Nakažlivá energie. Tam, kde ostatní ztrácejí sílu, vy ji nacházíte. Jste nezničitelní a nezastavitelní i za cenu sebezničení. Jste tažní koně a první psi ve spřežení. Skvělá vlastnost v týmu, doma občas k nesnesení. Nejste trenér svých nejbližších - mějte trochu pochopení. (Ve znamení Berana se narodila Lucie Bílá.)

Spolehlivost. Podání ruky je pro vás svaté. Ani z nepsaných a nepodepsaných slibů vás nikdy nenapadlo uniknout - je to věc vaší cti. V krizích a těžkých časech to býváte vy, kdo na sebe vezme i starosti druhých. Nepřehánějte to, občas vás někdo zkusí jenom využít. (Ve znamení Býka se narodil herec Jack Nicholson.)

Lehkost. Kdykoliv se zjevíte ve společnosti, ostatní pookřejí. S vámi vždy přijde optimismus, lehkost, fantazie, jakási zářivost. Škarohlídy i ustěžované tetky spolehlivě nakazíte svojí variantou žití - aspoň na chvíli. Pravda, máte i druhou tvář, ale s tou se venku neukazujete. (Ve znamení Blíženců se narodila herečka Eliška Balzerová.)

Empatie. To, k čemu ostatní docházejí dlouhou cestou, vy často víte na první dobrou. Cítíte skrytá nebezpečí i hluboká tajemství. Je to někdy trochu vyčerpávající - nevnucujte svoje předtuchy ostatním, neocení to a ještě z vás mají legraci. Jenom vy víte, že na vaše slova stejně dojde. (Ve znamení Raka se narodil Karel Gott.)

Týmový duch. Vás potřebuje každý fotbalový tým - a je jedno, jestli na hřišti nebo v kotli. Nikdy nikam nepřijdete nepozorováni: zpravidla na vás ulpí zraky přítomných, aby se posléze a rádi nechali strhnout vaší oslnivou energií. Na rozdíl od Beranů ovšem zbytek světa nešikanujete. Vám stačí potlesk na otevřené scéně. (Ve znamení Lva se narodil herec Bolek Polívka.)

Pečlivost. Milujete excelové tabulky, rozvrhy hodin na dveřích ledničky a sdílené kalendáře. Milujte řád. Vaše představa pekla je chaos, nespárované ponožky a lidé, kteří bez mrknutí oka přicházejí na schůzku s dvouminutovým zpožděním. Jste dokonalí účetní a vaše bývalé manželky (a manželé) jsou šťastní lidé. (Ve znamení Panny se narodil herec Richard Gere.)

Klid. A vlastně vás ani nestojí moc přemáhání. Vy si žijete ve svém světě a emoce druhých po vás jenom tak lehce sklouznou. Umíte správnými slovy ve správnou chvíli uklidnit rozhádanou rodinu i rozcapené děti. Velké vášně s vámi necloumají, jste prostě klidný maják. (Ve znamení Vah se narodil zpěvák Sting.)

Pevní jako skála. Ke svým postojům a rozhodnutím se dopracováváte poctivým a poměrně dlouhým procesem, ale pak přes ně nejede vlak. Jste to vy, kdo umí dát rodině, dětem i svému týmu užitečný řád. Názory druhých vás nezajímají a všem rebelům uštědříte bolestivé žihadlo, i když je ve skrytu duše nesmírně a vzrušivě obdivujete - na rozdíl od těch, kteří se vašemu řádu podvolí. (Ve znamení Štíra se narodil herec Leonardo di Caprio.)

Odvaha. Jste svobodomyslní, otevření všemu novému, nadšení pro každé dobrodružství. Odtud pramení vaše odvaha: není skály, ze které byste se báli skočit. Jste velmi inspirativní pro své okolí. Lidé, kteří vás nudí nebo svazují, opouštíte a neohlížíte se. Svět je přece velký a neprobádaný. (Ve znamení Střelce se narodil režisér Woody Allen.)

S nohama na zemi. Pevný bod uprostřed rodiny býváte zpravidla vy - tak nějak přirozeně. Na rozdíl od Štírů ovšem nestanovujete pravidla, dokonce je bezbolestně umíte přijmout od ostatních. Snění moc nedáte, ale o to víc fungujete v přítomnosti, v praktických věcech, a navíc poměrně tiše. Pokud na tři týdny odjedete do lázní, není vyloučeno, že zbytek rodiny pojde hlady ve špíně a svrabu. (Ve znamení Kozoroha se narodila britská princezna Catherine.)

Nová řešení. Ne nadarmo se o Vodnářích říká, že jediné zákony, které dodržují, jsou ty, které sami vymysleli. Vodnáři snídají šampaňské a na procházku chodí v dešti. Jsou to značkovači nových turistických cest a objevitelé nových chutí. Jsou inspirativní, lidé bývají Vodnáři fascinováni nebo je naopak nenávidí: pro jejich nečitelnost a výrazné vyčnívání z davu. Za svoji výjimečnost často platí samotou. (Ve znamení Vodnáře se narodil astronom, filosof a fyzik Galileo Galilei.)

Zázemí. Ryby jsou mimořádně citlivé a zranitelné, a taky si všechno berou velmi osobně. Život pro ně není jednoduchý. Jednu věc ovšem umí virtuózně: nepáchat na druhých to, co jim samotným ubližuje. Pokud se potřebujete vyplakat, pofoukat rány a neposlouchat při tom banální rady do života, běžte za Rybou. Zůstane to mezi vámi. (Ve znamení Ryb se narodil hudební skladatel Antonio Vivaldi.)