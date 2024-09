close info Zdroj: Deník zoom_in

Beran si v jídelníčku musí hlídat bílkoviny: bez nich je podvyživený a bez energie. Je aktivní, energický, u sportu jede na výkon a udržet ho na jednom místě je nadlidský úkon. Trpělivost je jeho slabou stránkou. Odtud plynou i dietní doporučení pro Berana: ve stravě se příliš neomezujte, zejména pokud jde o tvaroh, maso a luštěniny. Spíš přidejte na pohybu, zejména tom vytrvalostním. Zhubnete a ještě se vám to bude líbit.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Rozhodnutí typu Za měsíc osm kilo dole není nic pro vás. Jste rozvážní a trpěliví, potřebujete svůj čas. I při dietním jídelníčku si hlídejte dostatek zakysaných mléčných výrobků a celozrnných potravin, které udrží vaše zažívání v pohodě - stres se na vás totiž projevuje špatným trávením, a dieta pro vás stresující rozhodně je. Ideální pohyb pro vás je vytrvalostní běh a jóga.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Jak má zhubnout Blíženec, který jídlo a hlavně nové chutě miluje? Váš problém je nepravidelnost, která může za občasné přibírání na váze. Sice se vám to nebude líbit, ale zkuste pát týdnů pravidelně ve stejný čas snídat, obědvat i lehce večeřet. Tělo se uklidní a přestane ukládat na horší časy. O pohyb při své společenské povaze máte vystaráno: jste rodilí tanečníci, tak si to dopřejte plnými doušky.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Vám se do hubnutí nebude chtít, o tom žádná. Rádi vaříte i jíte - co s tím? V první řadě omezte sůl. Pár dní neslané diety vás zbaví vody, kterou vaše tělo tak rádo zadržuje. Zbytek zkuste shodit keto dietou. Vaše tělo na ni zřejmě zareaguje skvěle a ještě si pochutnáte. Ke sportu vás nenabádáme, bylo by to zbytečné.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Lev jí dobře, ba přímo vybraně, rád - a někdy opravdu hodně. Hladovka nebo dvouměsíční popíjení smoothie a zeleninových šťáv, případně cokoliv podobně drastického, by vás mohlo připravit o radost ze života. Nechte si maso a brambory dejte ostatním. Tuky vám kila nepřidávají, hlídejte si přílohy a zapomeňte alespoň na pár týdnů na dezerty. Pohybu máte dost.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Chcete z hubnutí udělat vědu? Udělejte. Nechte si spočítat svoje BMI a spotřebu energie bazálního metabolismu a nechte si vzít krev. Zaplaťte si u nutričního specialisty dietní plán na míru. Pořiďte si chytré hodinky a nesundávejte je z ruky při cvičení ani při chůzi. Jinak než složitě a přísně vědecky vás to stejně bavit nebude.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Jednostranné diety typu tři grapefruity denně dva měsíce po sobě vás zahubí. Jste vášniví ochutnávači, milovníci nových a exotických chutí. Pokud opravdu potřebuje shodit kilo dvě tři, udělejte si z diety zážitek. Objevte třeba japonské zeleninové sushi, marinované tofu, černou rýži nebo cizokrajné ovoce.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Štír považuje jídlo za jednu z mnoha svých vášní - pokud se bude omezovat, hrozí mu víc než u jiných znamení nechvalně známý jo-jo efekt. Už kvůli zdraví všem Štírům prospěje vyřadit z jídelníčku těžká a tučná jídla, která sice milují, ale pak jim brání v pohybu. Ano - pohyb, hodně pohybu je cesta.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Střelci jsou živelní a tak nedisciplinovaní! Tři dny si nevzpomenou na jídlo a pak v noci stojí u otevřené ledničky, dokud tam něco je, i kdyby to měly být zítřejší svačiny pro děti do školy. Střelcům prospěje trochu řádu ve stravování, a jako jedno z mála znamení v případě nutnosti absolvují i některou z těch jednotvárných diet typu pět nápojů z prášku denně - a nic víc.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Kozorohové jsou disciplinovaní a cílevědomí, nemají problém pustit se do diety a dosáhnout cíle. Bez větších potíží se taky smíří s menšími porcemi. Co ovšem snášejí trochu hůře, je vyškrtnutí tolik oblíbené večerní sklenky červeného, které do diety nepatří. Zkuste se místo popíjení vydat na dlouhou večerní procházku, třeba vám zachutná víc než merlot.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Potrpíte si na to, abyste dobře vypadali, takže pokud jste si z all inclusive dovolené přivezli pár kilo navíc, ze dne na den zahájíte dietu - vy už víte, jak na to. Problém je, že omezování jakéhokoliv druhu vás umí vytočit doběla, takže budete drštít síru do širokého okolí. Najděte si sport, který vám od té zběsilosti pomůže. Box nebo trénink na maraton by mohlo být to pravé.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Ryby nejvíc ze všech znamení trpí různými alergiemi a potravinovou intolerancí. Jejich citlivé zažívání taky nepříjemně reaguje na nepravidelné stravování a nedostatečný pitný režim. Ryby se dají dohromady a případně úspěšně zhubnou, pokud svému tělu dopřejí pravidelné lehké jídlo, probiotika, minimum soli a každodenní pití diuretických a antioxidačních čajů. Jejich cestou je trvalá střídmost a jemnost.