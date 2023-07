Deník od září spouští seriál o unikátních ženách tří generací. V něm bude přinášet třígenerační příběhy zajímavých ženských hrdinek. Hledáme babičku, maminku a dceru s pozoruhodnými životními příběhy, které spojuje buď pevné rodinné pouto, místo, kde po generace žijí, společné povolání či stejný koníček. Nebo zkráka pořádně zajímavý, propletený a nevšední osud.

Hledáme babičku, maminku a dceru. | Foto: Shutterstock

Znáte takové ženy? Chtěly by si vyzkoušet, jaké to je, stát se hrdinkami reportáže?

Dejte nám prosím vědět na email serialzeny@denik.cz. Napište nám pár vět o každé z nich, v čem jsou výjimečné a co je spojuje. Zanechte nám na ně kontakt.

Děkujeme za spolupráci na vznikajícím seriálu!



Váš Deník