudnutí a někdy i odlupování kůže, může potkat úplně každého, kdo si pravidelně odstraňuje chloupky na těle žiletkou. Pokud však máte citlivou pokožku, je u vás výskyt bolestivé vyrážky pravděpodobnější. Jak zarudnutí po holení předejít, jak ho léčit a jak si osvojit správnou techniku holení?

Co svědění po holení způsobuje

Svědivá vyrážka se může objevit na kterékoliv části těla, přičemž častěji se červená a podrážděná pokožka vyskytuje v oblastech, kde je kůže jemnější. „Typicky v oblasti podpaží či intimních partií. Způsobit ji může holení na sucho, příliš rychlé či časté holení, ale i tupá či rezavá čepel holicího strojku. Vyrážka se objeví několik minut po holení a obvykle trvá několik hodin až dní,“ vysvětluje specialista na zdravotnickou péči Cleveland Clinic.

To ale nejsou jediné důvody, proč kůže po holení někdy svědí až pálí. Na vině může být i několik dalších faktorů. „Podráždění může způsobovat i nedostatečné opláchnutí zbytků holicího krému, který může vést k suchosti, svědění, a následně i k zarudnutí. Oholené místo také netřete ručníkem, ale jen ho lehce osušte,“ vysvětluje specialista na ženskou krásu magazín Byrdie.

Další důvody, proč vás po holení může svědit pokožka

sprchování horkou vodou, která čerstvě oholenou pokožku vysušuje,

navštěvování chlorovaných bazénů po holení,

opalování a vystavování se slunečním paprskům těsně po holení,

nošení přiléhavého oblečení, které může dráždit oholenou pokožku,

nezastřihávání dlouhých chloupků před holením,

používání parfemovaných produktů či produktů s alkoholem.

Jak se holit bez podráždění

Jedním z nejdůležitějších kroků, jak předejít červené vyrážce, je osvojit si správnou techniku holení v konkrétních oblastech. Kůže na nohou je obecně mnohem méně citlivá než některá jiná místa, která si ženy pravidelně holí. Naopak oblast podpaží, třísel a genitálií patří mezi místa, která bývají podrážděná častěji. Pojďme se proto nyní podívat na to, jak si holit jednotlivé oblasti.

Jak si správně holit pubické ochlupení:

Zdroj: Youtube

Jak si správně holit nohy

Nejčastější příčinou, proč se vyrážka objevuje na nohou, je příliš rychlé nebo časté holení, holení ve špatném směru, přílišné tlačení, stará žiletka či holicí strojek, nebo přípravky na holení s agresivními látkami. Pravděpodobnost výskytu vyrážky však můžete snížit správnou technikou holení.

„Před holením chloupků na nohou se vyplatí dopřát si teplou koupel, při níž provedete peeling pomocí lufy, žínky nebo jemného tělového peelingu. Teplá voda rovněž chloupky změkčí, uvolní je a zabrání jejich zarůstání. Následně provádějte lehké tahy žiletkou ve směru růstu chloupků a vyvarujte se přílišnému napínání pokožky při holení. Poté aplikujte hydratační krém či opalovací krém v létě, ale ideálně se slunci několik hodin po holení vyhněte,“ radí magazín věnující se zdraví Healthline. Hlavně se ale nikdy neholte na sucho nebo ve chvíli, kdy je pokožka podrážděná.

Třísla, intimní oblasti, podpaží

A jak se holit tam dole? Intimní oblast od nás vyžaduje ještě opatrnější zacházení. Okolí třísel je obecně velice citlivým místem, u kterého může dojít k podráždění z mnoha důvodů. Třísla a intimní partie jsou náchylné k nadměrné vlhkosti a tření, což může vést k podráždění pokožky. Obzvlášť v teplém počasí. Ochlupení je navíc v těchto místech silnější, hrubší a vlnitější než většina chloupků na těle, což může vést i k jejich zarůstání. Především ale z důvodu rychlého růstu dochází k jejich častému holení, což může samo o sobě pokožku dráždit.

Existují však postupy, díky kterým lze podráždění do jisté míry zabránit. „To nejdůležitější, co by se mělo před holením pubického ochlupení udělat, je nechat chloupky trochu změknout v teplé lázni. Stačí pět minut a chlupy budou poddajnější, měkčí a bude méně pravděpodobné, že budou při holení tahat a následně povedou ke svědivé vyrážce,“ zdůrazňuje pro Byrdie dermatoložka Morgan Rabach.

Totéž prosazuje i zdravotní sestra Cinthia Cobb na webu Medical News Today: „Před samotným holením nechte pokožku nějakou dobu v teplé vodě, aby došlo ke změkčení pokožky i chloupků. Nůžkami následně zastřihněte dlouhé chloupky na co nejkratší délku. Naneste gel na holení. Jednou rukou pokožku přidržte, druhou rukou holte chloupky ve směru růstu. Když pokožku napnete, oholení bude sice hladší, ale velmi pravděpodobně povede k nepříjemnému podráždění. Po holení oblast opláchněte, osušte ručníkem do sucha a aplikujte hydratační krém bez parfémů.“



Jak zastavit svědění po holení

Pokud vás bolestivá vyrážka po holení aktuálně trápí, můžete si od ní do jisté míry pomoci a bolest alespoň zmírnit. „Při odstraňování chloupků na nohou můžete ihned po holení aplikovat chladivý obklad, který vede ke zmírnění podráždění. Ulevit si od bolesti můžete i vhodným zklidňujícím hydratačním krémem s obsahem aloe vera nebo bambuckého másla,“ radí medicínský web Medical News Today.

Pomůže i sáček s čajem

A co takhle babské rady? Pomoci totiž mohou i některé věci, které máte běžně doma. „Ke snížení zánětu kůže můžete použít i sáčky bílého čaje. Obsahují totiž kyselinu tříslovou, která působí protizánětlivě. Ujistěte se však před použitím, že jsou zcela vychlazené. Pro větší chladivý efekt je můžete nechat pár minut v lednici,“ radí také magazín Healthline.

Pomoci si však můžete naopak i teplem. Stačí aplikovat teplou vlhkou žínku, kterou přiložte na oblast, kde cítíte nepohodlí. A když do teplé vody přidáte i malé množství mořské soli, žínku v ní namočíte, vyždímáte a následně aplikujete na podrážděnou oblast, můžete urychlit proces hojení. Jak může mořská sůl léčit, jsme vás informovali i v tomto článku.