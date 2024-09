Nemůžete se před víkendem dočkat, až se zahrabete do polštářů se psem, nebo nedočkavě leštíte pohorky? Každé astrologické znamení dobíjí baterky jinak: někdo potřebuje fyzickou námahu, aby se znovu cítil dobře, někoho potěší jen nečekané dobrodružství a jiný musí nakrmit a zaměstnat svoji kreativní duši, aby znovu nabral sil. Co říká horoskop o ideálním odpočinku právě pro vás?

Ne že byste si občas nedopřáli pyžamový víkend, když si o to tělo nebo počasí řekne, ale pak si to většinou vyčítáte. Ideální odpočinek je pro vás aktivita: sport, práce na zahradě nebo klidně i resty z práce, vám to nevadí. Co ovšem vadí, jsou vaše sklony k organizování volného času ostatním. Ne všichni jsou na to zvědaví.

Pro vás je ideální spojit příjemné s užitečným. Jste praktický člověk a vyhovuje vám vyrazit na procházku nebo výšlap a udělat něco pro svoji kondici, sklidit zahradu a udělat zásoby na zimu nebo vzít vnoučata do zoo. Těší vás být užitečnými a takový relax vám udělá dobře na těle i na duši.

Jak kdy, milí Blíženci. Milujete společnost a společné akce s širokou rodinou nebo přáteli. A přátelé a rodina milují čas strávený s vámi: jste zábavní a milí společníci. Někdy ovšem přijde čas zalézt si do kouta a setřást myšlenky. Kdo vás zná, dopřeje vám to občasné morousování, protože už příští víkend budete zase organizovat grilování pro dvacet hostů.

Vy jste líní jako staré kočky. Sport je pro vás jen zbytečné pocení a pro jistotu nemáte ani žádné sportovní oblečení, kdyby vás náhodou někdo přemlouval k návštěvě posilovny. Váš relax je plný měkkých polštářů, pěny ve vaně, starých filmů, knížek nebo vysedávání na kavárenských zahrádkách. A umíte si to užít, ale - netloustnete náhodou?.

Chcete vždy to nejlepší, a výjimkou není ani váš odpočinkový čas. Samota je pro vás něco jako trest. Vy potřebujete ten nejlepší wellness, nejlepší horský hotýlek nebo nejlepší restauraci ve městě. Kvalitu umíte ocenit - a pochvalu za správný výběr ještě víc. Nabrousíte si pěkně drápky a je vám zase dobře.

Vy nad svým volným časem příliš nepřemýšlíte. Nějaké speciální cestovatelské nebo zážitkové touhy nemáte a moc je nechápete ani u ostatních. Vaším zdrojem dobré nálady může být klidně i víkendové gruntování - jste ten typ, co se při pohledu na vlastnoručně vyleštěná okna spokojeně usmívá. Kdybyste se občas trochu odvázali, možná byste se usmívali mnohem víc a mnohem častěji.

Máte rádi svůj klid - byť ve společnosti. Na hlasitou plážovou party vás dostali jenom jedinkrát v životě, a kdyby bylo na vás, vaše návštěvy by si klidně mohly odpustit všechny ty uřvané děti, které k vám neváhají přivést. Vaše klíčové slovo je harmonie. Těší vás cestovat do klidných letovisek, ochutnávat dobré jídlo a víno a taky zvelebovat svoje domovské útočistě.

Máte v sobě hodně skryté energie, která si sama říká, jak naložit s volným časem. Nějaké polehávání u bazénu by vás zabilo, vy potřebujete vyrazit na túru s extrémním převýšením nebo vlastníma rukama pokácet a odklidit starý strom. Taky vás mnohem víc těší být hostitelem než hostem. Do organizování rodinných setkání nebo noční hry pro děti umíte investovat spoustu času a energie. Následný obdiv a ocenění vám skvěle dobijí baterky, protože kvůli tomu to všechno děláte.

Pořád máte někde v koutě připravený svůj oblíbený baťoh - jen popadnout a vyrazit. Na nějaké dlouhodobé plány vás neužije, vy milujete dobrodružství a spontánní nápady takříkajíc z hodiny na hodinu. Líbí se vám před úsvitem kráčet k vrcholu Sněžky a přespat pod širákem, nebo odletět do země, kde ještě nikdo nebyl. Z takových výletů se vracíte s rozzářenýma očima.

Co je to odpočinek a relax? Pro vás odpověď není snadná. Jste pracovití a uspokojuje vás to, nějaké výlety za hranice všedních dnů nejsou předmětem vaší touhy. Veškerá vaše aktivita směřuje k blahu vaší smečky - a někdy si ani nevšimnete, že vás občas někdo zneužívá a hází na vás svoje povinnosti. Vzepřete se občas a dopřejte si malý výlet nebo saunu, ať se smečka chvíli stará sama.

Vodnáři jsou kreativní duše, jednou nohou pořád na cestě do oblak. Vysedávání na stejné zahradě se stejnými sousedy pořád dokola může Vodnáře unudit k smrti, nebo aspoň do velmi protivného stavu. Vodnářovu duši potěší tvůrčí práce, spřádání plánů na dovolenou, cestování do neznámých míst a klidně i hodinka v nové místní galerii nebo výlet za pálavským vínem na kole.

Pokud se k nějakému odpočinku rozhodnete, většinou si potřebujete někde v klidu lízat rány a rozjímat o životě, což vás většinou ještě více rozesmutní. Přitom máte tak rádi společnost a cestování! Kdykoliv ze své bubliny vystoupíte, udělá vám to dobře a pookřejete. Je vcelku jedno, jestli půjdte na kuželky nebo vyrazíte na prodloužný víkend do Budapešti - hlavně nebuďte sami!