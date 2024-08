Léto sice (skoro) všichni milujeme, ale to ideální, nejlepší a vysněné vypadá pro každého jinak. Někdo se celý rok těší na náročné túry, někdo nemůže dospat, až bude vařit pro celou širokou rodinu. Berani svůj protějšek utahají k smrti a Lvice budou potřebovat velký kufr. Co říkají hvězdy o vašem nejlepším létě?

close info Zdroj: Deník zoom_in

Pohyb, pohyb, pohyb. Potřebujete se přemísťovat a na místě se zase hýbat: chodit, objevovat, trochu sportovat. Polehávání na pláži, nedejbože nuda vás vskutku děsí. Ovšem zkuste se zeptat partnera, co by se líbilo jemu - aby vás příští rok raději nenechal jet na dovolenou samotné.

Vaše prázdninové plány vždy nějak souvisejí s rodinou: buď trváte na tom, že alespoň týden v roce musíte strávit všichni společně i s dospělými dětmi, nebo trávíte prázdniny návštěvami příbuzných. Je vám lépe v horách než u vody a se sestřinými dětmi než na nějakém sólo eurovíkendu. Trocha samoty by vám nezaškodila - třeba zjistíte, že teprve o samotě si pořádně odpočinete!

Cestování je jedna z nejmilejších součástí vašeho života, léto a prázdniny nevyjímaje. Milujete nepoznané, takže se na stejná místa zpravidla nevracíte. Bez sportu se o dovolené v klidu obejdete - máte rádi dobrou společnost, takže si raději dáte dobré víno a filozofujete o životě. A nevadí vám ani přelidněný kemp.

Vaše prázdninové heslo zní K vodě! Jste vodní znamení a voda vás láká, ale na rozdíl od Ryb v ní nemusíte trávit moc času: stačí pohled ze břehu. Ať vás ani nenapadne zase kývnout na vaření pro celou rodinu na chalupě! Sice se to od vás opět očekává, ale nechte to tentokrát na někom jiném a starejte se o sebe.

Milí Lvi, vaše barevné sny vypadají následovně: červený kabriolet, vlasy vlající ve větru a kufr plný oslnivých oblečků do plážového baru. Vy jste totiž baroví povaleči a nesmírně vám to sluší. Sport? Pouze v případě, že v něm vynikáte. Jinak jste schopni týden předstírat podvrtnutý kotník.

Vy už máte rok dopředu podrobný plán rodinné dovolené, že ano? Víte přesně, kam vyrazíte, dokonce víte přesně, co budete každý den a každou hodinu dělat - bez ohledu na aktuální situaci, počasí a náladu v týmu. Kdyby s vámi po dovolené náhodou nikdo z rodiny nemluvil, bude to tím vaším lpěním na plánech. Uvolněte se, udělá vám to dobře.

Upřímně - ocenili byste nějaký čas jen sami se sebou. Dost pracujete a vaše psychika bývá unavenější než tělo. Pokud se doma vaše přání nesetká s pochopením, aspoň se nenuťte do výkonů jako po zbytek roku: procházka je pro vás lepší než adrenalinová túra.

Vy přesně víte, co znamená aktivní odpočinek. Máte přesný seznam aktivit, které chcete vyzkoušet, a také přesný seznam míst, kam chcete vyrazit. Jste takzvaný odškrtávač položek. Užijte si to, ale ať vás nenapadne nutit svůj protějšek k naplňování vašich vlastních plánů - třeba má jiné.

Střelci jsou improvizátoři - dovolenou nevyjímaje. Smrt si představují jako půl roku předem naplánovaný týden v hotelu s all inclusive a plážovými lehátky v pěti řadách. Střelci chtějí z hodiny na hodinu vyrazit stopem kamsi a zůstat v prvním hotýlku, který je zaujme. Pokud je Střelec váš partner, nechte se unést tou lehkostí - je velká šance, že se vám to zalíbí.

Kozoroh si prázdniny představuje jako klid - a vůbec pro něj nemusí jezdit nebo letět daleko. Kozoroh mívá radost ze zvelebování svého domova a rodinných vazeb. Cestování a pohybu se sice nebrání, ale pokud koupelna potřebuje nový obklad nebo vnoučata nemá kdo hlídat, z domova ho nedostanete ani na Madagaskar zadarmo.

Fascinuje vás voda ve všech podobách - její blízkost vám dopřává klid a atmosféru, ve které se vám dobře přemýšlí i relaxuje. Ideální pro vás je okružní plavba Středozemním mořem nebo vodácký výlet. Pokud své touhy nenaplníte a vyrazíte někam na chalupu kilometr od rybníka nebo nedejbože na poznávací týden rozpáleným Madridem, budete trpět.

O velkou prázdninovou společnost ani o nabitý program nestojíte. Navíc nejste soutěživí, takže nějaké táborové a sportovní hrátky vás nechávají naprosto chladnými. Vezměte svého nejmilejšího a vyrazte na nějaký malý tichý ostrov v Egejském moři. Ten romantik ve vás tam pookřeje, věřte tomu!