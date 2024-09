Někdo je rozený šéf a někdo ideální dvojka: tedy pravá ruka vizionáře. Ryby to táhne k umění a ezoterice, Štíři s chladnou hlavou zvládnou krize, Býci nehodlají riskovat. A Kozorozi? Ti jediní milují práci v kanceláři. Jaká je nejlepší a nejhorší profese právě pro vás?

Znamení Berana dává svým zrozencům sílu, odvahu, rozhodnost, aktivitu. V práci potřebujete velkou míru nezávislosti a prostor pro vlastní rozhodování.

Ideální volba

Trenér, pilot, řidič, automobilový závodník, hasič, bodyguard, chirurg, řezník, manažer, obchodník, kaskadér, instruktor autoškoly, parašutista nebo potápěč.

Špatná volba

Jakákoliv rutinní práce zaměřené na detaily, včetně té kancelářské, Berany rychle přivede k šílenství.

Býci se nejlépe uplatní tam, kde mohou využít svoji stálost, loajalitu a vytrvalost. Vládnoucí planeta Venuše jim také naděluje cit pro estetiku, kreativitu, zdravý vztah k penězům, majetku a půdě. Býci jsou také velmi citliví na příjemnou atmoféru v zaměstnání.

Ideální volba

Zahradník, květinář, architekt, realitní makléř, ekolog, kuchař, restauratér, obchodník s vínem, kadeřník, herec, starožitník, obchodník s uměním, klenotník, historik, archeolog, barman nebo hostinský.

Špatná volba

Jakákoliv práce, která by vás nutila finančně riskovat nebo improvizovat - to dlouhodobě neunesete.

Zrozenci tohoto proměnlivého znamení potřebují zaměstnání, které nese změnu, neustálou komunikaci a nové podněty.

Ideální volba

Novinář, komentátor, korektor, telefonní operátor, obchodník, překladatel, tlumočník, mluvčí, režisér, učitel, osobní asistent, recepční, pošťák, průvodčí, taxikář nebo diskžokej.

Špatná volba

Jakákolliv rutinní práce nebo práce z domova je pro Blížence něco jako mor.

Raci se dobře uplatní v zaměstnání, kde mohou o někoho nebo o něco pečovat a kde mohou naplno využít svoji citlivost, vnímavost a empatii.

Ideální volba

Kuchař, restauratér, hoteliér, majitel penzionu, číšník, učitel, chůva, zdravotní sestra, bytový designér, švadlena, módní návrhář, archeolog, komunální politik nebo restaurátor.

Špatná volba

Raci by neměli vykonávat práci, která by je izolovala od společnosti - hrozilo by jim rychlé vyhoření.

Lvi jsou rození vůdci. V práci chtějí využít svůj přirozený šarm a sebevědomí.

Ideální volba

Politik, módní návrhář, tanečník, herec, taneční mistr, kapelník, profesionální sportovec, manažer sportovního klubu, zlatník, kadeřník, hazardní hráč, bytový architekt, režisér nebo manažer.

Špatná volba

Cokoliv, kde budete hrá druhé housle - jako asistent, posluhovačka nebo druhý pilot Lev propadne bezútěšné chandře.

Zrozenci znamení Panny jsou úspěšní v práci, která vyžaduje přesnost. Jsou také manuálně zruční a jejich silnou stránkou je schopnost komunikace.

Ideální volba

Hodinář, lékárník, masér, dietolog, úředník, kněží, analytik, účetní, statistik, daňový poradce, osobní asistent, meteorolog, sociální pracovník, léčitel, bylinkář, astrolog nebo pečovatel v domově důchodců.

Špatná volba

Panny jsou svým založením vykonavatelé, nikoliv tvůrci - šéfování a vytváření vizí jim nejde.

Zrozenci znamení Vah jsou skvělí týmoví hráči, těší je spolupráci s jinými lidmi a jsou také příjemně přizpůsobiví. Mají dobrý vkus a ctí spravedlnost.

Ideální volba

Bytový architekt, módní návrhář, šperkař, grafik, plastický chirurg, restaurátor, maskér, stevard, politik, diplomat, právník, soudce, prokurátor, vyjednávač, seznamovací agent nebo recepční luxusního hotelu.

Špatná volba

Jakákoliv práce z domova nebo tvrdý byznys na hraně zákona není nic pro Váhy.

Štíři potřebují práci, jejíž smysl je zřejmý a velkolepý. Nezaskočí je krize ani nenadálé situace, umí s chladnou hlavou vyvést firmu nebo tým z nesnází. Lákají je neprozkoumaná pole.

Ideální volba

Psycholog, psychiatr, vědec, výzkumník, archeolog, policista, lékař, patolog, sexuální terapeut, pracovník zpravodajských služeb, vyšetřovatel, politik, majitel sázkové kanceláře, krizový manažer, exekutor, léčitel, astrolog, hypnotizér nebo vězeňský dozorce.

Špatná volba

Štíři by neměli vykonávat práci, která v jejich očích nemá alespoň mírný potenciál změnit svět a běh věcí. .

Střelci chtějí volnost, rozlet a možnost posouvat hranice - vlastní i jiných. Nejlépe se cítí v intelektuálním prostředí, které je inspiruje a naplňuje.

Ideální volba

Cestovatel, pilot, turistický průvodce, tlumočník, překladatel, diplomat, spisovatel, duchovní, filozof, právník, tiskový mluvčí, krupiér, astronom, ekolog, meteorolog nebo učitel jazyků.

Špatná volba

Kancelářská práce, úřednický dril a povrchní atmoséra na pracovišti Střelcům bere chuť do života.

Kozorozi jsou ambiciózní a mají rádi řád, pořádek a disciplínu. Jako jedinému znamení zvěrokruhu právě Kozorohovi vyhovuje kancelářská práce, fantazii a emoce k práci nepotřebuje.

Ideální volba

Ekonom, bankéř, bankovní úředník, komerční právník, statistik, developer, poslanec, politolog, voják, auditor, inspektor, správce, archivář, zubař, úředník nebo pojišťovací agent.

Špatná volba

Příliš volnomyšlenkářské a bohémské prostředí v práci Kozorohy vyčerpává - nerozumějí mu.

Vodnář je z principu myslitel a intelektuál a tak chce i pracovat. Je také nekonvenční, originální a řešení zpravidla nachází jinde, než většina zbytku světa. Je velmi schopný vizionář a řešitel, ale neměl by přijímat šéfovské posty: lidi s nižším potenciálem rád shazuje a zesměšňuje.

Ideální volba

Politický aktivista, sociální pracovník, ekolog, chiropraktik, inovátor, astronom, raketový či kosmický specialista, letecký mechanik, vědec, výzkumník, archeolog, programátor, jasnovidec, bylinkář, kartářka, prognostik nebo homeopat.

Špatná volba

Pokud Vodnář ve své práci nebude spatřovat vyšší smysl a výzvu, nebude ji dělat ani za milion.

Ryby zpravidla disponují nějakým talentem nebo výjimečnou schopností, jsou duchovně založené a instinktivně je láká svět umění nebo prostor, kde můžou pomáhat druhým.

Ideální volba

Zdravotní sestra, praktický lékař, učitelka v mateřské školce, psycholog, filmař, animátor, fotograf, léčitel, mystik, kouzelník, plavčík, barman, sommelier nebo charitativní pracovník.

Špatná volba

Zrozenci znamení Ryb nejsou stvořeni pro namáhavou fyzickou práci a profese, v nichž jde primárně o zisk.