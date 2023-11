Dnes Jaroslava Šťastná ze západních Čech peče zhruba jen jeden dort měsíčně. V minulosti měla ale i životní etapu, kdy dorty pod jejíma rukama vznikaly daleko častěji. Nyní pracuje jako učitelka na plný úvazek, ale z fleku by se mohla živit právě i jako cukrářka. Její dorty vypadají opravdu originálně. Dokáže vyrobit nádherný dort prakticky na každé téma. A poradí vám, jak při pečení 3D dortů postupovat.

Jeden z krásných dortů Jaroslavy Šťastné. | Foto: Se svolením Jaroslavy Šťastné

Jak se tvoří dort Blesk McQueen:

Zdroj: Youtube

Po ukončení studia na vysoké škole, nevěděla, jak naloží s volným časem. Jaroslava Šťastná je totiž aktivním člověkem, ráda zkouší nové věci, tvoření, techniky a přijímá výzvy. A tak se nechala zlákat sousedkou, která vlastnila malý krámek na náměstí, aby zkusila nabídnout své výborné dorty.

Za léta praxe už svoje umění vyšperkovala k dokonalosti. „Naposledy jsem pekla dort pro syna ředitelky. Malému už peču 10 let. Je to můj stálý zákazník. Musela jsem pečení omezit v době, kdy náš mladší syn onemocněl a léčil se 8 měsíců mimo jiné také speciální dietou. Tehdy nebylo na nic jiného ani pomyšlení,“ říká Jaroslava Šťastná ze západních Čech.

Příprava dortu? Vždy na 100 procent

Má velkou rodinu a tak peče teď hlavně pro své příbuzné. „Tatínek byl z jedenácti dětí, takže mám moře sestřenic i bratranců, kteří mají děti. A už i ty děti mají své děti,” usmívá se.

Tereza Mašková o vyřazení ze StarDance: Mrzí mě to, ale mělo to tak být

„Někdy si musím dobře rozmyslet, kdy zakázku přijmu a kdy ne. Když mám prvňáčky, tak je pro mě září hodně náročné. Už jsem odmítla i svatební dort. Chci, aby výsledek byl jedinečný a přesně takový, jaký si ho novomanželé vysnili. Pokud vím, že tomu nemůžu dát 100 procent, tak do toho raději nejdu. I když mě to v koutku duše mrzí,“ povzdechla si učitelka prvního stupně základní školy.

Dorty skvěle vypadají, ale i chutnají

„Po jedné svatbě mi dokonce přišla nevěsta i s tatínkem za dort osobně poděkovat. Její otec mi tehdy řekl: ‚Když jsem váš dort viděl, tak jsem si říkal, že je nádherný, ale že nebude vůbec dobrý. A víte co? Byl výborný.‘ To víte, že mě to moc potěšilo. To je to, na čem si zakládám od začátku, aby dort nejen dobře vypadal, ale hlavně dobře chutnal,“ vzpomíná cukrářka.

Nevěsta prý poté byla na mateřské a začala také péct dorty. „Otevřela si nakonec i cukrářství a je v tom docela úspěšná. Mám radost, že jsem ji inspirovala a že se jí daří,“ usmívá se Jaroslava Šťastná.



Nahrává se anketa …

Inspirace na webech i sociálních sítích

Záliba v pečení se u ní projevila v době, kdy úspěšně ukončila vysokou školu. „Najednou jsem měla hodně času, a tak jsem přemýšlela, co budu dělat. Byla jsem totiž předtím v pořádném zápřahu, zvládala jsem práci a studium. A najednou jsem neměla, do čeho bych píchla,“ vzpomíná.

„Chvíli trvalo, než se mé pečení dostalo do povědomí, ale pak už to jelo. To byla motivace začít se v cukrařině i vzdělávat. Vyhledala jsem si různá videa, to víte, před 10 lety jsem Pinterest ještě neměla. Tehdy ale fungovala moc pěkná webová stránka, která se jmenovala Dorty od mámy,“ vysvětluje a dodává: „Tam si ženy navzájem ukazovaly své výtvory a předávaly rady. S některými z nich jsem si dokonce začala i dopisovat. Potom začal Facebook a stránky na sociální síti způsobily, že webovky začaly odumírat. Docela mě to mrzí, protože to byl můj archiv.“

Jeden z krásných dortů Jaroslavy Šťastné. V tomto případě určený pro náruživého rybáře.Zdroj: Se svolením Jaroslavy Šťastné

Jak vytvořit dort na míru

Vždy se při plánování dortu inspiruje konkrétním člověkem a snaží se mu udělat dort na míru. A dorty jsou to přímo umělecké. Jaroslava vytváří z marcipánu portréty, modeluje květiny, různé postavičky, ale i věci.

„Péct dorty je vlastně trošku sochařina. Čím lépe si vymodelujete z těsta a krému základ, tím lépe se poté dort potahuje a dotváří. Musím říct, že ze začátku jsem si vůbec nedovedla představit, jak potáhnu čtvercový dort. Kulatý jsem pochopila docela rychle, čtvercový jsem ale v rozích odkrajovala a lepila. Nebylo to hezké. A věřte, že i čtvercový korpus se dá potáhnout v kuse a vyhladit do hladka,“ usmívá se.

Cukrářka Slavíková: Zákusek za 150 Kč? Naprosto se s takovou cenou ztotožňuji

„Jindy je to více o modelování a malování. To sedím hodiny a hodiny a modeluji různé kytičky, pak je stínuji, maluji a slepuji. Mám dokonce i jedlý květinový pyl, aby květy vypadaly realisticky. Dnes je možné téměř vše, je velké množství dostupných komponentů, barev, hmot a surovin,“ vysvětluje cukrářka.

