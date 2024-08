Letní prázdniny jsou v polovině - před námi je ještě téměř celý měsíc! Máte před sebou dalekou cestu nebo váháte, kam se vydat? Hvězdy s vámi také mají svoje plány a nabízejí pár doporučení. Kde by vám mohlo být dobře a čeho se za každou cenu vyvarovat?

Jste připraveni splnit si své sny, milí Berani? Hlavním mottem vašeho léta je potěšení a kreativita. Máte za sebou spoustu práce a vaše energie potřebuje načerpat novou sílu. A vezměte s sebou svoje bližní, které jste možná tak trochu zanedbávali. Nejlépe vám udělá čistý relax v přírodě a trocha nicnedělání: žádné poznávání památek ani dlouhé horské túry. Od 19. srpna budou vaše myšlenky zaměstnávat pracovní záležitosti. Pokud ale narazíte na problémy, snadno je vyřešíte.

Připravte se na příliv energie a dobré nálady, léto vám dělá dobře. A dobrá zpráva: peníze k vám budou proudit, takže plánujte a užijte si konečně pořádnou dovolenou. Hvězdy vidí zhruba v půlce srpna i kus nečekané romantiky, která z vaší prázdninové cesty může udělat nezapomenutelný zážitek.

Je možné, že se cestováním v druhé polovině prázdnin nějak zvlášť nezabýváte? Nouzí netrpíte, ale rádi byste utráceli svoje peníze spíše za přízemnější věci: rekonstrukci bydlení nebo zařízení. V polovině srpna vás ovšem může zaskočit nenadálé setkání. Přeskočí jiskra a vy možná změníte svoje budovatelské plány.

Nebojte se stát letos v létě ve světlech reflektorů. Pozornost upoutáte, kamkoliv vkročíte. Zvedne vám to sebevědomí a inspiruje vás to k tomu, abyste konečně pomysleli na naplnění svých skrytých ambicí. Je také skvělý čas absolvovat nějaký kurz nebo workshop, který vás posune směrem, který je vám milý.

Lvi jsou temperamentní, sexy a milují být středem pozornosti. Nenechte se přesvědčit k cestě na odlehlá místa, kde lišky dávají dobrou noc. Vaše potřeba oslňovat by nenašla naplnění a nejspíš by to odnesl partner. Pozor na konflikty!

Milujete organizování a plánování do posledního puntíku. Svůj srpnový čas už máte dávno vymyšlený, vás na nějaké spontánní improvizace neužije. I puntičkářské Panny ovšem může potkat nečekaná změna nebo zvláštní setkání… Berte to jako dar a výzvu, všechno přece nemůžete mít pod kontrolou.

Vaše srpnové cesty půjdou ruku v ruce s nenadálými a důležitými setkáními. Toužíte teď po harmonii a kráse a malebném prostředí - mějte všude tam oči otevřené. Nová setkání vám můžou otevřít oči a dát vám pro zbytek roku nový směr.

Štíři jsou vášniví a tajemní a dovolená na tom nic nemění. Pokud váháte nad výběrem destinace pro druhý prázdninový měsíc, ať vás nenapadne vydat se do uzavřeného hotelového resortu s all inclusive. Mohli byste se začít nudit a svými jízlivostmi zraňovat okolí. Dobrodružství je vaše prázdninová mantra!

Dychtíte po úniku z kolotoče práce a nových povinností, kterých vám poslední měsíce nadělily opravdu bohatě. Dobře víte, že váš nejlepší relax je tak trochu neplánované dobrodružství, klidně ze dne na den. Svoje myšlenky si povezete s sebou. Máte někoho, s kým je můžete beze strachu z odmítnutí sdílet? To se ptají hvězdy…

Je možné, že vás uprostřed lidí trápí osamělost? Pak nedělejte kompromisy a klidně se na pár dní vydejte k moři, do hor nebo do divočiny sami. Srovnáte si myšlenky a není vyloučeno, že svoje duševní strádání posledních měsíců uvidíte v novém světle.

Jste nekonvenční a protože o prázdninách cestují všichni ostatní, vy spřádáte plány na další část roku. Potřebujete objevovat a hledat místa, kde vaše duše dochází naplnění, jste nároční cestovatelé. Větší cesta vás pravděpodobně čeká až na konci roku nebo na jaře. A bude daleká a dobrodružná!

Potřebujete klid a prostor pro svoje myšlenky, nejlépe u vody. Pokud jste první část prázdnin doháněli pracovní a rodinné resty, pár dní u vody vás uklidní a dá vám sílu čelit dnům příštím. Je možné, že se v práci chcete nebo potřebujete posunout dál, tak ať máte na změny dost energie.