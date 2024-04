Duben už definitivně bude patřit jaru. Jarní únava ustoupí přípravám na teplejší období a plánování letních dovolených. Mnozí chronicky nemocní mohou počítat se zlepšením zdravotního stavu, zahrádkáři by si naopak měli dávat pozor na problémy se zády, jelikož v dubnu bývají obvykle hodně aktivní. Alergici vítají jaro s menší radostí, letos je pyly obzvlášť potrápí. Podívejte se na speciální zdravotní horoskop pro všechna znamení pro následující týdny.

Vy Berani, hlavně ženy, jste měly i letos v zimě tendenci obrazně řečeno prorážet hlavou zeď a proto víte, proč vás méně či více častěji ta hlava bolívá. V dubnu se u většiny bolesti zmírní na minimum, nebo úplně vymizí, v březnu jste totiž už stihly jarní úklid, čímž jste se zbavily jednoho stresoru.

Pro Býky bohužel jaro nebude až takovým hitem, jelikož se jejich alergie zhorší s první jarní zelení. Naštěstí jsou už mnozí připravení a mají po ruce všechny možné medikamenty. Přesto se neschovávejte doma před sluncem, vitamín D potřebujete i vy. Pohráváte si s myšlenkou na jarní detox, který by vám zároveň dopomohl i k hubnutí. Pusťte se směle do toho, jděte za odborníkem nebo si najděte něco vhodného pro vás na internetu.

Blížencům se letos v zimě vesměs obávané infekce dýchacích cest vyhnuly a mohou si vydechnout i v dubnu. Díky udržování aktivních vztahů a spoustě přátel chodíte často kolektivně do přírody. Pohyb a teď už i otužování je vaší druhou přirozeností, proto se ataků bacilů nemusíte bát. Váš organismus je na ně připraven.

Lidem narozeným ve znamení Raka často jejich přecitlivělost způsobuje problémy se žaludkem z psychického vypětí a stresu. Kompenzujete to samaritánskou snahou pomoci druhým, která vás ale také někdy stresuje. Dejte si v dubnu trochu pohov, dopřejte si meditační cvičení i kulturní hudební či sportovní zážitek. Nebudete litovat.

Pracovní vytížení i zimní období se na Lvech tuto zimu podepsalo se vším všudy a vy nutně potřebujete trošku zpomalit a vydechnout. Setkávejte se v dubnu více s přáteli, vyjděte častěji na čerstvý vzduch a nezůstávejte na pracovišti i po pracovní době. Pokud máte problémy se srdcem, zkuste snížit či vysadit kofein.

Panny, především ženy, váš sklon k perfekcionismu z některých z vás už před Velikonocemi udělal klubíčko nervů a tak potřebujete alespoň na chvíli vypnout. Jděte na procházku anebo si zaběhat. V dubnu už tolik nebudete podléhat stresu, jelikož se necháte unést radostí z teplých slunečních paprsků.

Váhám ledviny letos v zimě daly zabrat, takže jaro přivítaly s otevřenou náručí. Přesto i teď ještě může číhat zrádné počasí a je nutno být opatrný. A předcházet problémům s ledvinami se dá nejlépe pitím dostatečného množství vody, omezením alkoholu nejen o svátcích. Suchý únor sice už dávno skončil, ale to neznamená, že notně musíte zase začít popíjet.

Štíři jsou na jedné straně hrdí, že zvládají všechno, co je potřeba, na straně druhé je to už jaksi zmáhá spolu s jarní únavou, na kterou nepomáhá už ani kofein. Cítí se poněkud zdravotně indisponovaní, čím malinko trpí i partner. Duben je ideálním měsícem pro řešení vašich zdravotních krizí i přepracovanosti.

Bezstarostnost Střelců je sice chrání před stresem, napomáhá ale požitkářství a vzniku nadváhy a civilizačních onemocnění. Především Střelci středního věku by si měli dávat pozor na to, co jedí a především kolik. Užívání prášků je sice jednoduchým řešením, ale nese s sebou jistá rizika. Chce to více pobytu venku, k čemuž je duben jako stvořen.

I když Kozorohy jejich práce baví, tentokrát by byli někteří radši více doma s rodinou. Jiní bojují s pocitem od všeho alespoň na chvíli utéct a jít někam hodně daleko na dovolenou. Není to nereálná vize, možností vypravit se kdekoli je teď v době internetu bezpočet. Jediné, co vám v tom brání, je jakýsi iracionální pocit zodpovědnosti. Tak asi v dubnu hezky sedněte k rodinnému stolu a naplánujte dovolenou.

Nekonformnost Vodnářů je často láká k experimentům se životním stylem a péčí o své zdraví. Ale měli byste myslet na to, že i v nekonvenčním přístupu je důležitá rovnováha. Hledejte způsoby, jak se cítit lépe, které vám vyhovují a jsou pro vás příjemné. Kdy jindy než v dubnu?

Vysoká empatie Ryb může motivovat k tomu, aby se staraly o zdraví svých blízkých, ale neměly by zapomenout i na sebe. Nezanedbávejte své vlastní potřeby a buďte k sobě shovívaví a pamatujte, že jste stejně důležití, jako všichni ostatní.