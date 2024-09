close info Zdroj: Deník zoom_in

Násilí. Žádné jiné znamení horoskopu nemá tak blízko k fyzickému násilí na druhých jako právě Berani. Jsou energičtí a mají tah na bránu, ale taky o sobě často sžíravě pochybují a ztrácejí nad sebou kontrolu - a tohle je výsledek. Sebekontrola je u Beranů mimořádně obtížná disciplína, ale bez ní se jejich život občas může octnout na hranici zákona.

Staromilství. Rekonstruovat od základů rozlehlý dům včetně zahrady po babičce je prý úplná fraška proti snaze přimět Býka, aby vyhodil svůj prastarý otlučený hrnek bez ouška a vzal na vědomí nový porcelán. Býk je ten, kdo se přivazuje na protest ke stromu, když se letos jede na dovolenou jinam než posledních 23 let. Občas je to vtipné, občas to slabší povahy v roli svědků může přivést až na vratký kraj hlubokého srázu.

Nezodpovědnost. Máte kouzlo osobnosti a vášeň pro život a všechno, co jeho zahrada nabízí, ale taky jednu nepěknou vlastnost: zapomínáte, kterou zahradu jste navštívili včera a komu jste tam co naslibovali. Máte svaté přesvědčení, že včera bylo včera a dnes je dnes. Na tohle občas dojíždíte (a nejen vy).

Vztahovačnost. Nikdo neumí analyzovat zběžný pohled prodavačky nebo bezvýznamnou konverzační poznámku souseda tak jako Raci. Rakům je těžko cokoliv říct, aby v tom nehledali skrytou narážku nebo nejlépe fatální vzkaz. Buď se tím tajně, dlouho a úplně zbytečně užírají (v lepším případě) nebo zahájí rozsáhlé vyšetřování, což z nich může činit velmi otravné a obtížné společníky.

Sebestřednost. Oslnivý Lev si představuje krásný večer (den, život) jako globální tiskovou konferenci s mistrem světa. On ve světle ramp, ostatní ho fotí, oslavují, ptají se, nábožně naslouchají a líbají zem, po které přikráčel. Nekonečná sebestřednost Lvů umí být mimořádně otravná a bývá příčinou, proč je někam pozvou jenom jednou.

Pohrdavost. Panny se rodí s přesvědčením, že jsou lepší než zbytek světa. Čistší. Inteligentnější. Charakternější. Krásnější! Dávají to najevo poměrně tiše, takže jim ten konstantně pohrdavý pohled dlouho prochází. Pak někomu vytečou nervy a řekne jim, že jsou nudné, bez vášně, podivně sterilní v názorech i vzhledu a hlavně vůbec nerozumí vtipu a nadsázce. A má pravdu.

Lenost. Nerozhodnost a váhavost Vah je celkem pověstná a vychází už z jejich symboliky. Často se ovšem zvrhnou do stavu nepřetržité prokrastinace, protože nějaké složenky z finančáku, zápis dětí do školy nebo termín zkoušek jim rozhodně nebude rušit klid na rozjímání mezi květinami. Jakási neslanost nemastnost a neakčnost může Váhy rychle hodit na seznam outsiderů v rodině i pracovním týmu.

Závist. Pokud existuje nekonečno, pak vypadá jako odvrácená strana štíří povahy. Štír je na jednu stranu velmi inteligentní, pozoruhodný, silný, schopný a zodpovědný, na stranu druhou ovšem tiše pluje ve svých temných hlubokých vodách, jejichž podobu nikdy nikomu nepřizná. V těch vodách je závist, potřeba manipulace okolím čistě pro vlastní radost a naprosto mimořádná pomstychtivost. Astrologie dělí Štíry na povedené a nepovedené: ti první umějí čistit svoje temné vody svojí výjimečnou inteligencí, z těch druhých se mohou stát nejhorší lidé, jaké jste kdy potkali.

Netaktnost. Střelci jsou stále někde v trapu, sklízejí kávu v Kolumbii nebo čistí pláže v Thajsku. Pokud tam nejsou fyzicky, tak mají aspoň plnou hlavu nových dobrodružství. Proto jsou tak hezky usmátí a vůbec je nenapadne, že by jejich upřímnou prostořekost někdo snad nepobral. Střelci umějí říct jiným lidem opravdu drsné věci. Sice to zpravidla nemyslí zle, ale pár veselých poznámek o tlustých tetách a zabedněných tchýních jim dá nálepku nezdvořilých kluků a holek.

Prospěchářství. Je to taková skrytá a nenápadná vlastnost pracovitých a statečných Kozorohů: přesně vědí, kudy běží zajíc. Nad postelí mají zarámovanou výšivku po babičce s textem Co je doma, to se počítá. Ve své nutkavé potřebě zajistit sebe a svoji rodinu občas obětují kousek noblesy a klidně se pustí do věcí, které ostatní prostě odmítají. Nebo taky úplně stručně: Kozorohům peníze nesmrdí.

Chlad. Vztah nebo jakýkoliv kontakt s Vodnářem je jedna velká tvrdá emocionální dieta. Jinak zajímavé, cílevědomé a úspěšné znamení považuje nějaké citové výlevy za mrhání časem a potenciálem a hlavně v těsných vztazích může fungovat jako nedobytný hrad a zdroj nepochopení a konfliktů. Odvážlivci, kteří s Vodnáři chtějí sdílet kus svého života, by měli znát jejich mantru: Jediné zákony, které Vodnář uznává jsou ty, které sám vymyslel.

Bolestínství. Tohle je snad poznávací znamení Ryb: dobrovolně padají do rolí obětí, a je jim tam tak dobře! Těší je soucit okolí a rády si budují status ublížených, nepochopených a šíííííleně nešťastných. Kdo zná jejich dobrou, laskavou, empatickou a ambiciózní duši, nemá s jejich konstantními chandrami problém. Pro neznalé může být jejich negativita velmi otravná a neatraktivní.