Energie beranů potřebuje hlavně prostor. Terasa je to první, co je na novém bytě zajímá - musí mít výhled a výběh. Zbytek jsou pro ně jen detaily. Uvnitř si pak berani vyrobí ten svůj pověstný organizovaný chaos, protože nějaké úhledné komínky triček a zorganizované šuplíky jsou hluboko pod jejich úroveň.

Bydlení je pro býky synonymem dlouhodobé jistoty a domova pro rodinu. A to dokonce i v případě, že ještě rodinu nemají. Při zařizování býky všechny ty kanárkově žluté kuchyně a 3D tapety nechávají naprosto chladnými. Vždycky volí kvalitu - pořádné dřevo a dlažbu s doživotní zárukou. Nutné změny intenzivně protrpí.

Život a fantazie blíženců se odehrávají venku, bydlení je pro ně jen praktická záležitost - místo, kam se často chodí jenom vyspat a zahojit rány. Věci, které blíženci mají rádi, potřebují mít stále na očích: velká otevřená knihovna a sbírka starých desek jsou jejich nejoblíbenější a možná jediné dekorace.

Domov je pro raky svatyně, úkryt před světem, království. Do bydlení a jeho neustálého hýčkání tak investují průběžně spoustu času, peněz a kreativity. Víc než prostor a dobrá adresa raky zajímá atmosféra: vzrušují je polozbořené domky v úzkých uličkách a tajemné vily na samotě. Zároveň ale milují pořádek a řád až do té míry, že jejich pořádkumilovnost může zbytek rodiny vnímat jako teror.

Lvi musí ve všech interiérových studiích milovat! Praktičnost je pro lvi téměř sprosté slovo: chtějí kuchyňskou linku ve vysokém lesku, velké obrazy, impozantní vodovodní baterie a záplavu barev, kam oko dohlédne. Návštěva, která neprojeví dost úžasu, uhranutí a hlasitého nadšení, u nich příště bude zvonit marně.

U Panen si návštěvy musí dávat pozor a měly by jen tak opatrně našlapovat. Doma u panen by se totiž dalo jíst ze země. Domov je pro ně synonymem čistoty hraničící se sterilností. Nesnáší lapače prachu a neustlané postele a upřímně - nemají rády návštěvy. Zpravidla po nich přece zůstanou zpřeházené polštáře na gauči a bláto v předsíni a to panny dokáže vytočit k nepříčetnosti. I kdyby to spáchala jejich stará matka jednou za měsíc.

Váhy se cítí dobře tam, kde je nic neruší. Podvědomě touží po harmonii a klidu, ve kterém se jim bude dobře přemýšlet, filozofovat a snít. Hudba u nich doma hraje tiše, rostliny jsou obří a barvy tlumené. Lidé se u vah cítí příjemně a ony umí pochvalu ocenit.

Dům štíra už na fotkách ze všech možných úhlů viděli jejich sledující na facebooku stokrát a ještě stokrát je uvidí. Dům je pro štíry jejich pýcha. Oni prostě na předměstí s výhledem na železniční depo bydlet nebudou, tečka. Pravda je, že si to mohou dovolit. Peníze umí vydělat a investice do pořádného bydlení jim činí radost.

Otevřené lofty a minimalismus jsou na světě právě pro střelce! Někdo rád věci hromadí, střelcům činí radost zbavovat se jich. Seznam zbytečností je pro střelce velmi dlouhý. Bohužel tam patří i povalující se hračky jejich dětí, které si ovšem potomci umí ubránit vlastním tělem. Střelci milují čisté, světlé a poloprázdné interiéry s velkolepým výhledem.

Kozoroh zpravidla bydlí v domečku. Pokud je jeho osudem paneláková králíkárna, každý den o vlastním domě sní. Měl by v něm komodu po prababičce, sporák by nikdy nevychladl a na zahradě by měl více zeleniny než květin. Pokud je kozorohům domek se zahradou dopřán, těší je, že když sklidí ze záhonů a naplní spíž. Kozorohů už se zima ani neptá, co dělali v létě. U nich je dobře a útulno - pro lidi i pro zvířata!

Vodnářův ideální příbytek je ten, který obývají sami. Ze všech znamení právě vodnář nejhůř snáší vpád jiného stvoření do svého světa. Vlastně nevidí důvod, proč by doma měli mít cokoliv dalšího kromě super sound systému, chytré televize a nejlepšího kávovaru na trhu. Uklízení je pro ně ztráta času, pravděpodobně to za ně dělá někdo jiný…

Cokoliv si Ryby pustí do bytu, musí si nejdřív osahat. Všechny ty lepivé plasty a škrábavé polštáře jim do domácnosti nesmí, i kdyby si v nich liboval celý svět. Ryby milují pohodlí, velkou postel, kožešiny, svíčky, květiny, spoustu suvenýrů z cest a taky fotky v rámečcích. Našly by se tam i staré lásky - ryby jsou velmi sentimentální.