Nahé a dripp dorty

Pořád se učí ale i věci nové. „Je to pro mě výzva udělat něco, co jsem ještě nedělala. Ráda zkouším nové techniky. Zkusila jsem jedlou krajku, využila jsem možnosti tisku na jedlý papír nebo fondánový list. Zdokonalovala jsem se v modelování postav a v poslední době se snažím o stále oblíbenější ‚nahé dorty‘ nebo takzvané dripp dorty, kdy poleva stéká po stranách dortu. Ráda také pracuji s čokoládou, ale i ta má svá úskalí a práce s ní je někdy stresující,“ vypočítává jen některé z technik paní Jaroslava.

Lahodné svatomartinské rohlíčky, které zvládne každý: rychlé těsto ze 3 surovin

Pro některé děti už pekla dort více let po sobě. A říká, že je někdy obtížné vymyslet něco nového a originálního. Jiné dorty zase vzniknou spontánně. „Pro tchána své kolegyně na oslavu 50. narozenin jsem dělala dort se soudkem whisky Jack Daniel's a doutníkem. Ten je taky jedlý. Je to vlastně Hořická trubička potažená marcipánem. Jedlý je dokonce i ten ubrousek. Jediné, co je na fotografii pravé jsou etiketa doutníku, sklenička a popelník,“ popisuje jeden ze svých výtvorů.

Dorty jako UFO či tank

Upekla třeba také dort ve tvaru létajícího talíře a pro větší pobavení opatřila dort led diodami. „Dělala jsem ho pro tchýni souseda šprýmaře. Říkal, že je strašná ufoložka a že by chtěl vesmírný koráb. Tak jsem se ho zeptala, co by řekl tomu, kdyby ten létající talíř také svítil. Měla jsem zrovna čerstvou zkušenost z jiného dortu a tady mi to přišlo příhodné. Pamatuji si, jak byli nadšení, když poprvé dort uviděli. Nevím, jestli se pečou svítící dorty. Možná, že jsem byla první na světě,“ říká s nadsázkou.

Dort Jaroslavy Šťastné pro malého "vojáka".Zdroj: Se svolením Jaroslavy Šťastné

Pro malého fandu vojenské techniky svolila a upekla německý tank. „Když si pro něj přišli, tak jsem jim řekla, aby už za mnou s takovými nápady nechodili. Samozřejmě to bylo s úsměvem, protože jsem byla z výsledku opravdu nadšená, ale stálo mě to pár šedivých vlasů. Už předtím jsem pro něj dělala maskáčový dort s páskem nábojů a granáty. Ten měl také úspěch. Při podobných 3D dortech musí člověk počítat s tím, že pracuje s materiálem, který je měkký a vlivem teplot se jeho konzistence mění. Je potřeba tomu přizpůsobit postup práce a najít si různé vychytávky. Hlaveň tanku jsem musela vyztužit špejlí, ale ani tak nedržela a převoz dortu by byl komplikovaný. Musela jsem hlaveň podepřít. Ale myslím, že to na celkovém dojmu moc neubralo,“ uvádí učitelka.

Populární influencer a grafik TMBK: Výhrůžky neřeším, to bych se zbláznil

Některé dorty jsou podle ní hodně těžké a při převozu a odnosu dortu se docela nadře. „Nemám je jak zvážit, ale odhaduji, že některé mohou vážit více než 10 kg. A pokud se jedná o více než třípatrový dort, pak je v kuse nepřenosný. V takových případech ho vezu rozložený a složím ho až na místě.“

Záleží prý také na tom, čím dort naplníte. „Někdo miluje máslové krémy, ale teď jsou v módě odlehčené s ovocem. U nás v rodině nejvíce jede bílá čokoláda s mascarpone a malinami. Snažím se, aby každé patro bylo minimálně třikrát prokrojené. V jednom patře tak můžete mít i tři druhy krémů,“ říká.

Dorty pro každou příležitost

Když pro někoho peče dort, tak se klientů v první řadě ptá, pro kolik lidí by měl být a k jaké příležitosti. „Tím si ujasním, jak má být velký. Dále se musíme domluvit na tom, jaký chtějí korpus, jestli světlý, kakaový, ořechový, anebo z kokosového těsta a jaký tvar. Řešíme také, jaké si vyberou příchutě krémů. Nakonec se zajímám o to, co by na dortu mělo být a co by měl představovat, jaké má oslavenec zájmy nebo záliby, nebo co mu dělá radost. Už to mám vychytané. Rozhovor mi zabere zhruba 15 minut,“ vysvětluje, jak dostává zadání dortů.

Nasyslite si na zimu. Tipy, jak ušetřit a nasušit zásoby ovoce, zeleniny i hub

„Jednou po mně chtěli, abych vymodelovala prsa. Sice jsem to udělala, ale po svém. Byly nakonec z poloviny schované v korzetu. Nemám ráda, když jsou dorty vulgární. Kdyby po mně někdo chtěl něco, co se mi nebude líbit, odmítla bych,“ říká.

„Jsem typickým blížencem. Musím stále něco vymýšlet, dělat a vyrábět. Mám krásnou, ale také náročnou práci a pečení dortů je jedním z mých relaxů. A když zrovna nepeču, najdu si prostě něco jiného… Zahradničím, renovuju staré dveře, maluji obrazy, z ruliček od toaletního papíru vyrábím dekorace, nebo jen tak u televize háčkuji. A do toho taky něco upeču,“ směje se.