Soutěže jsou na světě vlastně kvůli vám. Jak vidíte příležitost poměřovat síly s ostatními, už stojíte na startovní čáře. Soutěživost a potřeba uspět je pro vás velmi silná motivace, někdy až na hranici sebezničení. Sami sebe vidíte jako automobilové závodníky nebo parkurové jezdce - v každém případě ovšem na stupni nejvyšším.

Vaše druhé jméno je Vytrvalost. Vrozená trpělivost a silná vůle vám brání přepálit start - jdete si za svým pomalu, jistě, umíte si rozložit energii. Zatímco ostatním docházejí síly, vy chytáte druhý dech. Uspokojují vás a smysl vám dávají vytrvalostní disciplíny: běh nebo plavání.

Rádi si dáte do těla, ale soutěže vás moc neberou: pokud jde o sport, věnujete se mu spíš kvůli sobě a svojí kondici. Máte svoje osvědčené sestavy v posilovně nebo doma na koberci, ale žádnou velkou vášeň nebo uspokojení z pohybu nečerpáte.

Nějaký dril nebo velké fyzické výkony vás nechávají chladnými a neumíte to ocenit ani u jiných. Máte rádi svůj klid a pohodlí a dlouhé procházky jsou jediný sport, který jste ochotní pravidelně provozovat. Na sportovní přenosy se nedíváte, je to pro vás ztráta času.

Kolektivní sporty jsou vaše doména: jste sice solitér, ale taky vůdčí typ a podle toho si vybíráte i pohybové aktivity. A býváte v nich úspěšní! Vaše charisma umí motivovat a strhnout celý tým k velkým výkonům. A pokud je kolem hřiště početné a jásající publikum, jste v sedmém nebi.

Rádi dobře vypadáte. Dbáte o svůj životní styl a pohyb do něj jednoznačně patří, protože je to in. Líbí se vám disciplíny, při kterých můžete vypadat dobře, nebo které jsou trendy. Ve starém zpoceném tričku na pokraji sil vás nikdo neuvidí: vy milujete jógu, pilates a tanec.

Vaše vrozená rozvážnost, to věčné zvažování pro a proti vám brání vrhnout se jedním směrem. Ze všeho nejraději spojujete příjemné s užitečným, a takových aktivit si užíváte bohatě. Rádi organizujete náročné túry pro přátele, lelkujete s dětmi na koupališti a cestujete po neznámých končinách. Jste skvělí organizátoři a úspěch míváte i v zákulisí sportu - jako trenéři, teoretici a koučové.

Jste sprinteři, bojovníci a taky rekordmani. Sportujete odmalička, protože nějak instinktivně cítíte, že váš bublající duševní přetlak a hluboké skryté emoce potřebují takzvaně spálit. Bojujete do posledního dechu a pokud se pustíte do poměřování sil s ostatními, jakýkoliv neúspěch vás zdrtí - kvůli prohrám na tomto světě rozhodně nejste.

Střelci jsou inteligentní a proto se můžou rychle začít nudit. Běh, bruslení ani posilování jim nic neříká, není to pro ně zdroj žádných překvapení. Střelci jsou střelci, lukostřelci a hlavně - šachisté. Jakýkoliv sport musí totiž uspokojit i jejich intelekt, jinak toho brzy nechají.

Svoje děti vedete ke sportu, protože o propěšnosti pohybu vůbec nepochybujete. Sami mu ovšem moc nedáte: energii vydáváte jinak. Staráte se o ostatní, nemáte problém naštípat hromadu dříví, přerovnat sklep a vymalovat dům. Jste velmi praktičtí a čas věnovaný sportu vám tak trochu nedává smysl.

Vy toho máte hodně a to, do čeho investujete svůj volný čas, si pečlivě vybíráte. Banalitami se nezdržujete. Sport nebo pohybová aktivita vás musí zaujmout jako fenomén: třeba historií, originalitou, vzácností. Znáte pravidla vodního póla a víte všechno o bojových hrách Masajů. To ovšem neznamená, že se do toho pustíte.

Sport a pohyb milujete - je to pro vás způsob, jak se dostat do společnosti, která vám tak často chybí. Chodíte fandit svým oblíbeným týmům, chodíte na kuželky a na bowling a občas sázíte na koníčky. Jste vděční fandové a mistři v šipkách.