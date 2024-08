Někdo se cítí ve sportovním oblečení jako ryba ve vodě a pro někoho je elegance od hlavy k patě jako stvořená. Vkus a styl má co dělat i se znamením zvěrokruhu, které nám osud dal do vínku. Zatímco citlivé a uzavřené Ryby inklinují k jemným barvám a chtějí být nenápadné, Štíři si v oblékání potrpí na vyzývavost a stojí o reakce okolí. A co sluší vám?

Vaše heslo zní Hlavně pohodlně! Neznamená to ovšem, že byste milovali tepláky. Energie, která z váš srší v podstatě od rána do večera, si žádá komfortní střihy a kvalitní materiály. Jak vás někde něco škrtí či omezuje, nemáte problém s tím vyrazit k popelnicím, i kdyby to stálo majlant.

Milí Býci! Tohle není vaše téma. Vlastně vůbec nechápete, jak někdo může vést dlouhé debaty o oblékání. Býk je praktický tvor, který si každou koupi dvakrát rozmyslí. Pokud znáte někoho, kdo má jen jedinou kabelku ke všemu a syslí si stará trička takzvaně na doma, je to Býk nebo Býčice.

Vám sluší všechno a vy to dobře víte. Nikdo nemá takovou lehkost vypadat dobře v pohorkách i ve velké večerní, jako právě Blíženci. Vaše pověstná náladovost a proměnlivost je na první pohled zřejmá i při pohledu do vašeho šatníku: vypadá jako pro pět různých lidí.

Jednoduchost, jemné barvy a kvalita na prvním místě. Tak by se dal shrnout šatník Raků a Račic, kteří jsou schopni na rozdíl od ostatních mít ve skříni jednu věc v pěti identických exemplářích. Pokud milují bílé košile nebo hnědé žabky, pořídí si jich hned několik. Svým oblíbeným kouskům jsou věrní.

Všechny horké trendy a módní výstřelky míří právě na vás! První víte, co žádá nová sezona a chcete to mít. Nějaké loňské hadry vás nezajímají - ovšem nevyhazujete je. Laskavě obdarujete přátele a příbuzné, ať to donosí. Váš osud je oslňovat, což se vám skvěle daří.

Fantazie je pro vás ztráta času - přinejmenším v módě. Je vám proti srsti investovat myšlenky a peníze do něčeho tak povrchního, jako je oblečení - to má být podle vás jen čisté a úhledné. Sice byste to nahlas nejspíš nepřiznali, ale marniví a vystajlovaní lidé ve vás budí pohrdání.

Na první pohled vypadáte nenápadně - to vám koneckonců vyhovuje. Bližší ohledání ovšem prozradí, že vaše nenápadné kousky jsou velmi vybrané a často také ušité na míru. Vy se oblékáte kvůli sobě - reakce okolí vás nezajímají a vlastně nikdy vás nenapadlo o nich přemýšlet.

Tohle bývá vždycky zážitek! Speciálně ženy narozené ve znamení Štíra jsou rozené femme fatale. Oblékají se pro druhé a potřebují vidět reakce. Nikdo se jim nevyrovná ve schopnosti vynést extravagantní večerní šaty nebo dechberoucí model z černé kůže.

Vaše svobodomyslnost a vnitřní neklid a neustálý pohyb limitují váš šatník: váš styl je nedbalá elegance. Nikomu tak nesluší zmačkaná lněná košile a loňské šortky jako právě vám! Býváte nepřítomní duchem, takže malé oděvní nehody jsou váš denní chleba. Utržený knoflík nebo flíček od kávy vás nerozhází jednoduše proto, že si toho nevšimnete.

Kozorozi, vy jste prostě solidní! Volíte stokrát osvědčené střihy a modely a novinky si sice pouštíte k tělu, ale velmi pomalu a rozvážně. Nechcete nikoho šokovat a pozornost okolí vám nedělá úplně dobře. Ovšem na jiných umíte originalitu bez jakékoliv závisti velmi ocenit.

Vy máte tiché vnitřní kouzlo a dobře znáte svoji cenu: koneckonců za sebe utrácíte nejraději. Prvoplánová nápadnost a extravagance jsou pod vaši úroveň. Váš styl zpravidla ocení znalci: vaše nenápadné boty bývají strašlivě drahé, váš náhrdelník je umělecké dílo a spíte v ponožkách z čistého kašmíru.

Vyrazit do ulic v kožené minisukni, flitrované podprsence nebo obleku s tygřím vzorem? I kdyby vás to napadlo, nikdy to nedělejte: jeden křivý pohled by vás zranil na dlouhé týdny a stejně byste se neklidně ošívali. Jemné barvy, trocha romantiky a nenápadné šperky - to jste vy.