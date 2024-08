Radost, vtip, energii, ublíženost, pesimismus. Co vaše znamení přináší do společnosti ostatních lidí?

Kristýna Černá dnes 19:00

Znáte to: s příchodem každého člověka do místnosti se něco změní. S někým pramálo, někdo okamžitě zamíchá kartami a promění náladu i naladění ostatních: příjemně, nebo také ne. A pak jsou ti, kteří jsou tak trochu na zabití, ale ostatní z nich prostě nemůžou spustit oči. A zamilují se! Každé z astrologických znamení má svoji auru, kterou vyzařuje do okolí: Býci uklidňují, Ryby budí soucit a kolem Štírů odjakživa panuje erotické dusno. Jak jste na tom vy?